Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луна
Луна
© commons.wikimedia.org by Andrea Ripamonti is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:44

Луна потемнела, а он вспыхнул: феномен, которого никто не ждал

Учёные из Китт-Пик: межзвёздная комета показала зелёное свечение при затмении 7 сентября

В последние месяцы внимание астрономов всего мира приковано к необычному небесному телу — межзвёздному объекту 31/ATLAS, который вошёл во внутренние области Солнечной системы. Его появление стало сенсацией, ведь он показал свойства, нехарактерные для "обычных" комет. Главная интрига развернулась 7 сентября 2025 года во время полного лунного затмения, когда комета внезапно засветилась ярко-зелёным светом.

Что известно о 31/ATLAS

Объект был обнаружен 1 июля 2025 года с помощью системы Asteroid-Terrestrial-Impact Last Alert System в Чили. На тот момент он находился на расстоянии около 670 миллионов километров от Земли. Орбита 31/ATLAS гиперболическая, а значит, он не связан с Солнцем и, скорее всего, прилетел из другой звёздной системы. Это делает его третьим зарегистрированным межзвёздным гостем после астероида Оумуамуа (2017) и кометы Борисова (2019).

Во время затмения объект изменил оттенок с тускло-коричневого на насыщенно-зелёный, что стало неожиданностью даже для опытных наблюдателей. Первые снимки необычного свечения сделали любители астрономии из Намибии Михаэль Йегер и Джеральд Реман.

Почему объект светится зелёным

Учёные выдвинули несколько гипотез:

  1. Выделение двухатомного углерода (C2), который флуоресцирует под солнечным светом.

  2. Высвобождение ранее скрытых химических соединений при нагреве объекта Солнцем.

  3. Наличие необычных молекул, нехарактерных для комет Солнечной системы.

Однако данные из обсерватории Китт-Пик показали, что ранее объект был беден молекулами углеродных цепей. Это создаёт противоречие: если углерода почти не было, почему он появился вдруг?

Сравнение межзвёздных объектов

Объект Дата открытия Тип Особенности
1I/Оумуамуа 2017 астероид форма сигары, необычная траектория
2I/Борисов 2019 комета богатый химический состав, привычный хвост
3I/ATLAS 2025 комета? зелёное свечение, бедность углеродом, экстремальная скорость

Советы шаг за шагом: как наблюдать редкие объекты

  1. Используйте любительский телескоп не менее 20-25 см в диаметре.

  2. Следите за прогнозами затмений и затемнённых фаз Луны — именно они создают лучшие условия для наблюдения.

  3. Подключайте фотокамеры с длинной выдержкой, чтобы уловить слабое свечение.

  4. Используйте приложения для астрономии (SkySafari, Stellarium) для точного наведения.

  5. Наблюдайте вдали от городских огней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наблюдать в городе.
    Последствие: засветка неба, потеря деталей.
    Альтернатива: выезд за город или в обсерваторию.

  • Ошибка: использовать бинокль без штатива.
    Последствие: дрожание изображения.
    Альтернатива: установка на штатив или телескоп с креплением.

  • Ошибка: фотографировать без фильтров.
    Последствие: пересвет или слабая контрастность.
    Альтернатива: светофильтры для астрофотографии.

А что если это не комета?

Не все согласны с природным происхождением объекта. Ави Лёб, профессор астрофизики Гарвардского университета, допускает, что 31/ATLAS может быть искусственным. Его аргументы:

  • аномально высокое содержание CO₂ и малое количество воды;

  • нестабильное свечение;

  • необычная орбита;

  • экстремальная скорость.

По собственной 10-балльной шкале Лёб оценил вероятность искусственного происхождения на 4 балла.

"31/ATLAS — безусловно, самый странный межзвёздный объект", — отметил Лёб.

Плюсы и минусы межзвёздных наблюдений

Плюсы Минусы
Уникальный шанс изучить вещества из других систем Сложность наблюдения: слабое свечение
Возможность открыть новые химические соединения Ограниченное время пролёта через Солнечную систему
Подтверждение или опровержение гипотез об искусственных объектах Сильные споры среди учёных, отсутствие единого мнения

FAQ

Как наблюдать 31/ATLAS без телескопа?
Глазом его не увидеть — нужна оптика и тёмное небо.

Сколько стоит оборудование для наблюдений?
Базовый телескоп для любителей — от 300 долларов, более серьёзные системы — от 1000.

Что лучше для фото: камера или смартфон?
Смартфон ограничен, лучше использовать зеркальную камеру с длинной выдержкой.

Мифы и правда

  • Миф: зелёное свечение — признак инопланетного корабля.
    Правда: цвет, скорее всего, вызван химическими процессами.

  • Миф: межзвёздные объекты можно предсказать заранее.
    Правда: их обнаруживают случайно, когда они уже входят в Солнечную систему.

  • Миф: такие тела опасны для Земли.
    Правда: вероятность столкновения крайне мала.

Исторический контекст

  1. 2017 — открытие Оумуамуа.

  2. 2019 — обнаружение кометы Борисова.

  3. 2025 — регистрация 31/ATLAS.

Каждый объект стал вехой в изучении межзвёздных тел, а ATLAS — самый загадочный из них.

3 интересных факта

  • Зелёный цвет комет часто связан с молекулой C2, но её действие ограничено и наблюдается только вблизи ядра.

  • У 31/ATLAS почти нет воды, что нетипично для "классических" комет.

  • Наблюдения за объектом помогают тестировать новые астрофотографические методы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спутниковые снимки показали свежие следы валунов на поверхности Луны вчера в 21:30

Глобальная тревога: валуны на Луне падают, сигнализируя о сейсмических бурях

Учёные обнаружили сотни свежих следов падения валунов на Луне, что свидетельствует о продолжающейся геологической активности спутника Земли.

Читать полностью » Костяной свисток из Ахетатона: находка 2008 года датирована 3300 годами вчера в 21:07

Древний свисток из Египта хранит звук, который эхом отзывается через тысячелетия: что он шепчет

В древнем Ахетатоне нашли 3300-летний свисток из кости коровы. Что он раскроет о жизни простых египтян?

Читать полностью » Древние петроглифы на горе Пху-Кхат в Таиланде обнаружены археологами вчера в 20:59

Горы Таиланда шепчут секреты: петроглифы, которые меняют всё, что мы знали о древних цивилизациях

В таиландском заповеднике на горе Пху-Кхат нашли древние петроглифы, которые обещают раскрыть секреты прошлого. Что ждёт исследователей в этих горах?

Читать полностью » NASA планирует колонизацию Марса с использованием ядерных реакторов вчера в 20:03

Марс обещает рай, но дарит ад: слабая гравитация как проклятие, которое все считают благословением

Мечты о жизни на Марсе кажутся заманчивыми, но суровые условия планеты таят подводные камни. Стоит ли рисковать будущим человечества?

Читать полностью » Городские легенды античных Афин описывают наказания и оборотней вчера в 19:51

Тайны древних легенд: что скрывали истории о наказаниях и оборотнях в античности

Узнайте, как древние истории об оборотнях и наказаниях эхом отзываются в современном мире, раскрывая тайны человеческой веры.

Читать полностью » Учёные: домашние животные стали крупнее диких из-за вмешательства человека в эволюцию вчера в 19:26

Секрет устойчивости: почему домашние виды растут, а дикие мельчают — и как это спасёт вашу ферму

Учёные раскрыли, как человек за тысячелетия изменил размеры животных: домашние стали крупнее, дикие — мельче. Что ждёт впереди?

Читать полностью » Римская стела кавалериста из Фуэнте-Энкалада обнаружена в археологическом погребе Испании вчера в 18:43

Римская стела из винного погреба: камень, который перевернул карту древних завоеваний

Узнайте, как древний камень из винного погреба раскрывает тайны римских войск в Испании. Эта находка меняет представление о прошлом, обещая неожиданные открытия.

Читать полностью » Раскопки в Египте выявили место производства меди в древности вчера в 18:27

Египетские пески хранят металлургический секрет: что скрывают руины, где плавилась медь фараонов

Этот текст раскрывает удивительные артефакты древней металлургии, найденные на Синае, и их роль в истории Египта.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Автостат": в сентябре 2025 года десять брендов изменили цены на автомобили в России
Садоводство

Эксперты предупредили: без удобрений после картофеля почва теряет плодородие
Питомцы

Учёные во Франции выяснили: перелётные фламинго стареют медленнее оседлых
Садоводство

Специалисты советуют чередовать крестоцветные культуры, чтобы снизить риск болезней
Наука

Полынья размером со Швейцарию образовалась в Антарктиде из-за штормов и экмановского переноса — данные исследователей
Авто и мото

Эксперт напомнила о штрафе до 2000 рублей за просрочку постановки аварийного авто на учёт
Спорт и фитнес

Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину — данные спортивных тренеров
Культура и шоу-бизнес

"Семья важнее всего": Мэрайя Кэри рассказала, как совмещает карьеру и воспитание детей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet