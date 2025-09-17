Интернет по правилам Минцифры: россиянам оставят только "цифровую инфраструктуру первой необходимости"
В последние месяцы российские пользователи мобильного интернета начали получать от операторов связи уведомления о запуске особого механизма доступа к ключевым онлайн-сервисам даже в случае временных ограничений. Такой механизм получил название "белые списки". Это перечни приложений и сайтов, которые остаются доступными независимо от сбоев или регуляторных мер. Формируются они Минцифры, а операторы обязаны применять их в едином виде, не изменяя и не урезая содержимое по своему усмотрению.
Главная цель — не лишить граждан базовых цифровых возможностей: от получения государственных услуг до онлайн-покупок и общения в соцсетях. Для пользователя всё выглядит максимально просто: доступ к сервисам предоставляется автоматически, без каких-либо дополнительных действий.
Сервисы в "белых списках" операторов
МТС
Оператор МТС сделал доступными даже при ограничении интернета:
-
"Госуслуги";
-
"СберБанк Онлайн";
-
"ВКонтакте" и "Одноклассники";
-
"Яндекс";
-
карты "2ГИС";
-
RuTube и "Кинопоиск";
-
маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito;
-
личные кабинеты МТС.
Т2 (бывший Tele2)
В Т2 список включает:
-
сервисы "Яндекс" и Mail. ru;
-
портал Госуслуг;
-
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
-
Avito;
-
приложение Т2;
-
соцсети "ВКонтакте" и "OK";
-
Rutube, "Дзен", "Кинопоиск";
-
сайты Правительства, АП и федеральных систем электронного голосования.
Билайн
У "Билайна" "белый список" состоит из:
-
сайта и приложения "Билайн";
-
Госуслуг и госресурсов;
-
"Яндекса" и Wildberries (включая такси, музыку, доставку);
-
"ВКонтакте" с мессенджером Max, музыкой и видео;
-
других сервисов, утверждённых Минцифры.
Официальная позиция Минцифры
5 сентября 2025 года Минцифры объявило о запуске единого пилотного проекта для всех операторов. В него входят:
-
"Госуслуги";
-
"ВКонтакте", "Одноклассники", Mail. ru, мессенджер Max;
-
"Яндекс";
-
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
-
Avito;
-
"Дзен" и Rutube;
-
платёжная система "Мир";
-
сайты Правительства, АП, Госдумы и Совета Федерации;
-
портал дистанционного электронного голосования;
-
личные кабинеты крупнейших операторов.
В ближайших обновлениях список обещают расширить за счёт сайтов МЧС, Госдумы, Совета Федерации и Генпрокуратуры.
"Так называемый белый список, то есть перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета из-за угроз безопасности, будет расширен в несколько этапов", — заявили в Минцифры.
Плюсы и минусы "белых списков"
|Плюсы
|Минусы
|Гарантированный доступ к базовым сервисам
|Сокращение выбора ресурсов
|Нет необходимости в дополнительных настройках
|Зависимость от решений Минцифры
|Работают госуслуги, банки и маркетплейсы
|Возможные задержки в обновлении списка
|Поддержка всех крупных операторов
|Не включены многие популярные сервисы
|Усиление цифровой безопасности
|Угроза монополизации "разрешённых" ресурсов
Сравнение операторов
|Оператор
|Уникальные сервисы
|Общие позиции
|МТС
|"СберБанк Онлайн", "2ГИС"
|Госуслуги, VK, Ozon, Wildberries, Avito
|Т2
|Mail.ru, "Дзен", сайты госструктур
|Яндекс, Госуслуги, VK, маркетплейсы
|Билайн
|Собственные сервисы и мессенджер Max
|Госуслуги, VK, Яндекс, Wildberries
Советы шаг за шагом
-
При получении СМС от оператора проверьте список доступных ресурсов.
-
Установите официальные приложения из "белого списка" (например, Госуслуги, VK, Avito).
-
Авторизуйтесь заранее, чтобы иметь быстрый доступ без перебоев.
-
Обновляйте приложения только через официальные магазины (Google Play, App Store, RuStore).
-
Используйте встроенные мессенджеры ("VK", Max), чтобы не потерять связь.
Мифы и правда
-
Миф: "Белые списки работают только у одного оператора".
Правда: Списки обязательны для всех операторов.
-
Миф: "Для доступа нужно платить отдельно".
Правда: Доступ бесплатный, он включён в базовое подключение.
-
Миф: "Туда входят все популярные сайты".
Правда: В списке только одобренные Минцифры ресурсы.
FAQ
Как выбрать подходящего оператора?
На данный момент все крупные операторы поддерживают "белые списки", поэтому выбор зависит от тарифов и качества покрытия.
Сколько стоит использование сервисов из списка?
Они работают бесплатно, списание трафика за доступ не производится.
Что лучше: приложение или сайт?
Рекомендуется использовать официальные мобильные приложения — они стабильнее работают в условиях ограничений.
Исторический контекст
-
2020 год — первые тесты "белых списков" при локальных ограничениях.
-
2022 год — обсуждения на уровне Минцифры о создании единого перечня.
-
2025 год — запуск пилотного проекта для всех операторов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться на сторонние VPN при блокировках.
-
Последствие: нестабильная работа, потеря доступа.
-
Альтернатива: использовать официальные приложения из "белого списка".
А что если…
Если интернет отключится полностью, то "белые списки" станут единственным способом доступа к основным цифровым сервисам. Это значит, что даже в условиях жёстких ограничений у людей сохранится минимальный набор инструментов для связи, покупок и получения информации.
Сон и психология
Ограничения интернета часто вызывают стресс и чувство неопределённости. Наличие стабильного доступа к знакомым сервисам снижает тревожность: человек может продолжать привычные действия — заказать такси, проверить баланс, оплатить покупки.
Интересные факты
-
Первым сервисом, включённым в "белые списки", стал портал Госуслуг.
-
В список входят даже маркетплейсы, чтобы люди могли заказывать товары без перебоев.
-
Россия — одна из немногих стран, где "белые списки" закреплены на уровне Минцифры.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru