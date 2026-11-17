Официальный трудовой договор о стажировке позволит молодым специалистам эффективно адаптировать теоретические знания под конкретные требования работодателей, подчеркнул заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. Эксперт детально разобрал преимущества новых законодательных норм в комментарии для NewsInfo.

Ранее сообщалось, что в России наметился тренд на переквалификацию: платформы, специализирующиеся на обучении IT-кадрам, начали активно открывать курсы по подготовке сварщиков, которых теперь называют новыми айтишниками из-за высокого спроса.

Между тем эксперты отмечают, что вакансии для начинающих нередко сокращаются, что создает определенные риски для первичной профессиональной подготовки кадров на рынке.

Панкратов пояснил, что получение профильного образования и прохождение краткосрочных курсов не противоречат друг другу, однако ключевым фактором успеха становится практика. С 2027 года в правовом поле закрепится полноценный договор о стажировке, который даст возможность выпускнику учебного заведения "заточить" свои навыки под узкие задачи предприятия.

"То есть он будет не общим специалистом в широком смысле слова, а конкретно работать под задачи, которые перед ним ставит работодатель. Это неплохо, поскольку расширяет диапазон возможностей, которые позволят приобрести человеку необходимые навыки для успешной реализации в трудовой сфере", — отметил Панкратов.

Специалист подчеркнул, что такая форма взаимодействия значительно лучше защищает права работника, чем обычный испытательный срок или работа без оформления. В условиях, когда профессии меняются стремительно, молодежи важно иметь юридические гарантии с первого дня нахождения на объекте.

В строительной сфере, по мнению юриста, порог входа остается открытым для всех, однако резкая смена профиля часто сопровождается временным снижением доходов. Пока крупные компании охотятся за студентами, стажировка становится мостом между учебой и реальным производством.

"Это не испытательный срок, когда прохождение или непрохождение зависит от воли работодателя, который оценивает ситуацию с выгодных для него позиций. Человек надежно защищен действующим законодательством. Тут не посамовольничает никто. И захочет он остаться и заключить договор полноценный трудовой — вопросов нет", — пояснил эксперт.

Заместитель декана также напомнил, что попытки обжаловать отказ в приеме на работу в суде зачастую бесперспективны для соискателя, если он не относится к льготным категориям. Поэтому легализация стажировок — важный шаг для защиты "слабой стороны" трудовых отношений.

На фоне того, как забытые профессии вновь становятся актуальными, государству необходимо создавать условия для безопасного входа молодежи в индустрию. Параллельно с этим специалисты предупреждают, что серая занятость продолжает оставаться угрозой для долгосрочного социального благополучия граждан.

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