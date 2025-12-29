Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина после звонка мошенников
Мужчина после звонка мошенников
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:09

Код из смс — это не формальность, а пароль: почему его нельзя никому сообщать

Мошенники выманивают коды смс под видом провайдеров — РИАН

Мошенники нашли новый способ получить доступ к персональным данным россиян — теперь они действуют под видом сотрудников провайдеров домашнего интернета и используют сценарий "переоформления" тарифа. Об этом сообщает РИА Новости, выяснив детали схемы. Аферисты не только убеждают жертву выполнить "техническую процедуру", но и используют личную информацию, чтобы звучать убедительно: в разговоре они называют домашний адрес человека.

Как устроен сценарий с "переоформлением" тарифа

По данным РИА Новости, злоумышленники звонят россиянам и предлагают изменить тариф домашнего интернета. В ходе разговора они уверенно называют адрес, по которому якобы подключена услуга, создавая впечатление, что звонок действительно поступил от провайдера. Такая деталь заставляет многих воспринимать разговор как официальный и снижает настороженность.

Если человек отвечает, что больше не проживает по указанному адресу, мошенники предлагают "исключить его из клиентской базы". Эта формулировка звучит как обычная административная операция, и именно на этом этапе злоумышленники переводят разговор в режим "подтверждения личности". Жертве объясняют, что для удаления из базы нужно пройти простую проверку.

Зачем аферистам код из смс

Дальше схема строится вокруг кода из смс, который человека просят назвать якобы для завершения процедуры. Речь идет о стандартном одноразовом подтверждении, которое обычно приходит при входе в личный кабинет или при изменении настроек учетной записи. Именно этот момент становится ключевым: человек сам передает злоумышленникам инструмент доступа.

Получив код, мошенник может войти в личный кабинет, где хранятся персональные данные, отмечает РИА Новости. Таким образом, код из смс превращается в "ключ" к учетной записи, а обещание исключить из базы — в удобный повод его запросить. После этого злоумышленники получают возможность использовать данные жертвы в дальнейших схемах.

Почему схема работает и чем она опасна

Особенность этой модели — в сочетании социальной инженерии и точечных деталей, таких как знание адреса. Используя бытовую тему интернета и тарифов, мошенники делают разговор максимально привычным и не вызывающим тревоги. А предложение "удалить из базы" звучит как сервисная помощь, особенно для тех, кто действительно сменил место жительства.

Опасность в том, что коды из смс часто воспринимаются как формальность, хотя фактически подтверждают доступ к личным данным. Передача такого кода означает добровольную передачу контроля над аккаунтом. Именно поэтому, как следует из описания схемы, аферистам достаточно нескольких минут разговора, чтобы получить доступ к чувствительной информации.

