Он уже близко: что скрывает межзвёздный странник 3I/ATLAS и почему его аномалии не вписываются

До максимального сближения с Землёй загадочного межзвёздного объекта 3I/ATLAS остаются считанные часы, и вокруг него уже развернулась тревожная дискуссия. На фоне заявлений об "аномалиях" в поведении кометы звучат версии от редкого природного явления до намёков на искусственное происхождение, хотя единой оценки в научном сообществе нет. Об этом сообщает "ЮФ", отмечая, что наибольшее сближение ожидается 19 декабря, а дистанция составит около 270 млн км.

Что известно о 3I/ATLAS и почему он привлёк внимание

По данным "ЮФ", объект впервые заметили летом в Чили благодаря сети автоматизированных телескопов. Первые наблюдения, как утверждается, сразу указали на его необычный статус, а затем интерес к нему начал расти по мере появления новых сообщений о "странных" особенностях. В материале объект называют загадочным межзвёздным телом и подчёркивают: именно близость даты сближения стала поводом для усиления обсуждений.

Авторы указывают, что часть специалистов видит в ситуации признаки, требующие более внимательного анализа. Другие, напротив, призывают не драматизировать происходящее, считая возможным объяснение аномалий в рамках известных физических процессов. При этом в публикации подчёркивается, что оценки разнятся: встречаются и заявления о потенциальной угрозе, и позиция о полной безопасности.

Негравитационные ускорения и другие "аномалии"

Как пишет "ЮФ", одним из поводов для тревоги стали сообщения о негравитационных ускорениях объекта. Популяризатор науки и учитель астрономии Виктор Князев назвал это наиболее настораживающим признаком.

"В космическом пространстве все происходит под действием гравитации. Внезапное изменение скорости или траектории объекта без видимого влияния гравитационных сил является аномалией", — пояснил эксперт Виктор Князев.

Кроме ускорений, в материале перечисляются и другие особенности: "антихвост", который меняет направление, а также необычное зелёное свечение. Такой набор признаков подаётся как причина для споров о природе объекта и механизмах, которые могут объяснять его поведение. При этом "ЮФ" отмечает, что интерпретации этих наблюдений остаются предметом дискуссии.

Версии — от осторожных оценок до сценариев "контакта"

В публикации говорится, что крупные обсерватории якобы сохраняют молчание, а Международная академия астронавтики внезапно обновила протокол действий при контакте с внеземным разумом. На этом фоне, отмечает издание, часть экспертов не исключает возможную искусственную природу 3I/ATLAS и задаётся вопросом о целях его движения.

При этом в материале приводится спектр мнений: некоторые ученые открыто предупреждают об угрозе для человечества от якобы агрессивных инопланетян, другие признают, что риск может существовать, но пока его трудно оценить. Также упоминается и противоположная позиция — о том, что объект не несёт опасности для Земли. В итоге 3I/ATLAS становится не только астрономическим событием, но и информационным поводом, вокруг которого быстро нарастают самые разные трактовки.