Межзвёздная гостья нарушила все законы физики: комета без ускорения ставит астрономов в тупик
Летом 2025 года астрономы сообщили об открытии третьего межзвёздного объекта, получившего обозначение 3I/ATLAS. По всем признакам он напоминал классическую комету: имел видимую кому и хвост, выбрасывал газ и пыль. Однако поведение его орбиты оказалось неожиданным. В отличие от "земных" комет, траектория 3I/ATLAS почти полностью совпала с расчётной, построенной только с учётом гравитации. Реактивное ускорение, вызванное выбросом вещества, оказалось пренебрежимо малым.
Это поставило перед астрофизиками новую загадку: почему небесное тело ведёт себя как комета, но не ускоряется, как того требует классическая физика?
Межзвёздные гости Солнечной системы
За последние годы в Солнечную систему заглянули всего три межзвёздных объекта:
-
1I/ʻOumuamua (2017) — продолговатый астероид без комы и хвоста, но с аномальным ускорением.
-
2I/Borisov (2019) — классическая комета с хвостом и реактивной тягой, поведение которой соответствовало ожиданиям.
-
3I/ATLAS (2025) — объект с комой и хвостом, но без ускорения.
Таким образом, только комета Борисова вела себя "по учебнику", а два других объекта показали парадоксы.
Сравнение трёх межзвёздных тел
|Объект
|Признаки кометы
|Негравитационное ускорение
|Особенность
|1I/ʻOumuamua
|Нет
|Есть
|Причина до сих пор не ясна
|2I/Borisov
|Есть
|Есть
|Вела себя как обычная комета
|3I/ATLAS
|Есть
|Почти нет
|Масса и выбросы не дают эффекта
Возможные объяснения
Учёные предложили несколько гипотез:
-
Большой размер и масса. Диаметр 3I/ATLAS оценивается минимум в 5 км, и выброс газов просто не способен заметно сдвинуть столь тяжёлое тело.
-
Компенсация реактивной тяги. Если газы выбрасываются в разные стороны, силы уравновешиваются, и результирующее ускорение близко к нулю.
Обе версии пока остаются рабочими, но однозначного ответа нет.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать все кометы одинаковыми.
Последствие: неверные прогнозы их орбит.
Альтернатива: учитывать индивидуальные характеристики массы и распределения выбросов.
-
Ошибка: игнорировать негравитационные силы.
Последствие: для некоторых объектов траектории будут неточными.
Альтернатива: вести комплексные наблюдения и уточнять модели.
А что если?…
А что если подобные аномалии указывают на наличие ещё не изученных процессов в строении комет? Возможно, межзвёздные объекты имеют другой химический состав или строение, чем привычные нам тела из Солнечной системы. Это может означать, что физика их поведения отличается от привычной нам.
Плюсы и минусы гипотез
|Гипотеза
|Плюсы
|Минусы
|Большая масса тела
|Простое объяснение, согласуется с оценками
|Требует точных данных о размере и плотности
|Компенсация выбросов
|Логично для объекта с активной комой
|Сложно подтвердить наблюдениями
|Необычный состав
|Открывает новые горизонты в астрономии
|Пока мало данных
FAQ
Почему Оумуамуа ускорялся без хвоста?
Учёные до сих пор спорят. Есть гипотезы о выделении водорода или давлении солнечного излучения.
Чем уникален 3I/ATLAS?
Он ведёт себя противоположно Оумуамуа: у него есть хвост, но ускорения почти нет.
Может ли это быть искусственный объект?
Подобные версии обсуждаются, но прямых доказательств нет. Астрофизики склонны искать естественные объяснения.
Мифы и правда
-
Миф: межзвёздные объекты всегда ведут себя одинаково.
Правда: каждый из трёх зафиксированных случаев уникален.
-
Миф: хвост кометы обязательно придаёт ускорение.
Правда: у 3I/ATLAS это почти не наблюдается.
-
Миф: отсутствие ускорения означает, что это астероид.
Правда: наличие комы и хвоста доказывает его кометную природу.
3 интересных факта
-
3I/ATLAS движется почти вдвое быстрее своих предшественников.
-
Комета выбрасывала вещество интенсивнее, чем ожидалось, ещё далеко за пределами Главного пояса астероидов.
-
Все данные о её движении основаны на более чем 4000 наблюдений до 23 сентября 2025 года.
Исторический контекст
Первые "гости" из межзвёздного пространства астрономы зафиксировали совсем недавно. До 2017 года человечество знало только о телах, рождённых в пределах Солнечной системы. Появление Оумуамуа, Борисова и теперь 3I/ATLAS изменило представления о том, как часто в нашу систему заглядывают чужие объекты. Их изучение позволяет заглянуть в иные миры и лучше понять процессы формирования планетных систем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru