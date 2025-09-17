Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:19

Интернет по правилам Минцифры: россиянам оставят только "цифровую инфраструктуру первой необходимости"

Минцифры утвердило единый "белый список" сайтов и приложений при ограничении интернета

В последние месяцы российские пользователи мобильного интернета начали получать от операторов связи уведомления о запуске особого механизма доступа к ключевым онлайн-сервисам даже в случае временных ограничений. Такой механизм получил название "белые списки". Это перечни приложений и сайтов, которые остаются доступными независимо от сбоев или регуляторных мер. Формируются они Минцифры, а операторы обязаны применять их в едином виде, не изменяя и не урезая содержимое по своему усмотрению.

Главная цель — не лишить граждан базовых цифровых возможностей: от получения государственных услуг до онлайн-покупок и общения в соцсетях. Для пользователя всё выглядит максимально просто: доступ к сервисам предоставляется автоматически, без каких-либо дополнительных действий.

Сервисы в "белых списках" операторов

МТС

Оператор МТС сделал доступными даже при ограничении интернета:

  • "Госуслуги";

  • "СберБанк Онлайн";

  • "ВКонтакте" и "Одноклассники";

  • "Яндекс";

  • карты "2ГИС";

  • RuTube и "Кинопоиск";

  • маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito;

  • личные кабинеты МТС.

Т2 (бывший Tele2)

В Т2 список включает:

  • сервисы "Яндекс" и Mail. ru;

  • портал Госуслуг;

  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;

  • Avito;

  • приложение Т2;

  • соцсети "ВКонтакте" и "OK";

  • Rutube, "Дзен", "Кинопоиск";

  • сайты Правительства, АП и федеральных систем электронного голосования.

Билайн

У "Билайна" "белый список" состоит из:

  • сайта и приложения "Билайн";

  • Госуслуг и госресурсов;

  • "Яндекса" и Wildberries (включая такси, музыку, доставку);

  • "ВКонтакте" с мессенджером Max, музыкой и видео;

  • других сервисов, утверждённых Минцифры.

Официальная позиция Минцифры

5 сентября 2025 года Минцифры объявило о запуске единого пилотного проекта для всех операторов. В него входят:

  • "Госуслуги";

  • "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail. ru, мессенджер Max;

  • "Яндекс";

  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;

  • Avito;

  • "Дзен" и Rutube;

  • платёжная система "Мир";

  • сайты Правительства, АП, Госдумы и Совета Федерации;

  • портал дистанционного электронного голосования;

  • личные кабинеты крупнейших операторов.

В ближайших обновлениях список обещают расширить за счёт сайтов МЧС, Госдумы, Совета Федерации и Генпрокуратуры.

"Так называемый белый список, то есть перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета из-за угроз безопасности, будет расширен в несколько этапов", — заявили в Минцифры.

Плюсы и минусы "белых списков"

Плюсы Минусы
Гарантированный доступ к базовым сервисам Сокращение выбора ресурсов
Нет необходимости в дополнительных настройках Зависимость от решений Минцифры
Работают госуслуги, банки и маркетплейсы Возможные задержки в обновлении списка
Поддержка всех крупных операторов Не включены многие популярные сервисы
Усиление цифровой безопасности Угроза монополизации "разрешённых" ресурсов

Сравнение операторов

Оператор Уникальные сервисы Общие позиции
МТС "СберБанк Онлайн", "2ГИС" Госуслуги, VK, Ozon, Wildberries, Avito
Т2 Mail.ru, "Дзен", сайты госструктур Яндекс, Госуслуги, VK, маркетплейсы
Билайн Собственные сервисы и мессенджер Max Госуслуги, VK, Яндекс, Wildberries

Советы шаг за шагом

  1. При получении СМС от оператора проверьте список доступных ресурсов.

  2. Установите официальные приложения из "белого списка" (например, Госуслуги, VK, Avito).

  3. Авторизуйтесь заранее, чтобы иметь быстрый доступ без перебоев.

  4. Обновляйте приложения только через официальные магазины (Google Play, App Store, RuStore).

  5. Используйте встроенные мессенджеры ("VK", Max), чтобы не потерять связь.

Мифы и правда

  • Миф: "Белые списки работают только у одного оператора".
    Правда: Списки обязательны для всех операторов.

  • Миф: "Для доступа нужно платить отдельно".
    Правда: Доступ бесплатный, он включён в базовое подключение.

  • Миф: "Туда входят все популярные сайты".
    Правда: В списке только одобренные Минцифры ресурсы.

FAQ

Как выбрать подходящего оператора?
На данный момент все крупные операторы поддерживают "белые списки", поэтому выбор зависит от тарифов и качества покрытия.

Сколько стоит использование сервисов из списка?
Они работают бесплатно, списание трафика за доступ не производится.

Что лучше: приложение или сайт?
Рекомендуется использовать официальные мобильные приложения — они стабильнее работают в условиях ограничений.

Исторический контекст

  • 2020 год — первые тесты "белых списков" при локальных ограничениях.

  • 2022 год — обсуждения на уровне Минцифры о создании единого перечня.

  • 2025 год — запуск пилотного проекта для всех операторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на сторонние VPN при блокировках.

  • Последствие: нестабильная работа, потеря доступа.

  • Альтернатива: использовать официальные приложения из "белого списка".

А что если…

Если интернет отключится полностью, то "белые списки" станут единственным способом доступа к основным цифровым сервисам. Это значит, что даже в условиях жёстких ограничений у людей сохранится минимальный набор инструментов для связи, покупок и получения информации.

Сон и психология

Ограничения интернета часто вызывают стресс и чувство неопределённости. Наличие стабильного доступа к знакомым сервисам снижает тревожность: человек может продолжать привычные действия — заказать такси, проверить баланс, оплатить покупки.

Интересные факты

  1. Первым сервисом, включённым в "белые списки", стал портал Госуслуг.

  2. В список входят даже маркетплейсы, чтобы люди могли заказывать товары без перебоев.

  3. Россия — одна из немногих стран, где "белые списки" закреплены на уровне Минцифры.

