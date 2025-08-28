Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:47

Загадочный объект мчится быстрее 210 тысяч км/ч — такого не ждали даже астрономы

NASA: межзвёздная комета 3I/ATLAS оказалась старше Солнечной системы

Астрономам удалось зафиксировать одно из самых необычных небесных тел за всю историю наблюдений. Комета 3I/ATLAS, пролетевшая через Солнечную систему, оказалась не просто межзвёздным объектом — её возраст оценивается примерно в 7 миллиардов лет, что делает её старше самой Солнечной системы.

Два телескопа — один объект

Впервые столь подробные наблюдения стали возможны благодаря работе сразу двух мощнейших космических обсерваторий — телескопа имени Джеймса Уэбба и новейшего аппарата NASA SPHEREx, запущенного в марте. Одновременные исследования позволили сопоставить данные о размерах, составе и физических особенностях древней кометы.

Учёные, анализируя спектры, полученные SPHEREx, смогли определить газовую оболочку вокруг ядра — кому. В ней обнаружились углекислый газ, оксид углерода и вода, но при этом не удалось зафиксировать привычный для подобных объектов кометный хвост.

Детали, открытые телескопом Уэбба

Аппарат Уэбба помог уточнить картину. В его данных учёные нашли подтверждение, что основным компонентом комы действительно является углекислый газ. Помимо этого, были выявлены оксид углерода, вода, лёд, пыль и редкое соединение — карбонилсульфид. Эти открытия позволили предположить, что лёд в ядре подвергался воздействию более сильной радиации, чем у комет, которые формировались внутри нашей системы.

Открытие и масштабы

Обнаружили комету в июле, и оказалось, что её диаметр составляет около 11,2 километра, что делает 3I/ATLAS крупнейшим из всех известных межзвёздных объектов. До неё учёные наблюдали лишь два подобных тела — Оумуамуа в 2017 году и Борисова в 2019-м.

Комета движется со скоростью свыше 210 тысяч километров в час, а её возраст значительно превышает не только Солнечную систему, но и большинство привычных астрономических объектов.

Космическая загадка

3I/ATLAS уже называют "кометой инопланетян". Она стала напоминанием о том, насколько мало человек знает о далеких уголках Вселенной и о тех телах, которые иногда заглядывают в наш космический "двор".

