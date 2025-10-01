Межзвёздная гостья нарушила все законы физики: комета без ускорения ставит астрономов в тупик

Летом 2025 года астрономы сообщили об открытии третьего межзвёздного объекта, получившего обозначение 3I/ATLAS. По всем признакам он напоминал классическую комету: имел видимую кому и хвост, выбрасывал газ и пыль. Однако поведение его орбиты оказалось неожиданным. В отличие от "земных" комет, траектория 3I/ATLAS почти полностью совпала с расчётной, построенной только с учётом гравитации. Реактивное ускорение, вызванное выбросом вещества, оказалось пренебрежимо малым.

Это поставило перед астрофизиками новую загадку: почему небесное тело ведёт себя как комета, но не ускоряется, как того требует классическая физика?

Межзвёздные гости Солнечной системы

За последние годы в Солнечную систему заглянули всего три межзвёздных объекта:

1I/ʻOumuamua (2017) — продолговатый астероид без комы и хвоста, но с аномальным ускорением.

2I/Borisov (2019) — классическая комета с хвостом и реактивной тягой, поведение которой соответствовало ожиданиям.

3I/ATLAS (2025) — объект с комой и хвостом, но без ускорения.

Таким образом, только комета Борисова вела себя "по учебнику", а два других объекта показали парадоксы.

Сравнение трёх межзвёздных тел

Объект Признаки кометы Негравитационное ускорение Особенность 1I/ʻOumuamua Нет Есть Причина до сих пор не ясна 2I/Borisov Есть Есть Вела себя как обычная комета 3I/ATLAS Есть Почти нет Масса и выбросы не дают эффекта

Возможные объяснения

Учёные предложили несколько гипотез:

Большой размер и масса. Диаметр 3I/ATLAS оценивается минимум в 5 км, и выброс газов просто не способен заметно сдвинуть столь тяжёлое тело.

Компенсация реактивной тяги. Если газы выбрасываются в разные стороны, силы уравновешиваются, и результирующее ускорение близко к нулю.

Обе версии пока остаются рабочими, но однозначного ответа нет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать все кометы одинаковыми.

Последствие: неверные прогнозы их орбит.

Альтернатива: учитывать индивидуальные характеристики массы и распределения выбросов.

Ошибка: игнорировать негравитационные силы.

Последствие: для некоторых объектов траектории будут неточными.

Альтернатива: вести комплексные наблюдения и уточнять модели.

А что если?…

А что если подобные аномалии указывают на наличие ещё не изученных процессов в строении комет? Возможно, межзвёздные объекты имеют другой химический состав или строение, чем привычные нам тела из Солнечной системы. Это может означать, что физика их поведения отличается от привычной нам.

Плюсы и минусы гипотез

Гипотеза Плюсы Минусы Большая масса тела Простое объяснение, согласуется с оценками Требует точных данных о размере и плотности Компенсация выбросов Логично для объекта с активной комой Сложно подтвердить наблюдениями Необычный состав Открывает новые горизонты в астрономии Пока мало данных

FAQ

Почему Оумуамуа ускорялся без хвоста?

Учёные до сих пор спорят. Есть гипотезы о выделении водорода или давлении солнечного излучения.

Чем уникален 3I/ATLAS?

Он ведёт себя противоположно Оумуамуа: у него есть хвост, но ускорения почти нет.

Может ли это быть искусственный объект?

Подобные версии обсуждаются, но прямых доказательств нет. Астрофизики склонны искать естественные объяснения.

Мифы и правда

Миф: межзвёздные объекты всегда ведут себя одинаково.

Правда: каждый из трёх зафиксированных случаев уникален.

Миф: хвост кометы обязательно придаёт ускорение.

Правда: у 3I/ATLAS это почти не наблюдается.

Миф: отсутствие ускорения означает, что это астероид.

Правда: наличие комы и хвоста доказывает его кометную природу.

3 интересных факта

3I/ATLAS движется почти вдвое быстрее своих предшественников. Комета выбрасывала вещество интенсивнее, чем ожидалось, ещё далеко за пределами Главного пояса астероидов. Все данные о её движении основаны на более чем 4000 наблюдений до 23 сентября 2025 года.

Исторический контекст

Первые "гости" из межзвёздного пространства астрономы зафиксировали совсем недавно. До 2017 года человечество знало только о телах, рождённых в пределах Солнечной системы. Появление Оумуамуа, Борисова и теперь 3I/ATLAS изменило представления о том, как часто в нашу систему заглядывают чужие объекты. Их изучение позволяет заглянуть в иные миры и лучше понять процессы формирования планетных систем.