Опасность в один клик: как защитить детей от интернет-ловушек

Дети особенно уязвимы в сети из-за отсутствия критического мышления и недостатка контроля со стороны взрослых, отметил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. О рисках цифровой среды и мерах защиты он рассказал в беседе с NewsInfo.

Эксперт объяснил, что дети часто не способны отличать достоверную информацию от фейков, а потому легко поддаются манипуляциям и могут принимать за правду любые выдуманные сведения.

"У них еще не развито критическое мышление, поэтому где правда, где ложь, они отличить не могут. Готовясь, например, к экзаменам, зачетам, первую попавшуюся информацию берут и ставят. Отсутствие навыков критического мышления позволяет им в голову вбивать любые самые абсурдные мысли", — отметил Власов.

Эксперт добавил, что опасность представляют не только фейки и манипуляции, но и различные интернет-сообщества, подстрекающие детей к мелким правонарушениям и даже серьезным криминальным действиям.

"Сейчас распространены всякие квесты, всякие нехорошие группы в соцсетях где заставляют детей что-то сделать нехорошее. Бывает безобидно — пойди в магазин, своруй какую-нибудь штуку и будет тебе счастье. Бывает менее безобидно — зацепи, а бывает совсем не безобидно — взорви релейный шкаф на железной дороге", — подчеркнул эксперт.

Власов считает, что главная обязанность родителей — не запретить ребенку интернет, а регулярно объяснять правила безопасного поведения в сети и контролировать доступ к потенциально опасным ресурсам.