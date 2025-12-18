Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зеленая комета Леммон в ночном небе
Зеленая комета Леммон в ночном небе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:49

Он уже близко: что скрывает межзвёздный странник 3I/ATLAS и почему его аномалии не вписываются

Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Земле 19 декабря — Князев

До максимального сближения с Землёй загадочного межзвёздного объекта 3I/ATLAS остаются считанные часы, и вокруг него уже развернулась тревожная дискуссия. На фоне заявлений об "аномалиях" в поведении кометы звучат версии от редкого природного явления до намёков на искусственное происхождение, хотя единой оценки в научном сообществе нет. Об этом сообщает "ЮФ", отмечая, что наибольшее сближение ожидается 19 декабря, а дистанция составит около 270 млн км.

Что известно о 3I/ATLAS и почему он привлёк внимание

По данным "ЮФ", объект впервые заметили летом в Чили благодаря сети автоматизированных телескопов. Первые наблюдения, как утверждается, сразу указали на его необычный статус, а затем интерес к нему начал расти по мере появления новых сообщений о "странных" особенностях. В материале объект называют загадочным межзвёздным телом и подчёркивают: именно близость даты сближения стала поводом для усиления обсуждений.

Авторы указывают, что часть специалистов видит в ситуации признаки, требующие более внимательного анализа. Другие, напротив, призывают не драматизировать происходящее, считая возможным объяснение аномалий в рамках известных физических процессов. При этом в публикации подчёркивается, что оценки разнятся: встречаются и заявления о потенциальной угрозе, и позиция о полной безопасности.

Негравитационные ускорения и другие "аномалии"

Как пишет "ЮФ", одним из поводов для тревоги стали сообщения о негравитационных ускорениях объекта. Популяризатор науки и учитель астрономии Виктор Князев назвал это наиболее настораживающим признаком.

"В космическом пространстве все происходит под действием гравитации. Внезапное изменение скорости или траектории объекта без видимого влияния гравитационных сил является аномалией", — пояснил эксперт Виктор Князев.

Кроме ускорений, в материале перечисляются и другие особенности: "антихвост", который меняет направление, а также необычное зелёное свечение. Такой набор признаков подаётся как причина для споров о природе объекта и механизмах, которые могут объяснять его поведение. При этом "ЮФ" отмечает, что интерпретации этих наблюдений остаются предметом дискуссии.

Версии — от осторожных оценок до сценариев "контакта"

В публикации говорится, что крупные обсерватории якобы сохраняют молчание, а Международная академия астронавтики внезапно обновила протокол действий при контакте с внеземным разумом. На этом фоне, отмечает издание, часть экспертов не исключает возможную искусственную природу 3I/ATLAS и задаётся вопросом о целях его движения.

При этом в материале приводится спектр мнений: некоторые ученые открыто предупреждают об угрозе для человечества от якобы агрессивных инопланетян, другие признают, что риск может существовать, но пока его трудно оценить. Также упоминается и противоположная позиция — о том, что объект не несёт опасности для Земли. В итоге 3I/ATLAS становится не только астрономическим событием, но и информационным поводом, вокруг которого быстро нарастают самые разные трактовки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Марс опережает Землю на 477 микросекунд за сутки — Патла сегодня в 9:12
Теория относительности бьёт по связи: как гравитация Марса создаёт помехи для межпланетного интернета

Учёные выяснили, что на Марсе время идёт быстрее, чем на Земле, и объяснили, почему разница в микросекундах критична для будущих миссий.

Читать полностью » Создан гель для зубов с ферментом против кариеса — Горинов сегодня в 9:10
Умный гель для зубов: почему вашей щётке скоро придется уступить место новой технологии

В НИТУ "МИСИС" представили гель с ферментом декстраназой, полученным с помощью ГМО-дрожжей: технология обещает новые подходы к профилактике кариеса.

Читать полностью » Лунная пыль скрывает ресурсы от спутников — SwRI вчера в 17:15
Нашли не там, где искали: почему будущим колонистам придётся копать глубже из-за древней пыли

Новое исследование показало, что древний лунный реголит может скрывать ценные ресурсы от спутниковых приборов и искажать данные поиска.

Читать полностью » Около 2000 ледников могут исчезнуть за один год — Nature Climate Change вчера в 15:25
Лёд тронулся, но это только начало: 2041 год готовит планете неприятный сюрприз

Учёные предупреждают о скором «пике исчезновения ледников»: потери могут стать рекордными уже к середине века, а последствия затронут целые регионы мира.

Читать полностью » Подземные лабиринты в Южной Америке ставят под сомнение естественное происхождение — Earth.com вчера в 13:19
Не природа, а что-то другое: загадочные подземные ходы, которых не должно было быть в этом мире

В Бразилии и Аргентине обнаружены гигантские подземные тоннели, которые, по мнению учёных, были созданы вымершими животными ледниковой эпохи.

Читать полностью » Подводные вихри ускорили таяние антарктических ледников — учёные вчера в 11:25
Лёд под Антарктидой тает, как свеча: океан устраивает тайные штормы

Подводные вихри подо льдом Антарктиды ускоряют таяние ледников — ученые предупреждают о растущей угрозе повышения уровня мирового океана.

Читать полностью » Планирование повышает сексуальную активность родителей на 28% — Ковачевич вчера в 9:43
Усталость и дети вытеснили близость? Вот научно одобренный метод вернуть её обратно

Исследование Университета Йорка: запланированная интимная близость у родителей повышает активность и желание, не снижая удовлетворённость.

Читать полностью » Межзвездный объект изменил траекторию движения — астрофизик Леб вчера в 9:02
Это не оптическая иллюзия: учёный настаивает, что мы видим первый корабль инопланетян

Необычный антихвост у 3I/ATLAS привёл к громкой версии Ави Леба о "корабле пришельцев" — но научное сообщество спорит о выводах.

Читать полностью »

Новости
Общество
Продажи аперитивов в России выросли на 50% за год — Грабар
Наука
Сверхмассивная чёрная дыра покинула галактику из-за гравитационного пинка — JWST
Туризм
Иран упростил визовые правила для иностранных туристов — МИД Ирана
Наука
Роспотребнадзор разработал 30-минутный тест на Candida auris — Роспотребнадзор
Экономика
Россия планирует достичь технологической независимости к 2030 году — Сальников
Туризм
Хабаровский край и Тунцзян подписали соглашение о туробмене — Министерство туризма края
Мир
Маршалловы острова ввели безусловный базовый доход — The Guardian
Туризм
Продажи ж/д билетов выросли на 30 процентов — РЖД-ЦПР
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet