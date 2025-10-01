Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Космос
Космос
© commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:29

Межзвёздная гостья нарушила все законы физики: комета без ускорения ставит астрономов в тупик

Наблюдения за кометой 3I/ATLAS выявили несоответствие классической модели кометного ускорения

Летом 2025 года астрономы сообщили об открытии третьего межзвёздного объекта, получившего обозначение 3I/ATLAS. По всем признакам он напоминал классическую комету: имел видимую кому и хвост, выбрасывал газ и пыль. Однако поведение его орбиты оказалось неожиданным. В отличие от "земных" комет, траектория 3I/ATLAS почти полностью совпала с расчётной, построенной только с учётом гравитации. Реактивное ускорение, вызванное выбросом вещества, оказалось пренебрежимо малым.

Это поставило перед астрофизиками новую загадку: почему небесное тело ведёт себя как комета, но не ускоряется, как того требует классическая физика?

Межзвёздные гости Солнечной системы

За последние годы в Солнечную систему заглянули всего три межзвёздных объекта:

  • 1I/ʻOumuamua (2017) — продолговатый астероид без комы и хвоста, но с аномальным ускорением.

  • 2I/Borisov (2019) — классическая комета с хвостом и реактивной тягой, поведение которой соответствовало ожиданиям.

  • 3I/ATLAS (2025) — объект с комой и хвостом, но без ускорения.

Таким образом, только комета Борисова вела себя "по учебнику", а два других объекта показали парадоксы.

Сравнение трёх межзвёздных тел

Объект Признаки кометы Негравитационное ускорение Особенность
1I/ʻOumuamua Нет Есть Причина до сих пор не ясна
2I/Borisov Есть Есть Вела себя как обычная комета
3I/ATLAS Есть Почти нет Масса и выбросы не дают эффекта

Возможные объяснения

Учёные предложили несколько гипотез:

  • Большой размер и масса. Диаметр 3I/ATLAS оценивается минимум в 5 км, и выброс газов просто не способен заметно сдвинуть столь тяжёлое тело.

  • Компенсация реактивной тяги. Если газы выбрасываются в разные стороны, силы уравновешиваются, и результирующее ускорение близко к нулю.

Обе версии пока остаются рабочими, но однозначного ответа нет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать все кометы одинаковыми.
    Последствие: неверные прогнозы их орбит.
    Альтернатива: учитывать индивидуальные характеристики массы и распределения выбросов.

  • Ошибка: игнорировать негравитационные силы.
    Последствие: для некоторых объектов траектории будут неточными.
    Альтернатива: вести комплексные наблюдения и уточнять модели.

А что если?…

А что если подобные аномалии указывают на наличие ещё не изученных процессов в строении комет? Возможно, межзвёздные объекты имеют другой химический состав или строение, чем привычные нам тела из Солнечной системы. Это может означать, что физика их поведения отличается от привычной нам.

Плюсы и минусы гипотез

Гипотеза Плюсы Минусы
Большая масса тела Простое объяснение, согласуется с оценками Требует точных данных о размере и плотности
Компенсация выбросов Логично для объекта с активной комой Сложно подтвердить наблюдениями
Необычный состав Открывает новые горизонты в астрономии Пока мало данных

FAQ

Почему Оумуамуа ускорялся без хвоста?
Учёные до сих пор спорят. Есть гипотезы о выделении водорода или давлении солнечного излучения.

Чем уникален 3I/ATLAS?
Он ведёт себя противоположно Оумуамуа: у него есть хвост, но ускорения почти нет.

Может ли это быть искусственный объект?
Подобные версии обсуждаются, но прямых доказательств нет. Астрофизики склонны искать естественные объяснения.

Мифы и правда

  • Миф: межзвёздные объекты всегда ведут себя одинаково.
    Правда: каждый из трёх зафиксированных случаев уникален.

  • Миф: хвост кометы обязательно придаёт ускорение.
    Правда: у 3I/ATLAS это почти не наблюдается.

  • Миф: отсутствие ускорения означает, что это астероид.
    Правда: наличие комы и хвоста доказывает его кометную природу.

3 интересных факта

  1. 3I/ATLAS движется почти вдвое быстрее своих предшественников.

  2. Комета выбрасывала вещество интенсивнее, чем ожидалось, ещё далеко за пределами Главного пояса астероидов.

  3. Все данные о её движении основаны на более чем 4000 наблюдений до 23 сентября 2025 года.

Исторический контекст

Первые "гости" из межзвёздного пространства астрономы зафиксировали совсем недавно. До 2017 года человечество знало только о телах, рождённых в пределах Солнечной системы. Появление Оумуамуа, Борисова и теперь 3I/ATLAS изменило представления о том, как часто в нашу систему заглядывают чужие объекты. Их изучение позволяет заглянуть в иные миры и лучше понять процессы формирования планетных систем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Способность понимать речь в шуме связана с когнитивной нагрузкой — исследование Финляндии сегодня в 15:09

Разговоры тонут, как Wi-Fi в метро: что на самом деле мешает слышать слова

Почему одни люди легко понимают речь в шуме, а другие теряются? Учёные нашли неожиданный фактор — интеллект, а не слух.

Читать полностью » Генетическое исследование выявило 80 областей ДНК при дислексии — Хейли Маунтфорд сегодня в 14:09

Мозг читает между строк: как ДНК связано с трудностями чтения у миллионов людей

Учёные изучили ДНК 1,2 млн человек и нашли десятки новых генов, связанных с дислексией. Это открытие меняет понимание природы нейроразнообразия.

Читать полностью » Же Ли: атмосферные реки меняют маршруты и влияют на глобальные осадки и штормы сегодня в 13:38

Небесные Амазонки меняют русло: атмосферные реки уходят к полюсам

Атмосферные реки смещают свои пути к полюсам, меняя распределение осадков по всему миру. Чем это грозит климату и людям?

Читать полностью » Исследователи подтвердили присутствие синтетических частиц в костях человека сегодня в 13:09

Кости как свалка: как микропластик проникает в костный мозг и угрожает здоровью

Учёные впервые подтвердили: микропластик накапливается в костной ткани человека. Чем это грозит здоровью и как защитить себя?

Читать полностью » Бореализация тундры ускоряет таяние вечной мерзлоты и меняет миграцию оленей — профессор Роберт Бьорк сегодня в 12:38

Оленям всё сложнее выживать: кустарники вытесняют привычные пастбища тундры

Арктическая тундра превращается в лес: учёные фиксируют ускоренную бореализацию, последствия которой могут изменить жизнь людей и животных.

Читать полностью » Эволюция речи и мышления сделала мозг уязвимым к расстройствам аутистического спектра сегодня в 12:09

Эволюция подарила речь, но забрала стабильность: новое объяснение аутизма

Учёные из Стэнфорда считают, что аутизм — это эволюционный компромисс. Почему развитие интеллекта сделало мозг уязвимым?

Читать полностью » Эколог Бен Джонс обнаружил вблизи Уткиагвика мягкую мерзлоту из-за подземной соли сегодня в 11:38

Мерзлота тает при минус десяти: как соль ломает привычные представления о климате

Неожиданное открытие в Арктике: подземные солёные слои ускоряют таяние вечной мерзлоты и могут привести к масштабным изменениям ландшафта.

Читать полностью » Учёные из Лондона впервые зафиксировали, как антибиотики разрушают оболочку бактерий сегодня в 11:09

Бактерии под микроскопом кричат от боли: что учёные впервые увидели в реальном времени

Учёные впервые увидели, как антибиотики разрушают защитную "броню" бактерий. Это открытие поможет в борьбе с устойчивыми инфекциями.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Картахене сохранились римский театр, карфагенская стена и модернистские дворцы
Еда

Диетологи: перловка богата белком и клетчаткой и полезна для сердца и ЖКТ
СФО

Кофе может повысить давление и увеличить риск сердечных болезней — Роспотребнадзор Югры
УрФО

В Екатеринбурге прозвучали сирены гражданской обороны — тревоги нет
Дом

Сода и уксус признаны самыми эффективными средствами для чистки плиты от нагара
Наука

Крупнейшие бассейны Луны образовались на 300 млн лет раньше предполагаемого срока
Спорт и фитнес

Бег для похудения: как правильно тренироваться, чтобы снизить вес
СФО

Россия приняла на 21% больше иностранных туристов за лето 2025 года — данные "МегаФона"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet