Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
спутники Starlink
спутники Starlink
© commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by is licensed under Public domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:45

Интернет сгорел в атмосфере: спутники Starlink превращаются в метеоры и вызывают споры учёных

Сгорание спутников Starlink в атмосфере вызывает новые вопросы об экологии и безопасности орбиты

Спутники Starlink компании SpaceX, обеспечивающие интернет с орбиты, всё чаще сходят с неё и сгорают в атмосфере Земли. Это естественный процесс — срок службы таких аппаратов составляет около пяти лет, после чего они контролируемо возвращаются в атмосферу, превращаясь в яркие "метеоры". Однако, несмотря на красоту явления, учёные предупреждают: за этим скрываются важные экологические и технические вопросы.

Сравнение типов спутников и их особенностей

Параметр Старые спутники Современные спутники Starlink Будущие поколения
Масса 500-2000 кг около 260 кг меньше 200 кг
Орбита до 1200 км около 550 км 400-600 км
Материалы титан, сталь, алюминий композиты и лёгкие сплавы биоразлагаемые элементы
Поведение при сходе частично сгорают полностью сгорают планируется без остатка
Управляемость ограниченная полная (через ионные двигатели) автоматическая с ИИ
Срок службы 7-10 лет около 5 лет до 6 лет

Советы шаг за шагом

  1. Понимайте принципы работы орбиты. Чем ниже спутник, тем быстрее атмосфера его "тормозит".

  2. Следите за данными. Сервисы, такие как Heavens-Above и N2YO, показывают реальные траектории падения спутников.

  3. Отличайте метеор от спутника. Спутниковое "сгорание" выглядит как медленная, ровная дуга света, а не вспышка.

  4. Не паникуйте. Аппараты Starlink спроектированы для полного разрушения при входе в атмосферу.

  5. Изучайте последствия. Учёные анализируют, как частицы алюминия и оксидов влияют на химический состав атмосферы.

  6. Следите за международными решениями. ООН и NASA разрабатывают стандарты для безопасного вывода спутников из эксплуатации.

  7. Поддерживайте ответственное отношение к космосу. Вопрос утилизации спутников — глобальный вызов XXI века.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: запускать спутники без программы утилизации.
    Последствие: накопление космического мусора и риск столкновений.
    Альтернатива: планировать "контролируемое сгорание" ещё на этапе проектирования.

  • Ошибка: использовать слишком плотные материалы.
    Последствие: части обломков могут достигать Земли.
    Альтернатива: применять композитные материалы, полностью сгорающие в атмосфере.

  • Ошибка: игнорировать влияние на атмосферу.
    Последствие: изменение химического состава верхних слоёв и отражательной способности планеты.
    Альтернатива: проводить мониторинг и корректировать материалы спутников.

  • Ошибка: считать проблему мусора локальной.
    Последствие: рост риска цепной реакции столкновений — синдрома Кесслера.
    Альтернатива: разработка международной системы контроля и удаления мусора.

А что если…

А что если спутников станет слишком много? Тогда низкая орбита может превратиться в опасную зону. Даже небольшие осколки способны повредить другие аппараты, запуская "эффект домино".

А если один из спутников не сгорит полностью? Вероятность крайне мала — расчёты показывают, что обломок массой больше 1 кг достигает Земли не чаще одного раза в несколько лет.

А что если атмосферные выбросы действительно окажут влияние? Учёные уже моделируют, как оксиды алюминия могут изменять тепловой баланс стратосферы. Эти эффекты пока малы, но при тысячах сгорающих спутников в год ситуация может измениться.

Плюсы и минусы сети Starlink

Плюсы Минусы
Глобальный доступ к интернету, включая удалённые регионы Увеличение числа объектов на орбите
Современные системы управления и безопасного сгорания Возможное загрязнение атмосферы при сгорании
Поддержка науки и наблюдений Риски для астрономических наблюдений (засветка неба)
Стимулирует развитие космических технологий Вероятность столкновений с другими аппаратами
Быстрое обновление спутников Увеличение количества космического мусора

FAQ

Опасно ли падение спутников Starlink для людей?
Нет, спутники полностью сгорают в атмосфере. Риск попадания обломков на Землю составляет менее 1 на миллион.

Почему они падают так часто?
Из-за низкой орбиты (550 км) сопротивление воздуха постепенно снижает их скорость.

Можно ли наблюдать падение спутников?
Да, иногда их можно увидеть как яркие полосы на ночном небе.

Что будет с орбитой, если спутников станет слишком много?
Повысится риск столкновений, и часть орбит может стать непригодной для использования.

Мифы и правда

  • Миф: падающие спутники могут обрушиться на города.
    Правда: аппараты Starlink полностью сгорают, не оставляя обломков.

  • Миф: SpaceX намеренно сбрасывает спутники.
    Правда: это естественное завершение их жизненного цикла.

  • Миф: сгорание спутников безопасно для атмосферы.
    Правда: влияние небольшое, но потенциально накапливающееся — исследование продолжается.

Исторический контекст

Идея управляемого сгорания спутников возникла ещё в 1980-х, когда на орбите начали скапливаться старые аппараты. Первые тесты проводились с американскими спутниками Iridium и советскими "Космосами". С ростом числа запусков стало ясно, что орбита нуждается в регулировании.

В 2019 году SpaceX запустила первые спутники Starlink, а к 2025 году их стало уже более 8 500. Эта мегасеть стала крупнейшей в истории. Каждый аппарат рассчитан на самоуничтожение в атмосфере, что значительно снижает риск загрязнения Земли обломками, но порождает новые вопросы о влиянии на климат и химический баланс атмосферы.

Три интересных факта

  1. Каждый спутник Starlink сгорает при температуре около 1650 °C — почти как при входе метеорита.

  2. Учёные подсчитали, что алюминиевые частицы от сгорания спутников могут ежегодно добавлять до 50 тонн вещества в верхние слои атмосферы.

  3. SpaceX планирует испытать спутники нового поколения, которые будут разлагаться на безвредные соединения при сгорании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Предки страусов и эму умели летать через океаны вчера в 23:22
Не поверите, но предки страусов были отличными летунами: учёные нашли доказательства

Учёные выяснили, что предки страусов и эму не всегда были нелетающими. Древние птицы умели преодолевать океаны, а потом потеряли способность к полёту, став гигантами на земле.

Читать полностью » На территории Финлаггана раскопали древнюю башню размером 19×19 метров вчера в 22:42
На краю света нашли королевский дворец: эта находка переписывает историю Шотландии

Археологи нашли следы древнего замка в Финлаггане на острове Айлей — резиденции забытых королей, правивших западной Шотландией задолго до лордов Островов.

Читать полностью » Исследователи создали работающие почечные органоиды из стволовых клеток вчера в 22:15
Почки из стволовых клеток научились фильтровать кровь: прорыв, который ждали десятилетия

Учёные вырастили в лаборатории миниатюрные почки, которые после пересадки мышам начали фильтровать кровь и выделять мочу — шаг к созданию трансплантируемых органов будущего.

Читать полностью » Древняя рыба Platysomus parvulus использовала язык для пережёвывания пищи 310 миллионов лет назад вчера в 21:36
Рыба-новатор: как древний хищник изобрёл способ питания раньше времени

Учёные обнаружили древнюю рыбу Platysomus parvulus, которая первой в истории научилась "кусать языком". Это открытие меняет понимание эволюции питания у рыб.

Читать полностью » Спутники GRACE зафиксировали аномалию на границе мантии и ядра Земли вчера в 21:19
Планета подала сигнал бедствия: спутники поймали странный гравитационный всплеск из недр Земли

Учёные впервые зафиксировали с орбиты загадочное событие на границе мантии и ядра Земли. Оно изменило гравитацию планеты и, возможно, повлияло на её магнитное поле.

Читать полностью » В комете 3I/ATLAS нашли необъяснимое зелёное излучение вчера в 20:53
Гостья из космоса светится не так, как положено: что скрывают тайны 3I/ATLAS

Межзвёздная комета 3I/ATLAS неожиданно начала светиться зелёным. Учёные пытаются понять, почему у неё нет молекул, обычно отвечающих за это сияние.

Читать полностью » NASA выявило зоны космоса, где земные сигналы доступны для прослушивания вчера в 20:30
Внеземной разум уже знает о нас? Радиосигналы могут его привести

Учёные выяснили, что радиосигналы, которыми мы управляем марсоходами и спутниками, могут указывать инопланетянам на существование Земли — и, возможно, мы сможем поймать их сигналы тем же способом.

Читать полностью » Институт Вернадского разработал технологию производства лунных стройматериалов вчера в 19:45
От земных вулканов до лунных городов: российские учёные соединили невозможное

Российские учёные научились создавать детали из аналога лунного грунта с помощью лазера. Эта технология может стать основой будущего лунного строительства.

Читать полностью »

Новости
Еда
Гусь с апельсинами в духовке сохраняет сочность мяса
Садоводство
Лучшее время для размножения «нити жемчуга» — с весны до конца лета
Еда
Слоёный салат с курицей, гранатом и грецкими орехами получается сытным
Авто и мото
Porsche: трасса в новом центре в Сингапуре пройдёт прямо через здание
Технологии
После обновления One UI 8 смартфоны Samsung перестают включаться и зависают на логотипе
Красота и здоровье
Невролог Дмитрий Хуторов предупредил, что массаж шеи может спровоцировать инсульт
Питомцы
Белый медведь и коала оказались под угрозой вымирания из-за изменения климата
Авто и мото
Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01 признаны самыми устойчивыми к ржавчине SUV
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet