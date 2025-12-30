Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
автобус
автобус
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:46

Ехали по случаю — теперь по расписанию: сообщение между регионами выходит на новый режим

Ежедневный рейс связал Запорожскую область и Крым — Росавтотранс

Регулярное автобусное сообщение между Запорожской областью и Крымом выходит на новый уровень: с конца декабря маршрут становится ежедневным. Это расширяет транспортную доступность между регионами и упрощает поездки для жителей и пассажиров, которым ранее приходилось подстраиваться под нерегулярное расписание. Об этом сообщает издание SevastopolMedia со ссылкой на данные "Росавтотранса".

Новый маршрут и расписание

Согласно информации перевозчика, автобусы будут курсировать ежедневно между Мелитополем и Симферополем. Отправление организовано с автостанции № 3 в Мелитополе, а конечной точкой маршрута станет автовокзал Симферополя. Обратные рейсы также предусмотрены на регулярной основе.

Выезд из Мелитополя запланирован на 9:00, а прибытие в столицу Крыма — в 14:30. Таким образом, время в пути составит около пяти с половиной часов, что позволяет пассажирам заранее планировать дальнейшие пересадки или дела по прибытии.

Значение для пассажиров

Запуск ежедневного рейса решает сразу несколько задач. Во-первых, повышается предсказуемость транспортного сообщения между регионами. Во-вторых, регулярность маршрута снижает нагрузку на альтернативные способы передвижения и делает поездки более удобными для жителей Запорожской области и Крыма.

В "Росавтотрансе" подчёркивают, что маршрут рассчитан как на тех, кто совершает поездки по личным и семейным делам, так и на пассажиров, которым необходимо регулярное сообщение между регионами в служебных или хозяйственных целях.

Расширение межрегионального сообщения

Открытие ежедневного автобусного сообщения вписывается в общую тенденцию развития межрегиональных перевозок на юге страны. Регулярные рейсы позволяют формировать устойчивый пассажиропоток и повышают связанность территорий, что особенно важно в условиях ограниченного количества альтернативных маршрутов.

Перевозчик отмечает, что при необходимости расписание и параметры рейсов могут корректироваться с учётом спроса и загруженности направления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сварщики вошли в топ высокооплачиваемых профессий региона — РБК Краснодар вчера в 13:43
Почти 300 тысяч в месяц: профессия, которая вырвалась в лидеры на Кубани

Зарплатный рекорд на Кубани поставил дата-сайентист. Какие профессии вошли в топ самых высокооплачиваемых и почему рост доходов замедляется?

Читать полностью » Зарплата дата-сайентиста в Ростовской области выросла на 33% за год — hh.ru вчера в 9:32
Зарплаты в Ростовской области взлетели до 200 тысяч: вот кому готовы платить такие деньги

В Ростовской области максимальная предлагаемая зарплата выросла до 200 тыс. руб.: лидируют дата-сайентисты, а также рабочие и строительные профессии.

Читать полностью » В Крыму сохранили запрет на салюты в новогодние праздники — МВД Крыма 28.12.2025 в 16:54
Один запуск — большие проблемы: почему Крым встречает Новый год без салютов

В Крыму напомнили о полном запрете салютов и фейерверков на Новый год. МВД разъяснило, какие изделия разрешены и какие штрафы грозят нарушителям.

Читать полностью » В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым 28.12.2025 в 16:50
Решения, которые заметят не сразу: что принял крымский парламент в 2025 году

Новый гимн, поддержка семей, штрафы за съёмку атак и изменения в налогах — какие законы уже работают в Крыму и что вступит в силу в 2026 году.

Читать полностью » Археологи выявили неизвестное население горного Крыма — археолог Стоянова 28.12.2025 в 16:43
История полуострова Крым дала сбой: новые находки не укладываются в учебники

Археологи в Крыму нашли следы неизвестного населения горной гряды и масштабную крепость на побережье. Итоги сезона заставляют пересмотреть историю полуострова.

Читать полностью » В 2025 году модернизировали 140 км теплотрасс — портал администрации края 28.12.2025 в 16:34
Котельные вместо аварий: Кубань пошла по другому сценарию зимы

В Краснодарском крае за год построили десятки объектов теплоснабжения и обновили сотни километров сетей. Основной упор сделали на школы и детсады.

Читать полностью » Товарооборот Кубани и Китая вырос на 111 процентов 28.12.2025 в 16:26
Китай вошёл слишком быстро: что на самом деле происходит с торговлей Кубани

Товарооборот Кубани и Китая за полгода вырос более чем вдвое. Эксперты объяснили, какие товары формируют экспорт и чего ждать дальше.

Читать полностью » Рубль укрепился на 45 процентов за 2025 год — экономист Иноземцев 28.12.2025 в 16:19
Хвалят валюту — платит бизнес: обратная сторона экономического оптимизма

Укрепление рубля и рост НДС подаются как успех, но экономисты предупреждают о скрытых угрозах для регионов и малого бизнеса Кубани.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Банки блокируют легальные переводы из-за антифрода — Ульянов
Мир
Поиски украинского подростка в Хемскерке завершились трагедией — NL Times
ЮФО
Более 600 тыс. жителей Кубани ввели самозапрет на кредиты — Кубанские новости
Садоводство
Утоптанный снег защищает яблони от мышей зимой — садоводы
ЮФО
Взнос на капремонт на Кубани вырастет до 12,95 рубля с 2026 года
ЮФО
В новогоднюю ночь в Крыму температура опустится ниже нормы
Общество
РЖД украсили вагоны к Новому году наклейками и ёлочными мотивами — РЖД
Россия
Депутаты предлагают бесплатный проезд в новогоднюю ночь по всей России — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet