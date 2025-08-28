Космический корабль длиной с город хотят запустить к далёкой планете — размеры поражают

Забудьте о коротких полётах на орбиту или миссиях на Марс. У человечества появился куда более дерзкий замысел — построить гигантский космический корабль, способный унести тысячу людей за пределы нашей Солнечной системы. Этот колосс длиной 58 километров будет двигаться к далёкой планете целых 250 лет, превращаясь в настоящий мир, плывущий сквозь межзвёздную пустоту.

"Гиперион": проект мечты и реальности

Инициатива по межзвёздным исследованиям представила проект "Гиперион", который не выглядит как фантастика, а скорее как тщательно просчитанный сценарий будущего. Учёные предлагают построить в точке Лагранжа между Землёй и Луной так называемый корабль поколений — судно, рассчитанное на жизнь и развитие целого общества.

"Это место в космосе, где гравитационные силы двух тел уравновешивают друг друга. Такие точки могут служить стоянками для космических кораблей", — отмечают в NASA.

Вес предполагаемого судна — более 2,4 миллиарда тонн. Но главное в проекте даже не техника, а то, как люди смогут жить в условиях многовековой изоляции.

Новый мир внутри

Путешествие к ближайшей обитаемой планете вроде Проксима b займёт свыше 250 лет. За это время внутри "Гипериона" появятся и исчезнут целые поколения.

Создатели проекта видят корабль как замкнутую экосистему с жилыми модулями, сельским хозяйством и собственными социальными пространствами.

"Самой большой проблемой станет не только техническое функционирование корабля, но и адаптация общества к изоляции", — подчёркивают авторы победившей концепции Chrysalis.

Они считают, что будущие колонисты должны заранее тренироваться в условиях антарктической изоляции на протяжении 70-80 лет.

"Крисалис" — город среди звёзд

Концепция Chrysalis впечатляет масштабом: модульная структура, самовосстанавливающиеся экосистемы, искусственная гравитация за счёт вращения. Внутри предусмотрены жилые отсеки, что позволит гибко перестраивать жизнь на борту.

Особое внимание уделено безопасности: защита от радиации, производство материалов прямо в космосе, экраны от микрометеоритов.

"Именно вращение спасает астронавтов от головокружения и слабости", — поясняют авторы идеи.

Как жить 250 лет в пути?

Инженеры продумали не только питание и воздух, но и психологию. На борту будут духовные пространства, зоны для коллективных решений, образовательные модули. Предусмотрен и Неготиополис — город переговоров, где экипаж будет принимать стратегические решения.

Для поддержания генетического разнообразия необходимо минимум 98 человек, а лучше около тысячи. Также планируется банк спермы, яйцеклеток и эмбрионов. Всё это будет сопровождаться системой биорегенерации — замкнутым циклом воды, воздуха и пищи.

Двигатель будущего

Сердце "Гипериона" — термоядерный двигатель на гелии-3 и дейтерии. Его ускорение — всего 0,1 g, но за год полёта оно позволит набрать скорость, достаточную для достижения ближайшей звезды менее чем за три столетия.

Проект разрабатывался с ноября 2024 года. Архитекторы, инженеры и социологи представили десятки идей, и лишь лучшие оказались в финале конкурса. По оценкам учёных, строительство подобного корабля при современных технологиях заняло бы 20-25 лет.

Задача кажется фантастической, но команда "Гипериона" уверена: именно такие проекты станут ключом к будущей космической миграции и созданию нового общества среди звёзд.