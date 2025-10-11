Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Две яркие кометы на звёздном небе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:53

Гостья из космоса светится не так, как положено: что скрывают тайны 3I/ATLAS

В комете 3I/ATLAS нашли необъяснимое зелёное излучение

Во время полного лунного затмения 7 сентября 2025 года два астронома-любителя из Намибии, Джеральд Реманн и Михаэль Йегер, получили редкие снимки межзвёздной кометы 3I/ATLAS. На фотографиях объект, прибывший из глубин Галактики, показал признаки необычного зеленоватого свечения - и это сразу заинтересовало научное сообщество.

Комета стала лишь третьим известным межзвёздным путешественником, посетившим нашу Солнечную систему. Но если предыдущие гостьи казались относительно "понятными", то 3I/ATLAS нарушает привычные правила астрономии.

Когда лёд начинает петь светом

Как и любая комета, 3I/ATLAS состоит из смеси каменистого ядра и летучих веществ — льда углекислоты, воды и аммиака. При приближении к Солнцу эти льды начинают сублимироваться, превращаясь в газ и создавая вокруг ядра светящуюся оболочку — кому.

Под действием солнечного излучения молекулы в коме начинают флуоресцировать, излучая свет в разных диапазонах: от видимого до ультрафиолетового. Именно эта реакция делает большинство комет зелёными — благодаря молекулам диуглерода (C₂), которые испускают характерное зелёное сияние, когда возбуждаются энергией солнечного света.

Но в случае 3I/ATLAS всё оказалось не так просто.

Зелёный без диуглерода?

Спектроскопические наблюдения, проведённые с помощью наземных телескопов и космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), показали: в комете почти нет следов C₂.
Это ставит учёных в тупик, ведь именно диуглерод обычно отвечает за зелёную флуоресценцию.

"Наш верхний предел соотношения C₂ к CN делает 3I/ATLAS одной из самых обеднённых углеродными цепями комет из всех известных", — отмечает Луис Салазар Мансано, астроном из Мичиганского университета в Энн-Арборе.

Если C₂ действительно отсутствует, то зелёный оттенок должен быть вызван другими молекулами, пока неизвестными. Возможны варианты — никель, циан, окись углерода или даже экзотические соединения, которых мы раньше не наблюдали в кометах.

Что уже известно о химии 3I/ATLAS

Исследования JWST выявили необычно высокое содержание углекислого газа, а также следы никеля и циана. Однако ни один из этих элементов не даёт зелёного свечения в обычных условиях.
Учёные предполагают, что излучение может быть результатом сложных реакций между компонентами комы, которые происходят при особых температурах и под воздействием ультрафиолета.

Компонент Обнаружен в 3I/ATLAS Обычно вызывает зелёное свечение
Диуглерод (C₂) практически отсутствует да
Циан (CN) присутствует нет
Никель (Ni) обнаружен нет
CO₂ (углекислый газ) повышенная концентрация нет

Эта "химическая аномалия" делает 3I/ATLAS уникальной. Вероятно, она сформировалась в иной звёздной системе, где состав протопланетного диска отличался от солнечного, а значит — в её недрах записана химическая подпись другой звезды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что зелёный цвет всегда означает наличие C₂.
    Последствие: неверная классификация комет по типу.
    Альтернатива: учитывать возможность редких источников свечения (никель, органические цепи, реактивные ионы).

  • Ошибка: оценивать состав только по видимому спектру.
    Последствие: пропуск скрытых инфракрасных линий излучения.
    Альтернатива: использовать многодиапазонные наблюдения (JWST + наземные спектрографы).

  • Ошибка: игнорировать влияние внешнего излучения на комету.
    Последствие: искажение данных о химии комы.
    Альтернатива: учитывать солнечную активность и радиационное давление при моделировании.

Когда снимки важнее теорий

Снимки, сделанные во время полного лунного затмения, оказались особенно ценными. В этот момент яркость Луны минимальна, и даже слабое излучение кометы видно лучше.
Реманн и Йегер использовали телескопы с высоким светосбором и чувствительные ПЗС-камеры, чтобы запечатлеть комету, находившуюся в сотнях миллионов километров от Земли.

На изображениях отчётливо виден мягкий зелёный ореол вокруг ядра. Это может быть первым визуальным подтверждением, что даже межзвёздные тела — объекты, родившиеся у других звёзд — могут демонстрировать знакомое поведение комет Солнечной системы.

Астрономический контекст

3I/ATLAS — всего третья комета, признанная межзвёздной. Первая в 2017 году удивила астрономов своей сигарообразной формой и странной траекторией, не объясняемой гравитацией. Вторая оказалась химически похожей на "наши" кометы, что дало основания считать её типичным путешественником из другой системы.

Но 3I/ATLAS, судя по всему, стоит особняком: по химическому составу она сильно отличается от обоих своих предшественников, а её зелёное сияние может указывать на неизвестные процессы, происходящие в её недрах.

Межзвёздный объект Год открытия Характеристика
1I/ʻOumuamua 2017 без хвоста, необычная форма
2I/Borisov 2019 типичная комета, богатая C₂
3I/ATLAS 2025 обеднена углеродными цепями, возможно зелёное свечение

Почему это важно

Каждая новая межзвёздная комета — это как послание из другой звёздной системы. Изучая их, учёные узнают, какие элементы и соединения встречаются в других уголках Галактики, как формируются планеты и какие условия могут привести к зарождению жизни.

"Находка 3I/ATLAS — важное доказательство того, что химическая эволюция планетных систем может идти по множеству сценариев", — подчёркивает Луис Салазар Мансано.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят, что зелёный цвет связан не с C₂, а с другим веществом, это может означать, что в других системах формируются кометы с совершенно иной химией - возможно, богаче органикой или тяжёлыми металлами.

Что дальше

В декабре 2025 года комета подойдёт ближе к Земле, и у астрономов появится шанс провести более детальный анализ спектра.
Научные группы готовят наблюдения с помощью телескопов Very Large Telescope, Keck Observatory и JWST. Цель — выяснить, какие молекулы действительно ответственны за загадочный зелёный оттенок и что он может рассказать о месте рождения 3I/ATLAS.

Исторический контекст

Первое подтверждение зелёного свечения комет относится ещё к XIX веку, когда астрономы впервые зарегистрировали спектральные линии диуглерода. С тех пор ни одна зелёная комета не обходилась без C₂ - до появления 3I/ATLAS.

Теперь, спустя почти два века, человечество снова сталкивается с феноменом, который заставляет переписать учебники астрономии.

