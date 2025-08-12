Интернет без мата: утопия, которая может стать реальностью

Можно ли представить себе интернет без мата? Для многих это звучит утопично, но некоторые известные личности уверены — пора действовать решительно.

Актриса Яна Поплавская публично поддержала инициативу о блокировке контента с нецензурной лексикой. В своем Telegram-канале она согласилась с предложением зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, который ранее выступил с идеей ограничить распространение мата в сети.

"Авторам придется "запикивать” либо удалять нецензурную лексику, как на радио или телевидении. Давно пора", — рассказала Поплавская.

Почему тема снова на повестке дня

В августе Андрей Свинцов заявил, что мат прочно закрепляется в массовой культуре, в том числе из-за популярных интернет-шоу и блогеров. Он уверен: бранная лексика перестает восприниматься как что-то недопустимое, и этим языковым трендам быстро начинают следовать обычные граждане.

Депутат привел примеры проектов, где подобная речь звучит особенно часто: "Натальная карта", "Кстати", "Большое шоу" и другие. По его словам, такие передачи активно распространяются на VK, Rutube и прочих отечественных платформах, а значит, государство косвенно поддерживает моду на нецензурную лексику.

Эффект "цепной реакции"

Свинцов подчеркнул, что проблема не ограничивается лишь конкретными шоу: "заразным" оказывается сам формат общения. Когда брань звучит с экранов, ее перенимают зрители — и в итоге ненормативная речь все чаще звучит в повседневной жизни.

Позицию депутата разделяет и сленг-ассоциация спикеров СНГ. Ее представитель Елена Крутоверцева уверена: последствия использования мата затрагивают не только тех, кто его произносит, но и общество в целом.