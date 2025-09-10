Вместо 4G — возвращение в прошлое: куда россиянам предложили переключиться при отключении интернета

Жители северных районов Казани уже вторую неделю жалуются на перебои с мобильным интернетом. В Минцифры Татарстана рассказали, что даже в условиях ограничений можно минимально наладить работу сети.

Совет от Минцифры

Глава регионального министерства Айрат Хайруллин объяснил:

если интернет работает нестабильно, в настройках телефона стоит переключить предпочтительный тип сети с 4G на 2G или 3G ;

хотя скорость будет крайне низкой, этого достаточно для выполнения базовых задач.

Доступ к "белому списку"

Даже при ограничениях сохраняется доступ к ряду ключевых сервисов, которые работают в любом режиме сети — 2G, 3G или 4G:

портал "Госуслуги" ,

сервисы "Яндекса" ,

мессенджер Max ,

маркетплейсы ,

соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ,

площадка Avito ,

видеохостинг Rutube ,

сайты правительства и администрации,

кабинеты операторов связи.

По словам Хайруллина, пока в списке нет банковских сервисов, но работа по их добавлению ведётся.

Причина перебоев

Министр признал, что с начала сентября вокруг Казанского авиазавода интернет был полностью отключён. Именно это вызвало проблемы у жителей Авиастроительного и части Ново-Савиновского районов. Сейчас, как уточнил Хайруллин, локально сеть там уже начала восстанавливаться.