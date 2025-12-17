YouTube довел Россию до крайних мер: цепочка нарушений привела к планам отключения сервиса

YouTube нарушает российское законодательство, игнорирует требования регуляторов и не идет на контакт с властями, рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Об этом он рассказал в комментарии NewsInfo.

YouTube практически недоступен для российских пользователей с июля прошлого года. Из-за систематических нарушений российского законодательства работа видеохостинга была сначала замедлена на компьютерах, а затем в мобильном приложении.

Ющенко пояснил, что речь идет сразу о нескольких системных нарушениях со стороны компании Google, владеющей видеохостингом. По его словам, ключевая претензия связана с невыполнением закона о приземлении иностранных IT-компаний и отсутствием официального представительства в России.

"Мы их уже блокируем. Компания Google не выполнила требования закона о "приземлении", то есть не открывает здесь свой офис. Платформа без объяснения причин блокирует по своим политическим мотивам наших пользователей. На сайте ютуба, на ресурсах ютуба зачастую распространяются экстремистские и материалы, которые противоречат нашим законодательствам", — отметил Ющенко.

Он также указал, что YouTube полностью игнорирует обращения российских ведомств. По его словам, отсутствие обратной связи делает невозможным любое взаимодействие, а требования Роскомнадзора остаются без ответа.