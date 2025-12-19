Комета не из нашей системы прошла опасный рубеж — расстояние рассчитано до километра

Межзвездный объект, обнаруженный астрономами сравнительно недавно, достиг ключевой точки своего сближения с нашей планетой. Наблюдения за такими телами редки и позволяют ученым лучше понять процессы за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Прохождение ближайшей точки к Земле

Межзвездная комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку своего пути. По расчетам специалистов, расстояние между объектом и нашей планетой составило около 269 млн км. Этот момент был зафиксирован в утренние часы.

"Согласно расчетам, <…> примерно в 07:16 по московскому времени объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку", — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Дальнейшая траектория кометы

Следующим важным этапом на пути 3I/ATLAS станет сближение с Юпитером. По данным ученых, 16 марта небесное тело пройдет мимо газового гиганта на расстоянии около 53 млн км. Именно гравитация Юпитера будет оказывать заметное влияние на дальнейшую траекторию объекта.

Ранее сообщалось, что комета сблизится с Землей примерно до 270 млн км. При этом, как уточняют специалисты, до 22 декабря 3I/ATLAS будет находиться практически на одном и том же расстоянии от нашей планеты — колебания составят порядка 500 тыс. км.

Уникальность межзвездного объекта

Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, обнаруженным за всю историю астрономических наблюдений. До нее ученым удалось зафиксировать лишь два подобных тела — астероид Оумуамуа в 2017 году и комету 2I/Borisov в 2019 году.