Гостья из другой звезды пролетела мимо Марса — учёные подозревают, что это не просто комета

В начале октября над Марсом пронеслась таинственная комета 3I/ATLAS — межзвёздный объект, который учёные с нетерпением наблюдали с Земли. С виду — просто кусок льда и пыли, но некоторые эксперты считают, что история может оказаться гораздо интереснее.

Новая гостья из глубин Вселенной

Объект 3I/ATLAS впервые заметили в июле с помощью телескопа, установленного в чилийской обсерватории Рио-Уртадо. Его сразу отнесли к межзвёздным телам — путешественникам, прибывшим из-за пределов Солнечной системы. До этого человечеству удалось зафиксировать лишь два подобных гостя: астероид "Оумуамуа" в 2017 году и комету Борисова, открытую в 2019-м.

С самого момента обнаружения комета привлекла внимание Европейского космического агентства (ЕКА). С 1 по 7 октября аппараты агентства следили, как 3I/ATLAS проходит мимо Марса. В момент наибольшего сближения, 3 октября, расстояние между ними составляло около 30 миллионов километров — довольно близко по космическим меркам.

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter сумел запечатлеть крошечную белую точку — ядро кометы, окружённое туманным облаком газа и пыли, известным как кома. Именно оно придаёт кометам их характерное сияние.

Как 3I/ATLAS выглядит сейчас

По мере приближения к Солнцу комета будет нагреваться, выбрасывая всё больше газов и частиц. Так формируется знаменитый кометный хвост, который вскоре может стать видимым даже с Земли. Учёные уже анализируют данные, собранные с помощью телескопов, чтобы выяснить химический состав ядра и комы.

Следующий этап наблюдений запланирован на ноябрь: миссия Juice снова направит свои инструменты на 3I/ATLAS. Результаты исследований ожидаются к февралю следующего года.

Скепсис и тревога

Пока НАСА заверяет, что комета безопасна для Земли, в научном сообществе звучат и более тревожные мнения. Некоторые исследователи считают, что 3I/ATLAS может оказаться не просто небесным телом, а чем-то искусственным — возможно, зондом иной цивилизации.

Особенно активно эту версию обсуждает Ави Лёб, физик из Гарвардского университета, известный своими смелыми идеями о происхождении межзвёздных объектов.

"Гость на нашем заднем дворе требует немедленного внимания, поскольку он может проникнуть через парадную дверь и представлять непосредственную угрозу", — предупредил профессор Лёб.

Он отметил, что человечество до сих пор не имеет чётких протоколов на случай, если в окрестностях Земли действительно будет обнаружено действующее устройство инопланетного происхождения. И это, по его словам, вызывает серьёзное беспокойство.

Почему нас может застать врасплох

Учёный напомнил, что ещё в 2005 году Конгресс США поручил НАСА отслеживать 90% всех крупных космических тел, потенциально способных столкнуться с Землёй. Но эти меры касаются только естественных объектов — астероидов и комет. Возможные технологии внеземных цивилизаций, как отметил Лёб, могут быть куда менее предсказуемы.

"В конечном счете, у нас нет плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, как искать и реагировать на такую угрозу", — заявил он.

Предложение для ООН

Вместо того чтобы ограничиваться тревожными прогнозами, Лёб вместе с коллегами предложил создать новый международный комитет — UNCIO (United Nations Committee on Interstellar Objects). Инициатива уже представлена в ООН.

Комитет, по их замыслу, будет отвечать за координацию действий государств, научных центров и космических агентств при обнаружении межзвёздных тел. Его задачи включают:

Быстрое выявление новых объектов. Безопасное изучение и сбор данных. Разработку протоколов действий на случай потенциальной угрозы. Создание правил взаимодействия с возможными технологическими артефактами.

Фактически это будет "космическая служба спасения" для всей планеты — объединяющая ресурсы и знания человечества, чтобы не оказаться беззащитными перед неизвестным.

А что если комета не так уж безобидна?

Согласно расчётам, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS подойдёт к Земле на минимальное расстояние — около 269 миллионов километров. Это безопасная дистанция, однако сама идея, что межзвёздные тела всё чаще пересекают границы нашей системы, заставляет задуматься.

А что если однажды подобный объект действительно окажется не природным, а созданным кем-то? Смогут ли телескопы, спутники и научные центры вовремя распознать угрозу — или человечество узнает об этом уже постфактум?

Сравнение: 3I/ATLAS и предыдущие межзвёздные визитёры

Объект Год открытия Тип Особенности Кто открыл Оумуамуа 2017 астероид (возможно зонд) Необычная форма, непредсказуемое ускорение Pan-STARRS, Гавайи Борисов 2019 комета Химический состав близок к обычным кометам Геннадий Борисов, Крым 3I/ATLAS 2025 комета Пролетела у Марса, вызывает споры о происхождении Обсерватория Рио-Уртадо, Чили

Возможные ошибки и альтернативы

Ошибка: считать, что все межзвёздные объекты безопасны.

Последствие: пропуск потенциальной угрозы, будь то астероид или зонд.

Альтернатива: создание глобальной системы быстрого реагирования, куда войдут телескопы NASA, ESA, JAXA и частные исследовательские программы.

Три интересных факта о межзвёздных телах

• "Оумуамуа" — первый объект, замеченный, покидающий Солнечную систему с непонятным ускорением.

• Комета Борисова несёт лед, по составу отличающийся от всего, что найдено в нашей системе.

• 3I/ATLAS — первая межзвёздная комета, снятая с орбиты Марса.

Мифы и правда о кометах

Миф: кометы приносят несчастья и болезни.

Правда: это природные тела изо льда и пыли, но их появление помогает изучать происхождение Солнечной системы.

Миф: хвост кометы — это горящий след.

Правда: хвост состоит из газа и частиц, подсвеченных солнечным светом.

Миф: межзвёздные объекты слишком далеки, чтобы нас достичь.

Правда: за последние восемь лет обнаружено уже три — значит, они ближе, чем кажется.

Что дальше

Учёные продолжают следить за движением 3I/ATLAS. Возможно, уже в декабре объект станет виден с помощью мощных любительских телескопов. Европейское космическое агентство готовит новые снимки, а гарвардский физик Ави Лёб не исключает, что история с этой кометой станет стимулом для создания новой международной программы защиты планеты.