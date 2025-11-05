Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:14

Интернет растворился в воздухе: жители Хабаровска ищут Wi-Fi, чтобы оплатить хлеб и бензин

Жители Хабаровска жалуются на сбои мобильной связи и недоступность банковских сервисов

Проблемы со связью и интернетом в Хабаровске становятся всё острее — теперь они затронули даже те районы, где раньше сигнал считался стабильным. При этом доступ к приоритетным сайтам из "белого списка" также нестабилен, из-за чего жители города сталкиваются с невозможностью совершать повседневные операции — от оплаты покупок до использования банковских сервисов.

Ограничения расширяются

Ещё недавно на сбои жаловались в основном жители Матвеевки, посёлка имени Горького и Тополево — там связь пропадает уже несколько месяцев подряд. Теперь список территорий пополнили район Большой, зона железнодорожного вокзала и Северный микрорайон. Как сообщает DVHAB, абоненты разных операторов отмечают, что мобильный интернет практически не работает, а звонки часто не проходят вовсе.

В правительстве региона объясняют происходящее "мероприятиями по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры". Чиновники подчёркивают, что доступ к социально значимым ресурсам должен сохраняться благодаря "белому списку" сайтов, утверждённому Минцифры России.

Что входит в "белый список"

Согласно списку, граждане должны иметь возможность без ограничений пользоваться такими ресурсами, как "Госуслуги", "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail. ru, Rutube, маркетплейсы Ozon и Wildberries, платформы "Дзен" и Max, а также сайтами платёжной системы "Мир". Кроме того, туда включены сайты правительства, администрации президента и крупных операторов связи — "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком" и Т2. Также предусмотрен доступ к платформе дистанционного электронного голосования.

В пилотном проекте участвуют все операторы "большой четвёрки", что должно было гарантировать жителям края бесперебойное соединение хотя бы с этими площадками.

Реальность оказалась другой

Однако, по словам хабаровчан, даже "социально значимые" сайты работают с перебоями или вовсе не открываются. Для многих горожан это создаёт серьёзные трудности: бизнес, обучение и даже простые бытовые действия оказываются невозможными без стабильного соединения.

"Живу в микрорайоне Большая-Вяземская. Мобильный интернет у нас не работает больше недели. Мы не можем даже пополнить банковскую карту через телефон. Заехали на заправку, но из-за отсутствия интернета не смогли перекинуть деньги со счёта на карту. Вечером пошли в пункт выдачи Ozon и тоже не получилось оплатить, потому что ни одно банковское приложение не грузится. Приходится идти домой, где есть Wi-Fi, чтобы пополнить баланс", — пожаловалась жительница Хабаровска Ирина.

Многие пользователи рассказывают о схожих ситуациях: чтобы оплатить покупки или перевести деньги, приходится искать места, где "ловит" сеть или доступен общественный Wi-Fi.

Что советуют власти

На многочисленные обращения в региональное правительство чиновники отвечают, что вопросы необходимо направлять непосредственно мобильным операторам. Однако конкретных сроков устранения неполадок пока не называют.

Практика отключений по стране

Подобные ограничения мобильного интернета в России начали применять весной 2025 года. Тогда власти объясняли их необходимостью "повышения уровня безопасности" в определённых регионах. При этом гражданам обещали, что доступ к наиболее востребованным и социально значимым сайтам будет сохранён.

На деле же, как показывают события в Хабаровске, даже эти ресурсы часто оказываются недоступными. Люди вынуждены искать обходные пути — пользоваться домашним интернетом, просить помощи у соседей или откладывать дела, требующие онлайн-доступа. И чем дольше сохраняется такая ситуация, тем очевиднее становится: связь перестаёт быть просто удобством и превращается в жизненно необходимую услугу, без которой сложно существовать в современном городе.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело против военнослужащего после ДТП с тремя погибшими — прокуратура 28.10.2025 в 11:08
Не успел на зелёный — поехал под суд: трагедия на хабаровском перекрёстке

В Хабаровске военный стал виновником ДТП, унесшего жизни троих. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Читать полностью » Французский ультрамарафонец Софиан Сехели рассказал о двух месяцах в российском СИЗО 28.10.2025 в 9:08
Хотел побить рекорд — попал за решётку: как ультрамарафонец закончил гонку во владивостокской тюрьме

Французский ультрамарафонец Софиан Сехели рассказал о двух месяцах в российском СИЗО после попытки незаконно пересечь границу. Спортсмен пытался побить мировой рекорд велопробега, но заплатил высокую цену за ошибку.

Читать полностью » Циклоны принесут осадки и сильный ветер в Хабаровский край — прогноз Дальневосточного УГМС 28.10.2025 в 7:08
Погода объявила войну жителям Хабаровска: синоптики предупредили о серии ударов циклона

Хабаровск готовится к 6 дням непогоды! Циклон принесет дожди, снег и сильный ветер. Узнайте, как пережить неделю и подготовиться к погодным условиям.

Читать полностью » Приморский край ожидают резкие перепады температур и осадки на неделе — Примгидромет 28.10.2025 в 5:10
Приморье кидает из огня да в снег: неделя погодных сюрпризов заставит переодеваться по три раза в день

Приморский край ожидает нестабильная неделя с резкими перепадами температур и осадками. Синоптики предупреждают о влиянии циклона, колебаниях температуры и осадках.

Читать полностью » На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром на глубине 22 км 25.10.2025 в 20:10
Камчатку потрясло: толчки зафиксированы в 400 км от Петропавловска

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр залегал на глубине более 22 км, подземные толчки ощущались в сотнях километров от Петропавловска.

Читать полностью » В Забайкалье из-за мощного снегопада образовалась 35-километровая пробка из фур 25.10.2025 в 12:23
Стихия остановила движение: сотни фур не могут проехать из-за снега в Забайкалье

В Забайкалье мощный снегопад остановил движение на 35 километрах трассы. Фуры стоят в пробке между Новопавловкой и Хохотуем, дорожники отсыпают дорогу песком.

Читать полностью » Путешествие в Китай стало испытанием привычек и взглядов европейца на быт – Елена 24.10.2025 в 12:32
Без мыла и отопления, но с душой: как Россиянка выжила в культурном шоке Китая

Путешественница из блога "Лайк Трэвел" рассказала, что Китай удивляет не только масштабами, но и привычками. От еды до гигиены — здесь всё по своим правилам.

Читать полностью » Дальневосточная программа деревянных домов заморожена из-за проблем с финансированием и себестоимостью — Михаил Дегтярев 24.10.2025 в 10:32
Хотели построить тысячи коттеджей — получился один пилотный: как рухнула идея дешёвого жилья из дерева

Почему программа "Дом дальневосточника" не смогла обеспечить регион доступным жильём и что нужно, чтобы идея деревянного домостроения вновь заработала.

Читать полностью »

