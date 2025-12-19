Из другой галактики — в прямой эфир: 3I/ATLAS стала поводом для иронии

Тема космоса неожиданно появилась в разговоре с президентом в ироничном, почти неформальном ключе. Вопрос об инопланетянах на комете, приближающейся к Земле, стал поводом для шутки, но завершился вполне серьёзным объяснением. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время Прямой линии, отвечая на один из вопросов.

Секретное оружие и шутливый тон

Отвечая на вопрос о летающем объекте 3I/ATLAS, Владимир Путин сначала выбрал юмористическую интонацию. Он с иронией обыграл тему возможной угрозы и подчеркнул конфиденциальность сказанного, сразу обозначив, что речь идёт о шутке.

"Значит, я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами. Это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае. Потому что мы против размещения вообще оружия в космосе", — заявил президент России Владимир Путин.

Таким образом он дал понять, что не поддерживает милитаризацию космического пространства.

Переход к серьёзному объяснению

После ироничного вступления президент перешёл к фактической части ответа. Он подчеркнул, что объект не представляет собой ничего сверхъестественного и давно находится в поле зрения науки. По словам Путина, российские учёные хорошо понимают природу происходящих процессов.

Глава государства пояснил, что 3I/ATLAS — это комета, причём имеющая внегалактическое происхождение. Именно этим, по его словам, объясняются особенности её поведения при приближении к Солнцу, которые могут отличаться от привычных для комет из нашей галактики.

Особенности кометы и научный интерес

Президент отметил, что у этой кометы иная оболочка, из-за чего при сближении с Солнцем на её поверхности происходят несколько другие процессы. Он упомянул изменения, которые наблюдаются в хвосте, подчеркнув, что визуально объект может выглядеть необычно.

По словам Путина, размеры кометы достаточно внушительны и, по имеющимся оценкам, составляют от двух до шести километров. Завершая ответ, он вновь вернулся к шутливому тону.