Интернет в облаках: когда и сколько будет стоить подключение на борту российских авиаперевозок

Росавиация в настоящее время активно прорабатывает проект, направленный на оснащение российских воздушных судов специальными терминалами для предоставления пассажирам интернета на борту. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров, уточнив, что реализация проекта связана с запуском низкоорбитальной спутниковой группировки.

Разработка терминалов для интернета на борту

Согласно словам Ядрова, важную роль в этом процессе играет "Бюро 1440", которое ведёт разработку абонентского терминала для организации широкополосного интернета через спутниковую связь с борта самолета. Терминал будет интегрирован в конструкцию воздушных судов с учётом всех необходимых сертификационных требований. Эти доработки могут затронуть саму конструкцию судна, что требует дополнительного внимания и проработки с российскими производителями.

"В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту", — сказал Дмитрий Ядров, глава Росавиации.

Сотрудничество с "Аэрофлотом" и производителями самолетов

Проект по запуску интернета на борту также включает сотрудничество с крупнейшим российским авиаперевозчиком. Как сообщают в "Бюро 1440", компания заключила соглашение с ПАО "Аэрофлот" в рамках развития цифровых сервисов. Для интеграции нового терминала в конструкцию самолетов привлечены ведущие российские производители авиационной техники.

Вопрос о стоимости интернета на борту

На вопрос о том, должен ли интернет на борту быть бесплатным, Ядров отметил, что для этого нужно учитывать экономику проекта. Он подчеркнул, что "коммерцию нужно считать", что предполагает возможное взимание платы за использование интернета.