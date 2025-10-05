Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Две яркие кометы на звёздном небе
Две яркие кометы на звёздном небе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Комета размером с город: что скрывает ледяной странник 3I/ATLAS в космосе

Гарвардский астрофизик Лёб заявил о возможном искусственном происхождении ледяной кометы 3I/ATLAS

Кометы часто воспринимаются как привычные странники Солнечной системы: ледяные ядра, хвосты из газа и пыли, яркие вспышки на небесах. Но встреча с межзвёздным объектом 3I/ATLAS разрушает эти привычные представления. Учёные обнаружили у него необычный химический состав и масштаб, которых ещё не видели ни у одного подобного тела.

Сам факт появления комет из других звёздных систем — редкое событие. За последние десять лет астрономы наблюдали только три таких объекта: "Оумуамуа", комету Борисова и нынешнего гостя — 3I/ATLAS. Каждый из них бросал вызов науке, но ATLAS удивил особенно.

Загадочные металлы в газовой оболочке

При помощи Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили исследователи проанализировали спектр света, исходящего от кометы. Наблюдения показали: в её коме присутствует аномально большое количество никеля и железа. Эти тяжёлые элементы ранее никогда не обнаруживались в столь высокой концентрации у комет нашей системы.

"Соотношение никеля и железа в коме 3I/ATLAS значительно выше, чем у комет в нашей Солнечной системе", — отметили исследователи.

Проблема в том, что температура поверхности комет слишком низкая, чтобы подобные металлы могли испаряться естественным образом. По одной из гипотез, они выделяются не напрямую из твёрдых минералов, а в виде соединений — карбонилов металлов, способных сублимироваться при умеренных температурах.

Размеры, сравнимые с городом

Диаметр ядра оценивается примерно в 5 километров — это сопоставимо с центром Будапешта. Масса объекта может достигать 33 миллиардов тонн. Для сравнения: масса "Оумуамуа" в десятки раз меньше, а Борисов оказался скромнее по размерам. Таким образом, ATLAS стал самым крупным межзвёздным путешественником из тех, что человечество наблюдало.

Сравнение межзвёздных комет

Объект Год обнаружения Особенность Размер ядра Масса
Оумуамуа 2017 Сигарообразная форма, быстрый уход ~200 м <1 млрд т
2I/Борисов 2019 Пыль и газ, схож с кометами Солнечной системы ~1 км ~3 млрд т
3I/ATLAS 2024 Аномально много никеля и железа ~5 км ~33 млрд т

Советы шаг за шагом: как изучают такие объекты

  1. Используют наземные телескопы (например, VLT в Чили) для спектрального анализа.

  2. Сопоставляют данные с лабораторными моделями химических соединений.

  3. Подключают космические аппараты: Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express и Trace Gas Orbiter планируют наблюдать за ATLAS, когда он окажется рядом с Марсом.

  4. Проводят вычислительное моделирование траектории и эволюции объекта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиться наблюдениями только с Земли.

  • Последствие: риск неверно оценить состав и размеры ядра.

  • Альтернатива: использовать орбитальные аппараты с камерами высокого разрешения (HiRISE, Mars Express).

А что если это не комета?

В научном сообществе обсуждаются и более смелые идеи. Гарвардский астрофизик Ави Лёб выдвинул гипотезу, что необычная яркость и траектория могут указывать на искусственное происхождение объекта.

"Яркость и орбита 3I/ATLAS не могут быть полностью объяснены классической кометной моделью", — заявил астрофизик Ави Лёб.

По его мнению, обилие металлов может быть признаком технологического объекта, например космического корабля с ядерным двигателем. Однако большинство учёных склоняется к естественным объяснениям и подчёркивает: для подтверждения подобных идей нужны экстраординарные доказательства.

Плюсы и минусы гипотез о происхождении

Подход Плюсы Минусы
Естественная комета Подтверждается известными процессами (сублимация карбонилов) Не объясняет необычное соотношение металлов
Искусственный объект Объясняет "избыточные" элементы и траекторию Нет прямых доказательств, требует смелых предположений

FAQ

Как учёные определяют химический состав комет?
Через спектроскопию: анализируют линии в спектре света, которые соответствуют конкретным элементам и соединениям.

Можно ли увидеть 3I/ATLAS невооружённым глазом?
Нет, объект слишком тусклый. Для наблюдения нужны профессиональные телескопы.

Зачем аппараты у Марса будут снимать ATLAS?
Чтобы уточнить форму, размер и химический состав ядра, а также проверить наземные данные.

Мифы и правда

  • Миф: все кометы состоят только изо льда и пыли.

  • Правда: кометы содержат тяжёлые элементы и сложные органические соединения.

  • Миф: межзвёздные объекты невозможно изучать подробно.

  • Правда: современные телескопы и космические аппараты позволяют собирать достаточно точные данные.

Три интересных факта

  1. Расстояние до Марса в момент сближения составит всего 29 млн км — космический минимум для межзвёздных тел.

  2. 3I/ATLAS стал первой кометой, где обнаружены карбонилы тяжёлых металлов.

  3. Масса ядра в 33 млрд тонн эквивалентна почти 100 000 небоскрёбам "Бурдж-Халифа".

Исторический контекст

  • 2017 год — открытие Оумуамуа, первого межзвёздного объекта.

  • 2019 год — открыта комета Борисова, похожая на "обычные" кометы Солнечной системы.

  • 2024 год — 3I/ATLAS становится третьим подтверждённым гостем из другой звёздной системы и самым массивным из известных.

