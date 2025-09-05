Легкий способ распознать: четыре ключа к тайнам межзвездных артефактов за минуты

Что если в нашей Солнечной системе появляются не просто космические камни, а настоящие следы внеземных цивилизаций? Недавнее появление межзвездного объекта 3I/ATLAS снова подняло этот вопрос на повестку дня. Астрофизики выделили четыре ключевых признака, которые могут помочь отличить естественное небесное тело от искусственного объекта.

Загадка Оумуамуа: форма и движение

Почти восемь лет назад астрономы впервые обнаружили объект Оумуамуа, который сразу вызвал множество вопросов. Его необычная продолговатая форма — около 230 метров в длину при 35 метрах в ширину — не похожа ни на один из известных нам астероидов или комет. Еще более загадочным стало неожиданное ускорение объекта при удалении от Земли, которое не удалось объяснить обычными гравитационными законами.

Единственным возможным объяснением стал выброс летучих веществ, создающий реактивную тягу, однако никаких признаков таких веществ не было обнаружено. Поэтому Оумуамуа отнесли к так называемым "темным кометам" — практически иссохшим глыбам, в которых может оставаться лишь небольшой запас водяного льда или углекислого газа.

3I/ATLAS и подозрения на искусственное происхождение

Появление 3I/ATLAS вновь заставило ученых задуматься о том, что некоторые межзвездные объекты могут быть не природными. Особое внимание привлекла его траектория: объект движется почти в плоскости эклиптики — плоскости, в которой вращаются планеты вокруг Солнца. При этом он совершает гравитационные маневры, проходя близко к Юпитеру, Марсу и Венере, но избегая Землю. По мнению исследователей, это может выглядеть как тщательно рассчитанный маршрут, чтобы остаться незамеченным для человечества.

Четыре признака искусственного объекта

В своей статье на arXiv. org американские астрофизики обобщили признаки, которые могут указывать на внеземное искусственное происхождение объекта:

внезапные изменения скорости или направления движения , которые нельзя объяснить гравитационными силами. Пример — зонд WIND, ошибочно принятый за астероид, который совершал двигательные маневры.

необычный световой спектр : поверхность объекта может отражать свет с оттенками, характерными для металлов или стекла, а также излучать инфракрасное тепло, если объект выделяет энергию.

необычная форма : цилиндры, диски или идеальные сферы — такие формы крайне редки среди природных тел. Определить форму помогает анализ изменений блеска во время вращения объекта, как это было с Оумуамуа.

узкополосные радиосигналы или лазерные лучи - признаки, которые могут указывать на работу технических систем. Хотя таких сигналов от Оумуамуа не было обнаружено, астрономы продолжают мониторинг.

Астрономы уверены: каждый новый межзвездный объект, попадающий в нашу систему, необходимо тщательно изучать с помощью всех доступных средств. В ближайшее время мощная обсерватория Веры Рубин в Чили, благодаря своей высокой чувствительности, сможет значительно упростить и ускорить обнаружение таких объектов, сделав это частью повседневной работы ученых.