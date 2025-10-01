Соцсети забрали свободу, теперь очередь за ИИ? Создатель WWW предупреждает

создатель Всемирной паутины и руководитель W3C Тимоти Бернерс-Ли опубликовал эссе "Останется ли Интернет свободным?". Его размышления — это не просто взгляд на прошлое, а предупреждение о будущем цифрового общества.

Как Интернет стал свободным

Когда в начале 1990-х появился протокол HTTP, он позволил сделать Интернет единым информационным пространством. Но чтобы эта идея работала, доступ к Сети должен был быть для всех. Бернерс-Ли настоял, чтобы CERN не стала брать деньги за использование HTTP. В 1993 году технология была отдана миру бесплатно, что и стало основой открытого Интернета.

Цитаты Тима Бернерс-Ли

"Сегодня я смотрю на своё изобретение и спрашиваю себя: остаётся ли Интернет свободным? Нет, не полностью", — сказал Бернерс-Ли.

Он отметил, что крупные платформы превратили пользователей в источник данных для продажи брокерам или государствам. Алгоритмы вызывают зависимость, особенно у подростков, и вредят их психике.

"Где-то между моим первоначальным видением Интернета 1.0 и появлением социальных сетей как части Интернета 2.0 мы свернули не туда", — заявил Бернерс-Ли.

Учёный подчеркнул, что сегодня человечество стоит перед новым выбором: будет ли искусственный интеллект во благо общества или во вред.

Сравнение: тогда и сейчас

Этап Особенности Результат Интернет 1.0 Бесплатный HTTP, идея открытого доступа Всеобщая информационная сеть Интернет 2.0 Соцсети, монетизация данных, алгоритмы Зависимость, концентрация власти Настоящее Искусственный интеллект Вопрос: благо или риск?

Советы шаг за шагом

Поддерживать децентрализованные проекты, которые не зависят от корпораций. Следить за законодательными инициативами в области ИИ и цифровых прав. По возможности использовать платформы с прозрачной политикой конфиденциальности. Поддерживать образовательные инициативы о цифровой безопасности для подростков. Участвовать в общественных обсуждениях о регулировании технологий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оставить развитие ИИ на усмотрение корпораций.

→ Последствие: концентрация власти, повторение ошибок соцсетей.

→ Альтернатива: международная независимая организация, регулирующая исследования.

• Ошибка: откладывать создание правил для ИИ.

→ Последствие: политики будут "догонять" технологии постфактум.

→ Альтернатива: действовать на опережение, как в случае с CERN.

• Ошибка: недооценивать роль пользователей.

→ Последствие: Интернет перестанет быть свободным.

→ Альтернатива: вовлечённость общества в формирование цифровой политики.

А что если…

А что если действительно появится "ЦЕРН для ИИ"? Международная платформа могла бы объединить усилия стран, как это было после Второй мировой войны, но уже в сфере искусственного интеллекта. Это стало бы противовесом корпорациям и дало шанс сохранить открытость технологий.

Плюсы и минусы глобального регулирования

Плюсы Минусы Прозрачность и доверие Сложности согласования интересов стран Снижение рисков монополии Риск бюрократии Поддержка открытых проектов Замедление внедрения новшеств Усиление безопасности Зависимость от политической воли

FAQ

Почему CERN сделал HTTP бесплатным?

Чтобы Интернет стал универсальной платформой, доступной каждому без барьеров.

Можно ли вернуть Интернет к исходной идее?

Да, но для этого нужны новые институты и сильная политическая воля.

Что опаснее всего для свободы Интернета сегодня?

Концентрация власти у нескольких корпораций и неконтролируемое развитие ИИ.

Мифы и правда

• Миф: Интернет всегда был и будет свободным.

Правда: его свобода зависит от решений государств и корпораций.

• Миф: регулирование убивает инновации.

Правда: умные правила могут защитить пользователей, не мешая развитию.

• Миф: ИИ можно оставить "на самотёк".

Правда: отсутствие правил ведёт к тем же проблемам, что и с соцсетями.

Три интересных факта

CERN в 1993 году сделал HTTP свободным всего одним документом, подписанным на пару страниц. Своё эссе Бернерс-Ли опубликовал спустя 36 лет после официального релиза WWW. По оценке W3C, более 60% интернет-трафика в 2025 году проходит через платформы пяти крупнейших корпораций.

Исторический контекст

• 1989 год — предложение Бернерса-Ли о системе гипертекста в CERN.

• 1993 год — открытый доступ к HTTP и WWW.

• 2024 год — предупреждение учёного о "концентрации власти в Интернете".

• 2025 год — эссе "Останется ли Интернет свободным?" и призыв к созданию международного аналога CERN для ИИ.