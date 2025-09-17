Луна потемнела, а он вспыхнул: феномен, которого никто не ждал

В последние месяцы внимание астрономов всего мира приковано к необычному небесному телу — межзвёздному объекту 31/ATLAS, который вошёл во внутренние области Солнечной системы. Его появление стало сенсацией, ведь он показал свойства, нехарактерные для "обычных" комет. Главная интрига развернулась 7 сентября 2025 года во время полного лунного затмения, когда комета внезапно засветилась ярко-зелёным светом.

Что известно о 31/ATLAS

Объект был обнаружен 1 июля 2025 года с помощью системы Asteroid-Terrestrial-Impact Last Alert System в Чили. На тот момент он находился на расстоянии около 670 миллионов километров от Земли. Орбита 31/ATLAS гиперболическая, а значит, он не связан с Солнцем и, скорее всего, прилетел из другой звёздной системы. Это делает его третьим зарегистрированным межзвёздным гостем после астероида Оумуамуа (2017) и кометы Борисова (2019).

Во время затмения объект изменил оттенок с тускло-коричневого на насыщенно-зелёный, что стало неожиданностью даже для опытных наблюдателей. Первые снимки необычного свечения сделали любители астрономии из Намибии Михаэль Йегер и Джеральд Реман.

Почему объект светится зелёным

Учёные выдвинули несколько гипотез:

Выделение двухатомного углерода (C2), который флуоресцирует под солнечным светом. Высвобождение ранее скрытых химических соединений при нагреве объекта Солнцем. Наличие необычных молекул, нехарактерных для комет Солнечной системы.

Однако данные из обсерватории Китт-Пик показали, что ранее объект был беден молекулами углеродных цепей. Это создаёт противоречие: если углерода почти не было, почему он появился вдруг?

Сравнение межзвёздных объектов

Объект Дата открытия Тип Особенности 1I/Оумуамуа 2017 астероид форма сигары, необычная траектория 2I/Борисов 2019 комета богатый химический состав, привычный хвост 3I/ATLAS 2025 комета? зелёное свечение, бедность углеродом, экстремальная скорость

Советы шаг за шагом: как наблюдать редкие объекты

Используйте любительский телескоп не менее 20-25 см в диаметре. Следите за прогнозами затмений и затемнённых фаз Луны — именно они создают лучшие условия для наблюдения. Подключайте фотокамеры с длинной выдержкой, чтобы уловить слабое свечение. Используйте приложения для астрономии (SkySafari, Stellarium) для точного наведения. Наблюдайте вдали от городских огней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наблюдать в городе.

Последствие: засветка неба, потеря деталей.

Альтернатива: выезд за город или в обсерваторию.

Ошибка: использовать бинокль без штатива.

Последствие: дрожание изображения.

Альтернатива: установка на штатив или телескоп с креплением.

Ошибка: фотографировать без фильтров.

Последствие: пересвет или слабая контрастность.

Альтернатива: светофильтры для астрофотографии.

А что если это не комета?

Не все согласны с природным происхождением объекта. Ави Лёб, профессор астрофизики Гарвардского университета, допускает, что 31/ATLAS может быть искусственным. Его аргументы:

аномально высокое содержание CO₂ и малое количество воды;

нестабильное свечение;

необычная орбита;

экстремальная скорость.

По собственной 10-балльной шкале Лёб оценил вероятность искусственного происхождения на 4 балла.

"31/ATLAS — безусловно, самый странный межзвёздный объект", — отметил Лёб.

Плюсы и минусы межзвёздных наблюдений

Плюсы Минусы Уникальный шанс изучить вещества из других систем Сложность наблюдения: слабое свечение Возможность открыть новые химические соединения Ограниченное время пролёта через Солнечную систему Подтверждение или опровержение гипотез об искусственных объектах Сильные споры среди учёных, отсутствие единого мнения

FAQ

Как наблюдать 31/ATLAS без телескопа?

Глазом его не увидеть — нужна оптика и тёмное небо.

Сколько стоит оборудование для наблюдений?

Базовый телескоп для любителей — от 300 долларов, более серьёзные системы — от 1000.

Что лучше для фото: камера или смартфон?

Смартфон ограничен, лучше использовать зеркальную камеру с длинной выдержкой.

Мифы и правда

Миф: зелёное свечение — признак инопланетного корабля.

Правда: цвет, скорее всего, вызван химическими процессами.

Миф: межзвёздные объекты можно предсказать заранее.

Правда: их обнаруживают случайно, когда они уже входят в Солнечную систему.

Миф: такие тела опасны для Земли.

Правда: вероятность столкновения крайне мала.

Исторический контекст

2017 — открытие Оумуамуа. 2019 — обнаружение кометы Борисова. 2025 — регистрация 31/ATLAS.

Каждый объект стал вехой в изучении межзвёздных тел, а ATLAS — самый загадочный из них.

3 интересных факта