Комета 3I/ATLAS раскрыла происхождение: ее состав удивил ученых

Межзвездная комета 3I/ATLAS, совершившая пролет через Солнечную систему, продемонстрировала химический состав, отличный от известных ранее объектов. О том, почему подобные данные не являются аномалией и как формируются характеристики космических тел, NewsInfo рассказал доктор физико-математических наук, астрофизик, заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ранее сообщалось, что в журнале Nature Astronomy были опубликованы результаты детального химического анализа объекта 3I/ATLAS. Специалисты отметили, что структура вещества этого тела не совпадает с параметрами комет, рожденных в Солнечной системе, а также отличается от характеристик межзвездных объектов 1I/'Оумуамуа и 2I/Борисов.

Изучение состава небесных тел позволяет экспертам лучше понять процессы, происходящие в чужих планетных системах.

По словам ученого, ожидать появления принципиально новых химических элементов в составе комет не стоит. Все пространство Вселенной базируется на одних и тех же фундаментальных компонентах, таких как водород, углерод, кислород и кремний. Различия наблюдаются лишь в пропорциях, заложенных в момент формирования конкретной звездной системы.

"Комета, которая прилетела к нам из другой Солнечной системы звездной, которая родилась в другой системе, она могла иметь другой химический состав. Там были те же самые элементы, но в других пропорциях и количествах. Она при рождении впитала шаблоны другой звездной системы. Когда она прилетает к нам, ее шаблоны по составу не "бьются"", — пояснил астрофизик.

Ранее исследователи выяснили, что даже внутренние процессы звезд могут влиять на химсостав оболочек, а изучение изотопных отношений помогает ученым проверять гипотезы о происхождении материи. В случае с 3I/ATLAS внимание привлекло низкое содержание углерода-13 относительно углерода-12.

Богачев добавил, что новые публикации о составе 3I/ATLAS связаны с длительной обработкой данных, накопленных во время наблюдения за кометой, а не с получением свежих снимков. В настоящее время объект находится на слишком большом расстоянии от Земли, что делает его изучение невозможным.

Стоит отметить, что современная наука постоянно пересматривает взгляды на распространение воды и элементов, анализируя как образцы лунного реголита, так и данные о составе земного ядра. Наблюдение же за активными объектами требует точности параметров, что часто обсуждается при подготовке к исследованию близких к Земле комет.

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