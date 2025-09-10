Вместо 4G — возвращение в прошлое: куда россиянам предложили переключиться при отключении интернета
Жители северных районов Казани уже вторую неделю жалуются на перебои с мобильным интернетом. В Минцифры Татарстана рассказали, что даже в условиях ограничений можно минимально наладить работу сети.
Совет от Минцифры
Глава регионального министерства Айрат Хайруллин объяснил:
-
если интернет работает нестабильно, в настройках телефона стоит переключить предпочтительный тип сети с 4G на 2G или 3G;
-
хотя скорость будет крайне низкой, этого достаточно для выполнения базовых задач.
Доступ к "белому списку"
Даже при ограничениях сохраняется доступ к ряду ключевых сервисов, которые работают в любом режиме сети — 2G, 3G или 4G:
-
портал "Госуслуги",
-
сервисы "Яндекса",
-
мессенджер Max,
-
маркетплейсы,
-
соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники",
-
площадка Avito,
-
видеохостинг Rutube,
-
сайты правительства и администрации,
-
кабинеты операторов связи.
По словам Хайруллина, пока в списке нет банковских сервисов, но работа по их добавлению ведётся.
Причина перебоев
Министр признал, что с начала сентября вокруг Казанского авиазавода интернет был полностью отключён. Именно это вызвало проблемы у жителей Авиастроительного и части Ново-Савиновского районов. Сейчас, как уточнил Хайруллин, локально сеть там уже начала восстанавливаться.
