Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зеленая комета Леммон в ночном небе
Зеленая комета Леммон в ночном небе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:20

То, о чём мечтали фантасты: зонд впервые коснётся вещества из другой звёздной системы

NASA: зонд Europa Clipper впервые в истории может собрать частицы из другой звездной системы

Когда человечество впервые действительно "прикоснется" к объекту из другой звездной системы, это событие может пройти почти незаметно — без громких заголовков и парадов. В конце октября 2025 года межпланетная станция Europa Clipper, направляющаяся к спутнику Юпитера, пролетит сквозь ионный хвост межзвездной кометы 3I/ATLAS.
Если зонд зафиксирует частицы этой пыли, это станет первым в истории прямым контактом с веществом из-за пределов Солнечной системы.

Межзвездная гостья с необычным поведением

Комету 3I/ATLAS открыли астрономы в 2019 году. Сначала она казалась еще одним стандартным ледяным странником, но вскоре стало ясно, что ее орбита не замкнута — тело летит из глубин межзвездного пространства. Она стала третьим известным межзвездным объектом после Оумуамуа (1I/2017 U1) и кометы Борисова (2I/2019 Q4).

Хвост 3I/ATLAS кажется коротким, но это иллюзия. В действительности его ионизированное вещество тянется на сотни миллионов километров, постепенно рассеиваясь под действием солнечного ветра. В составе — привычная для комет смесь: вода, угарный и углекислый газы, сероуглерод, а также следы органических соединений.

Однако поведение 3I/ATLAS удивило ученых. Обычно выброс вещества придает комете дополнительное ускорение, но в этом случае наблюдаемый импульс оказался почти нулевым. Это породило вопросы о её внутренней структуре: возможно, лед в ней распределен неравномерно, или вещество испаряется иначе, чем у местных комет.

Возможность, которую нельзя упустить

Межзвездные тела пролетают через Солнечную систему редко и стремительно. Ученые не успевают подготовить миссии специально для их изучения. Но на этот раз астрономам повезло: траектория кометы и маршрут зонда Europa Clipper случайно пересеклись.

Исследователи из Финляндии и Нидерландов подсчитали, что в период с 30 октября по 6 ноября 2025 года аппарат пройдет через внешнюю часть ионного хвоста кометы. Расстояние между ним и центральной осью шлейфа составит около 8 миллионов километров - с точки зрения космоса, почти касание.

"Если приборы Europa Clipper зарегистрируют ионы из хвоста 3I/ATLAS, это станет первым прямым контактом с материалом другой звездной системы", — отметили авторы исследования.

Космический следопыт Europa Clipper

Запущенная NASA в 2024 году миссия Europa Clipper изначально предназначена для изучения спутника Юпитера — Европы. Аппарат оснащен мощными магнитометрами, спектрометрами и детекторами частиц, чтобы искать признаки подледного океана и возможной биосферы.

Но его инструменты идеально подходят и для анализа ионизированного вещества в космосе. При прохождении через хвост кометы приборы смогут зафиксировать поток заряженных частиц — ионов, образованных, когда солнечное излучение выбивает электроны из атомов. Изучив их состав, ученые смогут узнать, из чего состоят кометы в других звездных системах и насколько они похожи на наши.

"Это будет уникальный случай, когда один аппарат выполняет сразу две научные задачи — исследует Европу и одновременно становится первым посланником, соприкоснувшимся с межзвездным веществом", — пояснил инженер миссии Джон Спенсер из Лаборатории реактивного движения NASA.

Ионный хвост — мост между звездами

Чтобы понять масштаб происходящего, стоит представить, что ионный хвост кометы — это энергетический след, тянущийся на миллионы километров. Он формируется, когда солнечный ветер — поток заряженных частиц от Солнца — сталкивается с испаряющимся веществом кометы и уносит его прочь.

У 3I/ATLAS этот шлейф необычайно протяжённый, и его частицы рассеиваются вширь, создавая зону шириной в миллионы километров. Именно через неё и пролетит Europa Clipper. Даже если плотность вещества окажется минимальной, чувствительные приборы смогут зафиксировать ионы - крошечные отпечатки чужого мира.

Hera тоже окажется рядом — но без нужных инструментов

В это же время через область хвоста пролетит другой космический аппарат — Hera, миссия Европейского космического агентства. Она направляется к двойной системе астероидов Дидим и Диморф, где в 2022 году космический аппарат DART впервые в истории изменил орбиту астероида, врезавшись в него.

Hera должна оценить последствия этого удара и измерить параметры кратера, оставленного миссией DART. Однако на борту нет приборов для анализа кометного вещества, поэтому единственным шансом на прямое исследование межзвездной кометы останется Europa Clipper.

Почему это важно для науки

Если измерения подтвердятся, ученые впервые смогут сравнить состав межзвездной воды с той, что содержится в кометах Солнечной системы. Особый интерес вызывает соотношение обычного водорода и дейтерия — тяжелого изотопа. Это соотношение играет ключевую роль в определении происхождения комет: оно способно показать, в каких условиях формировались ледяные тела за пределами нашей системы.

Такие данные помогут понять, насколько универсальны процессы образования планет и комет. Возможно, химический состав межзвездных тел окажется удивительно похожим на "наши" — что намекнет на общие закономерности эволюции материи во Вселенной.

Таблица "Сравнение" межзвездных объектов

Объект Год открытия Особенности Результат наблюдений
1I/Оумуамуа 2017 Без хвоста, форма сигары Считается астероидом неизвестного типа
2I/Комета Борисова 2019 Газовая кома, типичный состав Первая подтвержденная межзвездная комета
3I/ATLAS 2020 Ионный хвост длиной сотни млн км Возможен прямой контакт с земным аппаратом

А что если миссия не зафиксирует частиц?

Даже если Europa Clipper не обнаружит ионов хвоста, само совпадение траекторий уже станет поводом для дальнейших миссий. Ученые давно мечтают создать специальный зонд для перехвата межзвездных тел, ведь каждое из них несет информацию о других планетных системах.

Сейчас разрабатываются проекты быстрых автоматических кораблей, способных стартовать в считанные месяцы после обнаружения нового "гостя". Ведь такие объекты пролетают мимо Солнца всего раз в десятки тысяч лет, и каждая встреча бесценна.

Интересные факты

  1. Название 3I/ATLAS расшифровывается как Interstellar object, третье по счету, открытое с помощью системы телескопов ATLAS на Гавайях.

  2. Скорость кометы при прохождении перигелия составит около 70 км/с, что делает ее одним из самых быстрых объектов, посещавших Солнечную систему.

  3. Europa Clipper, даже не меняя курс, сможет получить данные о составе вещества из другой звезды — практически бесплатно, без отдельной миссии.

Исторический контекст

В 2014 году в Тихий океан упал объект CNEOS 08.01.2014, траектория которого также указывала на межзвездное происхождение. Экспедиция 2023 года подняла со дна микросферические частицы с необычным химическим составом. Но вопрос о его истинной природе до сих пор вызывает споры.

Если же Europa Clipper действительно зарегистрирует частицы 3I/ATLAS, сомнений уже не останется: это будет первое подтвержденное соприкосновение человечества с веществом из другой звездной системы. Событие, которое можно будет считать скромным, но реальным началом межзвездной эпохи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кузнецова: в древнем городе на Тамани обнаружена золотая пластинка с магическим текстом о любви сегодня в 19:11
Древние влюблённые писали на золоте: археологическая находка раскрывает секреты любви

В Фанагории археологи нашли золотую пластинку с любовным заговором IV века н. э. — редкий артефакт, в котором древний человек попытался закрепить чувства в буквальном смысле навечно.

Читать полностью » Археолог Куприянова: в погребении на Южном Урале найден церемониальный убор возрастом 4000 лет сегодня в 19:09
Тайны древней жрицы: как простая шапка раскрыла секреты элиты бронзового века

На Южном Урале археологи нашли остатки древней шапки возрастом около 4000 лет. Этот редкий артефакт указывает на высокий статус погребенной и богатую культуру бронзового века.

Читать полностью » Астроном Доминик: SETI представил обновлённый план действий при обнаружении инопланетных сигналов сегодня в 18:58
Приземление НЛО не застанет нас врасплох: вот что придумали учёные на случай контакта

Ученые обновили протокол действий на случай первого контакта с инопланетным разумом. Теперь в нем — не только наука, но и правила поведения для всего человечества.

Читать полностью » Учёные из Гавайского университета объяснили происхождение плазменного дождя на Солнце — Люк Бенавиц сегодня в 12:44
На Солнце тоже идут ливни — только из огня: учёные раскрыли тайну плазменного дождя в короне

Учёные приблизились к разгадке природы плазменного дождя на Солнце. Новая модель показала, что секрет скрыт в изменчивом составе короны и быстром охлаждении плазмы.

Читать полностью » Лёгкое движение вместо сидения улучшает настроение и снижает усталость на следующий день — доктор Юэ Ляо сегодня в 11:44
Полчаса без дивана — и мозг благодарит: учёные доказали, что мелкие движения бодрят сильнее фитнеса

Новое исследование доказало: всего 30 минут лёгкого движения в день способны улучшить настроение и зарядить энергией — без пробежек и спортзала.

Читать полностью » В Аргентине найдено окаменевшее яйцо динозавра возрастом 70 миллионов лет — Гонсало Муньос сегодня в 10:44
Динозавр не успел вылупиться — и попал в учебники: уникальная находка в Аргентине поразила учёны

В Патагонии найдено 70-миллионолетнее яйцо динозавра, удивительно похожее на страусиное. Почему оно уникально и что могут скрывать его стенки?

Читать полностью » Мозг выбирает калорийную еду за доли секунды — нейропсихолог Томас Фалкнер сегодня в 9:44
Мозг — тайный сговорщик супермаркетов: как нейроны заставляют покупать то, чего не нужно

Учёные выяснили, что мозг решает, что мы съедим, задолго до того, как мы осознаём выбор. Почему рука тянется к чипсам, а не к яблоку — и можно ли это изменить?

Читать полностью » Учёные из Сингапура нашли ген, управляющий окраской крыльев бабочек — профессор Антония Монтейру сегодня в 8:44
Когда природа перепутает сезоны: почему бабочки первыми почувствуют климатическую катастрофу

Учёные раскрыли секрет того, как тропические бабочки меняют окраску в зависимости от сезона. Один генетический "переключатель" управляет их красотой и выживанием.

Читать полностью »

Новости
Еда
Диетолог Мария Соколова: хумус — источник растительного белка и полезных жиров
Дом
Растения и сухие травы улучшают качество воздуха и придают ванной естественный аромат
Авто и мото
Китайские электромобили BYD и Xiaomi обогнали Porsche и Tesla на Нюрбургринге в 2025 году
Садоводство
Подготовка тёплых грядок помогает бахчевым растениям быстрее развиваться и плодоносить — агроном Марина Гаврилова
Красота и здоровье
Исследование: плохой сон нарушает очистку мозга и повышает риск болезни Альцгеймера
Технологии
Check Point обнаружила более 3000 вредоносных роликов на YouTube
Питомцы
Инстинкт прикрывать еду помогает кошкам чувствовать безопасность во время кормления
Садоводство
Листья грецкого ореха можно компостировать при правильной переработке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet