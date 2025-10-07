Гигант из другой системы идёт на сближение: NASA следит за редчайшим гостем

Когда учёные NASA сообщили о новом межзвёздном объекте, новость прозвучала как начало научно-фантастического фильма. В июне 2025 года космическая система ATLAS зафиксировала странное тело, летящее со скоростью около 245 000 километров в час. Объект получил обозначение A11pl3Z и уже стал предметом жарких споров среди астрономов. Он не вращается как астероид, не имеет хвоста кометы и движется слишком быстро, чтобы подчиняться гравитации Солнца.

Первое наблюдение и гиперскоростная траектория

Система ATLAS, предназначенная для предупреждения о потенциальных столкновениях астероидов с Землёй, обнаружила A11pl3Z 25 июня 2025 года. Его скорость и направление сразу удивили специалистов. Траектория объекта — гиперболическая, то есть он не вращается вокруг Солнца, а лишь пролетает сквозь нашу систему. Согласно моделям NASA, в октябре 2025 года он приблизится к орбите Марса, а в декабре пройдёт на минимальном расстоянии от Земли — около 300 миллионов километров, причём планеты будут по разные стороны от Солнца.

Пока что A11pl3Z классифицирован как третий подтверждённый межзвёздный объект после знаменитых Оумуамуа (2017) и кометы 2I/Борисова (2019).

Что делает A11pl3Z особенным

Большинство комет и астероидов подчиняются чётким законам орбитального движения. Но A11pl3Z не вписывается в привычные рамки. Он не оставляет за собой яркий след из пыли и газа, что характерно для комет, и при этом имеет колоссальные размеры — от 10 до 20 километров в поперечнике. Это делает его одним из крупнейших известных межзвёздных тел.

Учёные отмечают, что столь массивное тело остаётся необычайно тёмным, без признаков активности. Отсутствие комы и светящегося хвоста наводит на мысль, что объект может быть каменным или металлическим, а не ледяным. Это свойство вызывает особый интерес у исследователей: возможно, мы видим редкий фрагмент планеты, выброшенный миллиарды лет назад из другой звёздной системы.

Возможные гипотезы

Гипотеза Суть Вероятность Спящая комета Лёд испарился задолго до прибытия, активность погасла Высокая Каменистый астероид Похож на ʻOumuamua, в составе — металл или порода Средняя Фрагмент планеты-изгоя Кусок разрушенного тела, выброшенный в межзвёздное пространство Низкая, но интригующая Искусственный объект Нет радиосигналов или манёвров — почти исключено Почти ноль

"Кометное происхождение по-прежнему лучше всего соответствует имеющимся данным, но если A11pl3Z окажется чем-то другим, это поставит под сомнение многие из наших предположений об эволюции солнечных систем", — отметил планетолог ЕКА Ричард Мойссл.

Как ученые продолжают наблюдения

Сейчас за межзвёздным странником наблюдают телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) и чилийская обсерватория Веры Рубин. Они анализируют тепловое излучение и спектр объекта. Эти данные помогут определить его состав и возраст. Первые результаты ожидаются в ноябре 2025 года.

Напоминание: что такое комета

Комета — это ледяное тело, состоящее из пыли, породы и замёрзших газов. При приближении к Солнцу лёд испаряется, образуя хвост. Большинство комет родом из Облака Оорта или пояса Койпера, находящихся за пределами планет. Если же объект приходит из-за этих границ, он считается межзвёздным. Именно поэтому A11pl3Z уникален: он пришёл из другой звёздной системы, не связанной с нашим Солнцем.

Почему это открытие важно

Для учёных A11pl3Z — не просто космическая диковинка. Это материальный свидетель того, что планетные системы формируются и разрушаются повсюду во Вселенной. Анализ его состава позволит понять, какие химические элементы преобладают в других звёздных регионах. Если телескопы зафиксируют органические соединения, это даст новое понимание того, как в Галактике распространяются компоненты, необходимые для жизни.

"A11pl3Z может быть лишь одним из тысяч объектов, бесшумно дрейфующих в нашем районе. Мы только сейчас начинаем их обнаруживать", — пояснил астроном NASA Марк Норрис.

По оценкам исследователей, через Солнечную систему в каждый момент времени проходит до 10 000 незамеченных межзвёздных тел. Большинство слишком маленькие или тусклые, чтобы их можно было засечь даже современными телескопами. Но технология слежения за малым космическим мусором и новые системы наблюдений постепенно открывают нам этих "гостей".

Может ли A11pl3Z быть опасным

Нет. Несмотря на волну обсуждений в соцсетях, NASA уверяет, что никакой угрозы для Земли нет. Минимальное расстояние сближения превышает 300 миллионов километров — примерно вдвое больше, чем между Землёй и Солнцем. После короткого визита под действием гравитации звезды объект уйдёт обратно в межзвёздное пространство к середине 2026 года.

Желающие могут следить за его траекторией на официальном сайте NASA (раздел Asteroids, Comets, Meteors), где обновления публикуются в режиме реального времени.

Что нового мы узнаем

A11pl3Z может стать настоящей капсулой времени. Если спектр покажет присутствие редких металлов или сложных органических соединений, это изменит представления о химии за пределами нашей системы. Такие данные помогут уточнить модели формирования планет и подтвердить теорию, что материал из разных систем мог перемещаться между звёздами, создавая условия для жизни в разных уголках Галактики.

А что если…

Что, если A11pl3Z окажется вовсе не камнем, а остывшей глыбой из металлов, когда-то бывшей частью ядра планеты? Или — наоборот — спящей кометой, чья активность вспыхнет при сближении с Солнцем? В любом случае наблюдение за ним станет ценнейшим опытом. Даже короткий визит этого странника способен ответить на десятки вопросов, которые раньше казались фантастикой.

Плюсы и минусы межзвёздных открытий

Плюсы Минусы Расширяют знания о других звёздных системах Требуют дорогостоящего оборудования Помогают понять происхождение жизни Наблюдения затруднены из-за яркости Солнца Дают возможность тестировать модели гравитации Слишком короткое время наблюдения Стимулируют развитие телескопных технологий Высокая неопределённость данных

Часто задаваемые вопросы

Как можно увидеть A11pl3Z?

Без профессионального оборудования — никак. Даже при максимальном сближении объект останется слишком тусклым для любительских телескопов.

Сколько подобных объектов уже найдено?

Пока подтверждены только три: ʻOumuamua (2017), 2I/Борисов (2019) и A11pl3Z (2025).

Можно ли запустить к нему миссию?

Теоретически да, но скорость объекта слишком высока, чтобы достичь его существующими ракетами. Учёные пока рассматривают это только как концепт будущих проектов.

Мифы и правда

Миф: A11pl3Z направляется к Земле.

Правда: Он пролетает мимо, причём Земля будет находиться по другую сторону Солнца.

Миф: Это инопланетный корабль.

Правда: У объекта нет признаков искусственного происхождения — ни манёвров, ни радиосигналов.

Миф: Его можно будет увидеть невооружённым глазом.

Правда: Даже крупнейшие телескопы видят его как тусклую точку.

3 интересных факта

Скорость A11pl3Z почти вдвое превышает скорость "Оумуамуа". Приборы NASA фиксируют его инфракрасное излучение — слабое, но стабильное. Учёные считают, что подобные тела могут быть обломками, выброшенными при формировании планет вокруг молодых звёзд.

Исторический контекст

До 2017 года человечество не фиксировало ни одного межзвёздного тела. Первым стал ʻOumuamua, затем комета Борисова, открытая украинским астрономом Геннадием Борисовым. Появление A11pl3Z стало третьим подтверждением того, что наша Солнечная система — лишь открытая станция на пути межзвёздных странников.