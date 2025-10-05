Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Межзвёздная комета
Межзвёздная комета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Межзвёздный пришелец меняет облик: что скрывает сияние кометы 3I/ATLAS

Гарвардский профессор Леб: смена цвета кометы 3I/ATLAS связана с химическими реакциями

Межзвёздный объект 3I/ATLAS стал настоящей сенсацией для астрономов. Несколько месяцев подряд специалисты наблюдают за его прохождением через Солнечную систему, фиксируя удивительные изменения. Если в июле комета выглядела окружённой красным ореолом, то уже в сентябре она засияла ярко-зелёным светом. Эта неожиданная трансформация поставила учёных перед множеством новых вопросов: что именно происходит в её недрах и какие процессы окрашивают её в такие насыщенные оттенки?

Межзвёздный гость

3I/ATLAS — это всего лишь третий известный объект, пришедший к нам из другой звёздной системы. До неё человечество наблюдало лишь за "Оумуамуа" и кометой Борисова. Её ядро достигает около 5 километров в диаметре и весит свыше 33 миллиардов тонн, что делает комету по-настоящему массивной. Ледяное ядро окутано обширной комой из газа и пыли, создающей яркое свечение, которое теперь так привлекает внимание.

От красного к зелёному

Первоначальные наблюдения описывали её как "красную", но съёмка, проведённая во время полного лунного затмения в Намибии 7 сентября, показала кардинально иную картину — зелёное сияние с голубыми отблесками. Зелёный цвет у комет обычно объясняется воздействием ультрафиолета на молекулы двухатомного углерода. Однако анализы 3I/ATLAS показали, что таких молекул там мало. Это навело специалистов на мысль, что в коме протекают другие, пока не изученные химические реакции.

"Изменение цвета может быть связано с резким повышением концентрации цианида в коме", — отметил астрофизик Гарварда Ави Леб.

Сравнение межзвёздных пришельцев

Объект Год открытия Характеристика Особенность
Оумуамуа 2017 продолговатое тело без комы необычная форма, предположительно фрагмент планеты
2I/Борисова 2019 типичная комета с комой первая межзвёздная комета с водяным паром
3I/ATLAS 2024 массивная комета, ядро ~5 км загадочная смена цвета с красного на зелёный

Как наблюдать за 3I/ATLAS: пошагово

  1. Следить за прогнозами видимости в астрономических календарях.

  2. Использовать телескоп с диаметром объектива не менее 150 мм.

  3. Для фото — применять камеры с длинной выдержкой и фильтрами.

  4. Сравнивать снимки с предыдущими, чтобы заметить изменения в цвете.

  5. Вести журнал наблюдений: фиксировать яркость, оттенки и координаты.

Ошибки и последствия

  • Ошибка: наблюдать комету без фильтра или с неподходящей оптикой.

  • Последствие: потеря деталей и искажённые цвета.

  • Альтернатива: использовать специальные светофильтры и цифровые камеры с функцией спектрального анализа.

  • Ошибка: игнорировать погодные условия.

  • Последствие: пропущенные редкие явления.

  • Альтернатива: заранее планировать наблюдения по данным метеосервисов.

А что если…

Если зелёный свет вызван вовсе не углеродом и не цианидом, а неизвестными соединениями, это может радикально изменить наше представление о химии межзвёздных тел. Возможно, именно такие исследования помогут понять, как формировались планеты в других системах и какие вещества могут быть там распространены.

Плюсы и минусы изучения 3I/ATLAS

Плюсы Минусы
Редкий шанс наблюдать межзвёздный объект Ограниченное время видимости (октябрь-декабрь)
Возможность открыть новые химические реакции Сложность анализа состава на расстоянии
Ценные данные о строении комет Требуются дорогостоящие инструменты
Привлечение внимания к астрономии Высокие риски недостоверных интерпретаций

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдения за кометой?
Лучше всего подойдут модели с апертурой от 150 мм и выше, желательно на экваториальной монтировке.

Сколько стоит любительское оборудование для съёмки кометы?
Комплект с телескопом среднего класса и камерой обойдётся от 80-120 тысяч рублей.

Что лучше использовать: бинокль или телескоп?
Бинокль позволит увидеть комету как яркую точку с размытым ореолом, но только телескоп даст шанс рассмотреть цвет и структуру комы.

Мифы и правда

  • Миф: кометы всегда зелёные.

  • Правда: цвет зависит от состава и может меняться.

  • Миф: межзвёздные объекты несут угрозу Земле.

  • Правда: траектория 3I/ATLAS проходит на безопасном расстоянии.

  • Миф: такие явления можно увидеть невооружённым глазом.

  • Правда: чаще всего без оптики различить их невозможно.

Интересные факты

  1. Ядро 3I/ATLAS тяжелее 5 миллиардов слонов.

  2. Смена цвета зафиксирована всего за пару месяцев — редчайший случай.

  3. Подобные межзвёздные кометы могут встречаться в нашей системе каждые несколько десятилетий.

Исторический контекст

  • 2017 год: открытие "Оумуамуа", первого межзвёздного объекта.

  • 2019 год: комета Борисова доказала, что ледяные тела могут покидать свои системы.

  • 2024 год: 3I/ATLAS преподнесла учёным сюрприз сменой цвета, расширив границы наших представлений о химии космоса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

The Astrophysical Journal Letters сообщил об открытии растущей планеты-сироты сегодня в 2:26
В тьме космоса вспыхнул гигант: сирота-планета набирает массу как звезда

Учёные зафиксировали уникальный объект — планету-сироту, которая растёт со скоростью миллиардов тонн в секунду. Как это возможно?

Читать полностью » ESA: телескоп Gaia зафиксировал гигантскую волну в диске Млечного Пути сегодня в 1:22
Галактика зашевелилась: волна прокатилась по Млечному Пути

Огромная волна прокатилась по Млечному Пути, затронув десятки тысяч световых лет. Учёные ищут её причину и уже готовят новые карты звёзд.

Читать полностью » NASA: на коричневом карлике Wolf 1130C впервые найден фосфин сегодня в 0:35
Астрономы озадачены: на далёком карлике нашли молекулу жизни без жизни

Астрономы впервые обнаружили редкую молекулу на далёком коричневом карлике. Это открытие может изменить подход к поиску жизни во Вселенной.

Читать полностью » На обратной стороне Луны температура мантии ниже вчера в 23:51
Луна играет в прятки с температурой: учёные наконец-то поймали её на обмане

Новые данные с миссии "Чанъэ-6" подтвердили, что мантия на обратной стороне Луны холоднее: ученые нашли первое прямое доказательство асимметрии.

Читать полностью » Учёные разработали способ обнаружения искусственных экранов вокруг планет вчера в 23:25
Космические экраны пришельцев: учёные создали детектор, который их найдёт

Учёные предположили, что разумные цивилизации возле старых звёзд могут защищать свои планеты искусственными экранами — и предложили способ их обнаружить.

Читать полностью » В древнем городе Эги найдены солнечные часы с корабельным орнаментом возрастом 2000 лет вчера в 22:45
2000 лет назад изобрели часы, о которых мы даже не подозревали — что в них особенного

Удивительные солнечные часы, найденные в древнем городе Эги, открывают новые страницы истории науки и искусства эллинистической эпохи.

Читать полностью » В системе CT Cha обнаружен газопылевой диск, из которого могут сформироваться экзолуны вчера в 22:28
Планета-гигант в 14 юпитеров создаёт свою систему лун — такого наука ещё не видела

Астрономы впервые увидели протолунный диск вокруг объекта планетарной массы — редкий шанс заглянуть в рождение будущих спутников.

Читать полностью » Одуванчик использует особую форму крепления семян для эффективного распространения вчера в 21:38
Почему ваше дыхание срывает семена одуванчика, а ветер иногда нет — ответ удивит

Учёные выяснили, что сила для отделения семян одуванчика зависит от угла ветра и может различаться в 100 раз. Это хитрый механизм расселения растений.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт: использование неподходящей тормозной жидкости ведёт к отказу системы
Еда
Картошка с грибами и помидорами в духовке получается сочной при запекании со сливками
Еда
Союз кулинаров России: белый шоколад отличает блонди от классического брауни
Авто и мото
Polestar 3 получил платформу Nvidia Drive Orin и ускоренную зарядку до 350 кВт
Еда
Куриное филе с сыром на сковороде получается сочным
Красота и здоровье
Врач Уланкина предупредила, что ледяная вода и газировка вредят в холодный сезон
Питомцы
Ветеринары предупредили, что у кошек старше 12 лет возрастает риск хронических болезней
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Сиддхартха Сингх заявил, что быстрые диеты не работают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet