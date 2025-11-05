Интернет растворился в воздухе: жители Хабаровска ищут Wi-Fi, чтобы оплатить хлеб и бензин

Проблемы со связью и интернетом в Хабаровске становятся всё острее — теперь они затронули даже те районы, где раньше сигнал считался стабильным. При этом доступ к приоритетным сайтам из "белого списка" также нестабилен, из-за чего жители города сталкиваются с невозможностью совершать повседневные операции — от оплаты покупок до использования банковских сервисов.

Ограничения расширяются

Ещё недавно на сбои жаловались в основном жители Матвеевки, посёлка имени Горького и Тополево — там связь пропадает уже несколько месяцев подряд. Теперь список территорий пополнили район Большой, зона железнодорожного вокзала и Северный микрорайон. Как сообщает DVHAB, абоненты разных операторов отмечают, что мобильный интернет практически не работает, а звонки часто не проходят вовсе.

В правительстве региона объясняют происходящее "мероприятиями по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры". Чиновники подчёркивают, что доступ к социально значимым ресурсам должен сохраняться благодаря "белому списку" сайтов, утверждённому Минцифры России.

Что входит в "белый список"

Согласно списку, граждане должны иметь возможность без ограничений пользоваться такими ресурсами, как "Госуслуги", "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail. ru, Rutube, маркетплейсы Ozon и Wildberries, платформы "Дзен" и Max, а также сайтами платёжной системы "Мир". Кроме того, туда включены сайты правительства, администрации президента и крупных операторов связи — "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком" и Т2. Также предусмотрен доступ к платформе дистанционного электронного голосования.

В пилотном проекте участвуют все операторы "большой четвёрки", что должно было гарантировать жителям края бесперебойное соединение хотя бы с этими площадками.

Реальность оказалась другой

Однако, по словам хабаровчан, даже "социально значимые" сайты работают с перебоями или вовсе не открываются. Для многих горожан это создаёт серьёзные трудности: бизнес, обучение и даже простые бытовые действия оказываются невозможными без стабильного соединения.

"Живу в микрорайоне Большая-Вяземская. Мобильный интернет у нас не работает больше недели. Мы не можем даже пополнить банковскую карту через телефон. Заехали на заправку, но из-за отсутствия интернета не смогли перекинуть деньги со счёта на карту. Вечером пошли в пункт выдачи Ozon и тоже не получилось оплатить, потому что ни одно банковское приложение не грузится. Приходится идти домой, где есть Wi-Fi, чтобы пополнить баланс", — пожаловалась жительница Хабаровска Ирина.

Многие пользователи рассказывают о схожих ситуациях: чтобы оплатить покупки или перевести деньги, приходится искать места, где "ловит" сеть или доступен общественный Wi-Fi.

Что советуют власти

На многочисленные обращения в региональное правительство чиновники отвечают, что вопросы необходимо направлять непосредственно мобильным операторам. Однако конкретных сроков устранения неполадок пока не называют.

Практика отключений по стране

Подобные ограничения мобильного интернета в России начали применять весной 2025 года. Тогда власти объясняли их необходимостью "повышения уровня безопасности" в определённых регионах. При этом гражданам обещали, что доступ к наиболее востребованным и социально значимым сайтам будет сохранён.

На деле же, как показывают события в Хабаровске, даже эти ресурсы часто оказываются недоступными. Люди вынуждены искать обходные пути — пользоваться домашним интернетом, просить помощи у соседей или откладывать дела, требующие онлайн-доступа. И чем дольше сохраняется такая ситуация, тем очевиднее становится: связь перестаёт быть просто удобством и превращается в жизненно необходимую услугу, без которой сложно существовать в современном городе.