Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чёрная дыра
Чёрная дыра
© https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva is licensed under National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:37

Погружение в сердце черной дыры: миссия, где нет обратного пути

Breakthrough Starshot планирует миссию нанозонда к черной дыре

Что если отправить к черной дыре крошечный космический зонд и проверить фундаментальные законы физики в самых экстремальных условиях? Астрофизик Козимо Бамби из Фуданьского университета в Китае предложил именно такую смелую идею — отправить "нанокрафт" к ближайшей черной дыре, чтобы добраться до неё за 60-75 лет.

Почему именно черная дыра?

Общая теория относительности Эйнштейна уже доказала свою состоятельность в Солнечной системе и при наблюдениях гравитационных волн, но проверить её в непосредственной близости к черной дыре пока невозможно. Наблюдения с Земли и орбитальных телескопов дают лишь косвенные данные, которые искажаются космической средой и упрощениями в расчетах.

Бамби уверен: чтобы расставить все точки над i, нужно приблизиться к черной дыре напрямую.

Какую черную дыру выбрать?

Ближайший известный объект — GAIA-BH1 — находится на расстоянии около 1560 световых лет. Но для миссии лучше подойдет изолированная черная дыра, скрывающаяся всего в 20-25 световых годах от Земли. Такие объекты сложно обнаружить, так как у них нет звездных компаньонов.

Обнаружить их можно двумя способами:

  • через гравитационное микролинзирование — искажение света далекой звезды,
  • или фиксируя слабое излучение при поглощении межзвездного газа.

Для этого используют космический телескоп "Джеймс Уэбб" и обсерваторию ALMA.

Что такое "нанокрафт"?

В своей статье Бамби описывает зонд массой всего один грамм. Он оснащён лазерным парусом площадью 10 квадратных метров, на котором расположены микросхемы.

Разогнать "нанокрафт" до трети скорости света поможет наземный лазер. Теоретически, при увеличении мощности, скорость можно довести до 90% от скорости света — чем легче зонд, тем проще его разогнать.

Создание такой миссии — огромный вызов:

  • нужно разработать сверхлёгкие и прочные паруса, устойчивые к мощному лазерному излучению.
  • навигация без видимых ориентиров — ведь изолированную черную дыру нельзя увидеть напрямую.
  • передача данных с расстояния в десятки световых лет.
  • изменение траектории зонда для возможности пролететь или выйти на орбиту вокруг черной дыры (что крайне сложно из-за необходимости торможения при релятивистских скоростях).

Сколько времени займет миссия?

  • При скорости в треть скорости света "нанокрафт" достигнет цели за 60-75 лет, а передача данных на Землю займет еще 20-25 лет.
  • При скорости 90% от скорости света — миссия сократится до 40-45 лет.

Для надежности Бамби предлагает отправить два "нанокрафта" или снабдить основной аппарат отделяемым модулем: один будет ретранслятором, другой — приблизится к горизонту событий.

Проект базируется на технологиях, разрабатываемых в рамках инициативы Breakthrough Starshot, изначально нацеленной на полет к Альфе Центавра. К середине XXI века стоимость лазерной инфраструктуры может составить около миллиарда евро — приемлемая сумма для такого масштаба.

Однако сегодня строительство сверхмощного лазера обошлось бы в триллион евро, и неизвестно, удастся ли довести проект до конца.

Что даст эта миссия человечеству?

"Когда это произойдет, — пишет Бамби, — человечество получит уникальную возможность изучить фундаментальные законы природы в их самой экстремальной форме — возле "сердца" черной дыры".

Полет позволит проверить:

  • метрику Керра — геометрию пространства-времени вокруг вращающейся черной дыры,
  • неизменность фундаментальных физических констант,
  • существование горизонта событий (сигнал зонда должен исчезнуть, если теория Эйнштейна верна).

Идея отправить "нанокрафт" к ближайшей черной дыре — это не просто научная фантастика, а вполне реальный проект, который может стать прорывом в астрофизике. Но для его реализации предстоит преодолеть множество технических и финансовых препятствий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые объяснили роль алкоголя в развитии цивилизаций сегодня в 16:47

Пиво как древний ключ: что оно открыло в эволюции цивилизаций

Антропологи исследуют связь пива и вина с развитием сложных обществ. Гипотеза "пиво до хлеба" под сомнением, но алкоголь мог сыграть позитивную роль. Что показало новое исследование?

Читать полностью » Учёные расшифровали геном 4500-летнего египтянина из глиняного сосуда сегодня в 16:34

Старше пирамид и моложе миграций: геном, который разрушает стереотипы о древнем Египте

Учёные впервые расшифровали полный геном древнего египтянина эпохи Раннего царства, открыв неожиданные связи с Месопотамией и дав новый взгляд на древние миграции.

Читать полностью » В северном полушарии 9 сентября можно будет наблюдать редкий метеорный поток сегодня в 15:49

Когда поднимать глаза к небу: лучшее время для наблюдений в России и Европе

В ночь с 8 на 9 сентября ожидается звездопад Сентябрьских Эпсилон-Персеид. Как его увидеть при яркой Луне и какие желания стоит загадывать?

Читать полностью » Археологи обнаружили уникальное захоронение эпохи Ла-Тен с бронзовыми артефактами под Прагой сегодня в 15:16

Не просто украшения: загадочные символы на фибуле раскрывают статус женщины железного века

Уникальное захоронение молодой женщины эпохи Ла-Тен с бронзовыми украшениями обнаружено в 40 км от Праги. Артефакты и анализ ДНК раскроют тайны миграции и социальной иерархии кельтов железного века.

Читать полностью » Микробиом и влюблённость: как бактерии в кишечнике влияют на выбор партнёра — исследование сегодня в 14:16

Секрет любви живёт в кишечнике: учёные раскрыли связь, о которой вы не догадывались

Австралийские учёные доказали: кишечные бактерии влияют на выработку гормонов любви. Как микробиом регулирует либидо, влечение и привязанность — шокирующие выводы из последних исследований.

Читать полностью » Как отсутствие эха в наушниках ухудшает слух: сенсационное исследование сегодня в 13:16

Как мозг использует эхо: секрет, который заставит пересмотреть всё, что вы знали о слухе

Исследование доказало: умеренное эхо помогает мозгу лучше понимать речь. Открытие зоны Златовласки в акустике изменит подход к созданию слуховых аппаратов и дизайну помещений.

Читать полностью » Фигурка эпохи викингов: археологи нашли редчайшее изображение возможного правителя Харальда Синезубого сегодня в 12:16

В Дании нашли портрет легендарного короля: археолог раскрыл связь артефакта с изобретением Bluetooth

Датские археологи представили уникальную находку: 1000-летнюю фигурку из моржового клыка, возможно изображающую короля Харальда Синезубого. Обнаруженный в XVIII веке и забытый на 200 лет артефакт оказался элементом игры Хнефатафл, проливающим свет на внешность викингов.

Читать полностью » Ученые раскрыли тайну: магнитные поля повлияли на рождение Вселенной сегодня в 11:06

Космическая паутина хранит секрет: первичные магнитные поля раскрывают тайны Вселенной

Учёные приблизились к разгадке тайны возникновения магнитных полей после Большого взрыва. Новые симуляции показали их слабость и влияние на космическую паутину.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Смартфон в туалете увеличивает риск геморроя на 50% — исследование США
Дом

Энергетические организации напомнили о пользе стирки при низкой температуре для экологии и тканей
Наука и технологии

Телескоп Джеймс Уэбб выявил планету у звезды Альфа Центавра A по данным NASA
Спорт и фитнес

Врачи назвали причины мышечной боли после спорта и способы её облегчить
Наука и технологии

Атмосфера K2-18b содержит диметилсульфид, связанный с межзвёздной средой
Питомцы

Хомяк становится идеальным питомцем благодаря простому уходу и низким расходам
Еда

Нутрициолог Попкова назвала самые полезные орехи для сердца и иммунитета
Туризм

На ВЭФ гостей угощают пловом с морепродуктами, стейком из палтуса и сетами с крабом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet