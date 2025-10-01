Соцсети забрали свободу, теперь очередь за ИИ? Создатель WWW предупреждает
создатель Всемирной паутины и руководитель W3C Тимоти Бернерс-Ли опубликовал эссе "Останется ли Интернет свободным?". Его размышления — это не просто взгляд на прошлое, а предупреждение о будущем цифрового общества.
Как Интернет стал свободным
Когда в начале 1990-х появился протокол HTTP, он позволил сделать Интернет единым информационным пространством. Но чтобы эта идея работала, доступ к Сети должен был быть для всех. Бернерс-Ли настоял, чтобы CERN не стала брать деньги за использование HTTP. В 1993 году технология была отдана миру бесплатно, что и стало основой открытого Интернета.
Цитаты Тима Бернерс-Ли
"Сегодня я смотрю на своё изобретение и спрашиваю себя: остаётся ли Интернет свободным? Нет, не полностью", — сказал Бернерс-Ли.
Он отметил, что крупные платформы превратили пользователей в источник данных для продажи брокерам или государствам. Алгоритмы вызывают зависимость, особенно у подростков, и вредят их психике.
"Где-то между моим первоначальным видением Интернета 1.0 и появлением социальных сетей как части Интернета 2.0 мы свернули не туда", — заявил Бернерс-Ли.
Учёный подчеркнул, что сегодня человечество стоит перед новым выбором: будет ли искусственный интеллект во благо общества или во вред.
Сравнение: тогда и сейчас
|Этап
|Особенности
|Результат
|Интернет 1.0
|Бесплатный HTTP, идея открытого доступа
|Всеобщая информационная сеть
|Интернет 2.0
|Соцсети, монетизация данных, алгоритмы
|Зависимость, концентрация власти
|Настоящее
|Искусственный интеллект
|Вопрос: благо или риск?
Советы шаг за шагом
-
Поддерживать децентрализованные проекты, которые не зависят от корпораций.
-
Следить за законодательными инициативами в области ИИ и цифровых прав.
-
По возможности использовать платформы с прозрачной политикой конфиденциальности.
-
Поддерживать образовательные инициативы о цифровой безопасности для подростков.
-
Участвовать в общественных обсуждениях о регулировании технологий.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: оставить развитие ИИ на усмотрение корпораций.
→ Последствие: концентрация власти, повторение ошибок соцсетей.
→ Альтернатива: международная независимая организация, регулирующая исследования.
• Ошибка: откладывать создание правил для ИИ.
→ Последствие: политики будут "догонять" технологии постфактум.
→ Альтернатива: действовать на опережение, как в случае с CERN.
• Ошибка: недооценивать роль пользователей.
→ Последствие: Интернет перестанет быть свободным.
→ Альтернатива: вовлечённость общества в формирование цифровой политики.
А что если…
А что если действительно появится "ЦЕРН для ИИ"? Международная платформа могла бы объединить усилия стран, как это было после Второй мировой войны, но уже в сфере искусственного интеллекта. Это стало бы противовесом корпорациям и дало шанс сохранить открытость технологий.
Плюсы и минусы глобального регулирования
|Плюсы
|Минусы
|Прозрачность и доверие
|Сложности согласования интересов стран
|Снижение рисков монополии
|Риск бюрократии
|Поддержка открытых проектов
|Замедление внедрения новшеств
|Усиление безопасности
|Зависимость от политической воли
FAQ
Почему CERN сделал HTTP бесплатным?
Чтобы Интернет стал универсальной платформой, доступной каждому без барьеров.
Можно ли вернуть Интернет к исходной идее?
Да, но для этого нужны новые институты и сильная политическая воля.
Что опаснее всего для свободы Интернета сегодня?
Концентрация власти у нескольких корпораций и неконтролируемое развитие ИИ.
Мифы и правда
• Миф: Интернет всегда был и будет свободным.
Правда: его свобода зависит от решений государств и корпораций.
• Миф: регулирование убивает инновации.
Правда: умные правила могут защитить пользователей, не мешая развитию.
• Миф: ИИ можно оставить "на самотёк".
Правда: отсутствие правил ведёт к тем же проблемам, что и с соцсетями.
Три интересных факта
-
CERN в 1993 году сделал HTTP свободным всего одним документом, подписанным на пару страниц.
-
Своё эссе Бернерс-Ли опубликовал спустя 36 лет после официального релиза WWW.
-
По оценке W3C, более 60% интернет-трафика в 2025 году проходит через платформы пяти крупнейших корпораций.
Исторический контекст
• 1989 год — предложение Бернерса-Ли о системе гипертекста в CERN.
• 1993 год — открытый доступ к HTTP и WWW.
• 2024 год — предупреждение учёного о "концентрации власти в Интернете".
• 2025 год — эссе "Останется ли Интернет свободным?" и призыв к созданию международного аналога CERN для ИИ.
