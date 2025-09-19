Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:16

Минус нервы, плюс книги? Как отключение интернета может поменять Россию

В СПЧ раскритиковали идею "интернет-каникул" от Николая Арефьева

Недавняя инициатива депутата Госдумы Николая Арефьева вызвала широкий общественный резонанс. Он предложил временно отключать интернет в России — на неделю или хотя бы по выходным — ради здоровья граждан. По его мнению, подобная мера могла бы снизить нагрузку на зрение, сократить количество случаев игромании и помочь людям меньше нервничать. Однако в Совете при президенте РФ по правам человека сочли идею нецелесообразной.

Дискуссия вокруг идеи "интернет-каникул"

Арефьев считает, что постоянное пребывание в сети приносит больше вреда, чем пользы. По его подсчётам, до 70 % времени пользователи проводят онлайн во вред здоровью: портят зрение, перегружают нервную систему, тратят деньги на сомнительные сервисы.

Тем не менее, предложение о временной блокировке интернета не получило поддержки. Член Совета по правам человека Владимир Иконников заявил, что такие меры избыточны и ограничивают свободу выбора.

"Фактически, если мы сейчас запрещаем интернет, чтобы сохранить зрение, тогда нужно что-то еще запретить. Вред зрению может приносить не только интернет, даже не сам интернет, а экраны компьютеров, смартфонов или телевизоров", — сказал Иконников.

Он подчеркнул, что каждый человек должен сам решать, сколько времени проводить онлайн, а обсуждаемая инициатива выглядит как личное мнение депутата — официальных документов с таким предложением не зарегистрировано.

Сравнение аргументов

Сторона Аргументы Ожидаемый результат
Николай Арефьев (депутат) Интернет портит зрение, провоцирует стресс и игроманию Улучшение здоровья, снижение зависимости
Владимир Иконников (СПЧ) Проблема не в интернете, а в экранах и привычках пользователей Необходимость личного выбора, а не запретов

Возможные последствия отключения интернета

  1. Плюсы: временная разгрузка от соцсетей, больше времени на спорт, семью и офлайн-общение.

  2. Минусы: сбой в работе бизнеса и госуслуг, ограничение свободы граждан, сложности для учёбы и удалённой занятости.

По сути, для многих россиян интернет давно стал не только источником развлечений, но и инструментом работы, образования и доступа к медицинским или финансовым сервисам.

Советы шаг за шагом: как уменьшить вред от экранов без запретов

  1. Делайте перерывы каждые 40-50 минут работы за компьютером.

  2. Используйте правило "20-20-20": каждые 20 минут смотрите на предмет на расстоянии 20 футов (6 метров) в течение 20 секунд.

  3. Включайте "ночной режим" или фильтр синего света на гаджетах.

  4. Ставьте лимиты приложений на смартфоне, чтобы контролировать время в соцсетях.

  5. Организуйте офлайн-досуг: книги, спорт, настольные игры, прогулки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться "вылечить" цифровую зависимость жёсткими запретами.

  • Последствие: рост недовольства, поиск обходных путей.

  • Альтернатива: образовательные программы о цифровой гигиене.

  • Ошибка: винить во всех проблемах интернет.

  • Последствие: игнорирование реальных факторов (питание, сон, стресс).

  • Альтернатива: комплексный подход к здоровью.

  • Ошибка: полностью уходить из сети.

  • Последствие: потеря доступа к важным сервисам.

  • Альтернатива: рациональное распределение времени онлайн.

А что если ввести "цифровой детокс" добровольно?

Эксперты отмечают, что ограничивать интернет можно, но делать это стоит мягко и осознанно. Например, устраивать один день в неделю без соцсетей или выключать уведомления вечером. Такой подход помогает отдыхать от гаджетов без давления со стороны государства.

Плюсы и минусы идеи временного отключения интернета

Плюсы Минусы
Меньше времени онлайн Ограничение свободы
Потенциальное улучшение здоровья Удар по бизнесу и образованию
Возможность больше общаться офлайн Риск информационной изоляции
Снижение игромании у подростков Недовольство граждан

FAQ

Можно ли сохранить зрение без отключения интернета?
Да, достаточно делать перерывы, регулировать освещение и использовать специальные очки.

Что эффективнее против игромании: запреты или профилактика?
Психологи утверждают, что работа с мотивацией и поддержка семьи полезнее, чем ограничительные меры.

Есть ли аналоги подобных инициатив за рубежом?
Нет. В других странах делают упор на цифровую грамотность и внедрение "режимов отдыха" в устройствах.

Мифы и правда

  • Миф: интернет — главный враг здоровья.
    Правда: вред приносят не технологии сами по себе, а их чрезмерное использование.

  • Миф: без интернета люди автоматически станут здоровее.
    Правда: проблемы со зрением и стрессом вызваны также образом жизни и экранами в целом.

  • Миф: запреты помогут подросткам меньше сидеть в играх.
    Правда: чаще они вызывают обратный эффект — поиск обходных решений.

Сон и психология

Длительное пребывание в интернете может ухудшать сон: синий свет экрана подавляет выработку мелатонина. Но для этого не нужно полностью блокировать сеть: достаточно убрать гаджеты за час до сна и наладить режим.

Три интересных факта

  1. Средний россиянин проводит онлайн около 7 часов в день.

  2. В странах Европы растёт популярность "цифрового детокса" — добровольного ограничения времени в сети.

  3. Первые очки с фильтрацией синего света появились ещё в 1990-х, но массово их начали использовать только в последние годы.

Исторический контекст

  • 1990-е: интернет начал активно распространяться в России.

  • 2000-е: рост популярности соцсетей и онлайн-игр.

  • 2010-е: появление программ для контроля времени за экраном.

  • 2020-е: дискуссии о цифровой гигиене и здоровье в условиях онлайн-образа жизни.

