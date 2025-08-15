Безлимитный интернет в парках и на улицах: как Пенза решает проблему мобильного трафика

В Пензе активно развивают сеть бесплатного доступа в интернет через Wi-Fi в общественных местах. Эта инициатива реализуется на фоне введенных ограничений мобильного трафика, направленных на обеспечение безопасности.

По поручению губернатора Олега Мельниченко в регионе уже работает около 600 точек доступа, из которых 250 расположены в областном центре. Они установлены в торговых центрах, кафе и других людных местах.

Теперь зоны Wi-Fi появятся и в популярных городских локациях: на пешеходной Московской улице, в сквере Славы, Комсомольском парке, парке имени Ульяновых, а также у планетария в парке Белинского. Кроме того, беспроводной интернет станет доступен на транспортных узлах — в аэропорту, на вокзале Пенза-1 и автовокзале.

Как отмечают в министерстве цифрового развития области, радиус действия каждого роутера составляет до 100 метров. Это позволяет жителям и гостям города свободно пользоваться интернетом для вызова такси, проверки почты или общения в мессенджерах.

Власти планируют проанализировать нагрузку на сеть и количество подключений, чтобы определить, где еще потребуется установка дополнительного оборудования. По словам губернатора, решение о расширении зоны покрытия будет приниматься на основе этих данных.

Этот проект не только повышает комфорт городской среды, но и помогает компенсировать ограничения мобильного интернета, обеспечивая жителям стабильный доступ к цифровым сервисам.