Космический пришелец 3I/ATLAS: от корабля инопланетян к комете с тайным хвостом

Представьте: в глубинах космоса появляется странный объект, который сначала кажется пришельцем из другой галактики. Это межзвездная комета 3I/ATLAS, которая снова удивляет учёных. Сначала её приняли за космический корабль инопланетян, а теперь, по мере приближения к Солнцу, она обретает классический хвост. Об этом сообщает издание ScienceAlert со ссылкой на свежие снимки телескопа Gemini South.

Первоначальная гипотеза

Гипотезу о том, что этот межзвездный объект может быть космическим кораблем, выдвинул астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб. На такую версию его сподвигла "необычайно редкая траектория" движения кометы.

Но затем это небесное тело стало больше походить на обычную комету. Согласно отчёту компании NOIRLab, которая является владельцем телескопа Gemini South, у кометы появилась широкая кома — облако из газа и пыли вокруг ледяного ядра. Свежие кадры наблюдений демонстрируют, что хвост 3I/ATLAS становится более протяженным, чем на более ранних снимках, а это свидетельствует о росте её активности по мере передвижения по Солнечной системе.

Химический состав

Главной целью наблюдений было получить спектр кометы, что позволит определить её химический состав. Уже известно, что пыль и лед небесной странницы аналогичны компонентам комет Солнечной системы.