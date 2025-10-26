То, о чём мечтали фантасты: зонд впервые коснётся вещества из другой звёздной системы

Когда человечество впервые действительно "прикоснется" к объекту из другой звездной системы, это событие может пройти почти незаметно — без громких заголовков и парадов. В конце октября 2025 года межпланетная станция Europa Clipper, направляющаяся к спутнику Юпитера, пролетит сквозь ионный хвост межзвездной кометы 3I/ATLAS.

Если зонд зафиксирует частицы этой пыли, это станет первым в истории прямым контактом с веществом из-за пределов Солнечной системы.

Межзвездная гостья с необычным поведением

Комету 3I/ATLAS открыли астрономы в 2019 году. Сначала она казалась еще одним стандартным ледяным странником, но вскоре стало ясно, что ее орбита не замкнута — тело летит из глубин межзвездного пространства. Она стала третьим известным межзвездным объектом после Оумуамуа (1I/2017 U1) и кометы Борисова (2I/2019 Q4).

Хвост 3I/ATLAS кажется коротким, но это иллюзия. В действительности его ионизированное вещество тянется на сотни миллионов километров, постепенно рассеиваясь под действием солнечного ветра. В составе — привычная для комет смесь: вода, угарный и углекислый газы, сероуглерод, а также следы органических соединений.

Однако поведение 3I/ATLAS удивило ученых. Обычно выброс вещества придает комете дополнительное ускорение, но в этом случае наблюдаемый импульс оказался почти нулевым. Это породило вопросы о её внутренней структуре: возможно, лед в ней распределен неравномерно, или вещество испаряется иначе, чем у местных комет.

Возможность, которую нельзя упустить

Межзвездные тела пролетают через Солнечную систему редко и стремительно. Ученые не успевают подготовить миссии специально для их изучения. Но на этот раз астрономам повезло: траектория кометы и маршрут зонда Europa Clipper случайно пересеклись.

Исследователи из Финляндии и Нидерландов подсчитали, что в период с 30 октября по 6 ноября 2025 года аппарат пройдет через внешнюю часть ионного хвоста кометы. Расстояние между ним и центральной осью шлейфа составит около 8 миллионов километров - с точки зрения космоса, почти касание.

"Если приборы Europa Clipper зарегистрируют ионы из хвоста 3I/ATLAS, это станет первым прямым контактом с материалом другой звездной системы", — отметили авторы исследования.

Космический следопыт Europa Clipper

Запущенная NASA в 2024 году миссия Europa Clipper изначально предназначена для изучения спутника Юпитера — Европы. Аппарат оснащен мощными магнитометрами, спектрометрами и детекторами частиц, чтобы искать признаки подледного океана и возможной биосферы.

Но его инструменты идеально подходят и для анализа ионизированного вещества в космосе. При прохождении через хвост кометы приборы смогут зафиксировать поток заряженных частиц — ионов, образованных, когда солнечное излучение выбивает электроны из атомов. Изучив их состав, ученые смогут узнать, из чего состоят кометы в других звездных системах и насколько они похожи на наши.

"Это будет уникальный случай, когда один аппарат выполняет сразу две научные задачи — исследует Европу и одновременно становится первым посланником, соприкоснувшимся с межзвездным веществом", — пояснил инженер миссии Джон Спенсер из Лаборатории реактивного движения NASA.

Ионный хвост — мост между звездами

Чтобы понять масштаб происходящего, стоит представить, что ионный хвост кометы — это энергетический след, тянущийся на миллионы километров. Он формируется, когда солнечный ветер — поток заряженных частиц от Солнца — сталкивается с испаряющимся веществом кометы и уносит его прочь.

У 3I/ATLAS этот шлейф необычайно протяжённый, и его частицы рассеиваются вширь, создавая зону шириной в миллионы километров. Именно через неё и пролетит Europa Clipper. Даже если плотность вещества окажется минимальной, чувствительные приборы смогут зафиксировать ионы - крошечные отпечатки чужого мира.

Hera тоже окажется рядом — но без нужных инструментов

В это же время через область хвоста пролетит другой космический аппарат — Hera, миссия Европейского космического агентства. Она направляется к двойной системе астероидов Дидим и Диморф, где в 2022 году космический аппарат DART впервые в истории изменил орбиту астероида, врезавшись в него.

Hera должна оценить последствия этого удара и измерить параметры кратера, оставленного миссией DART. Однако на борту нет приборов для анализа кометного вещества, поэтому единственным шансом на прямое исследование межзвездной кометы останется Europa Clipper.

Почему это важно для науки

Если измерения подтвердятся, ученые впервые смогут сравнить состав межзвездной воды с той, что содержится в кометах Солнечной системы. Особый интерес вызывает соотношение обычного водорода и дейтерия — тяжелого изотопа. Это соотношение играет ключевую роль в определении происхождения комет: оно способно показать, в каких условиях формировались ледяные тела за пределами нашей системы.

Такие данные помогут понять, насколько универсальны процессы образования планет и комет. Возможно, химический состав межзвездных тел окажется удивительно похожим на "наши" — что намекнет на общие закономерности эволюции материи во Вселенной.

Таблица "Сравнение" межзвездных объектов

Объект Год открытия Особенности Результат наблюдений 1I/Оумуамуа 2017 Без хвоста, форма сигары Считается астероидом неизвестного типа 2I/Комета Борисова 2019 Газовая кома, типичный состав Первая подтвержденная межзвездная комета 3I/ATLAS 2020 Ионный хвост длиной сотни млн км Возможен прямой контакт с земным аппаратом

А что если миссия не зафиксирует частиц?

Даже если Europa Clipper не обнаружит ионов хвоста, само совпадение траекторий уже станет поводом для дальнейших миссий. Ученые давно мечтают создать специальный зонд для перехвата межзвездных тел, ведь каждое из них несет информацию о других планетных системах.

Сейчас разрабатываются проекты быстрых автоматических кораблей, способных стартовать в считанные месяцы после обнаружения нового "гостя". Ведь такие объекты пролетают мимо Солнца всего раз в десятки тысяч лет, и каждая встреча бесценна.

Интересные факты

Название 3I/ATLAS расшифровывается как Interstellar object, третье по счету, открытое с помощью системы телескопов ATLAS на Гавайях. Скорость кометы при прохождении перигелия составит около 70 км/с, что делает ее одним из самых быстрых объектов, посещавших Солнечную систему. Europa Clipper, даже не меняя курс, сможет получить данные о составе вещества из другой звезды — практически бесплатно, без отдельной миссии.

Исторический контекст

В 2014 году в Тихий океан упал объект CNEOS 08.01.2014, траектория которого также указывала на межзвездное происхождение. Экспедиция 2023 года подняла со дна микросферические частицы с необычным химическим составом. Но вопрос о его истинной природе до сих пор вызывает споры.

Если же Europa Clipper действительно зарегистрирует частицы 3I/ATLAS, сомнений уже не останется: это будет первое подтвержденное соприкосновение человечества с веществом из другой звездной системы. Событие, которое можно будет считать скромным, но реальным началом межзвездной эпохи.