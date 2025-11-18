Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
дети и глобальная сеть
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:08

Опасность в один клик: как защитить детей от интернет-ловушек

Детей важно обучать поведению в интернете — эксперт Власов

Дети особенно уязвимы в сети из-за отсутствия критического мышления и недостатка контроля со стороны взрослых, отметил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. О рисках цифровой среды и мерах защиты он рассказал в беседе с NewsInfo.

Эксперт объяснил, что дети часто не способны отличать достоверную информацию от фейков, а потому легко поддаются манипуляциям и могут принимать за правду любые выдуманные сведения.

"У них еще не развито критическое мышление, поэтому где правда, где ложь, они отличить не могут. Готовясь, например, к экзаменам, зачетам, первую попавшуюся информацию берут и ставят. Отсутствие навыков критического мышления позволяет им в голову вбивать любые самые абсурдные мысли", — отметил Власов.

Эксперт добавил, что опасность представляют не только фейки и манипуляции, но и различные интернет-сообщества, подстрекающие детей к мелким правонарушениям и даже серьезным криминальным действиям.

"Сейчас распространены всякие квесты, всякие нехорошие группы в соцсетях где заставляют детей что-то сделать нехорошее. Бывает безобидно — пойди в магазин, своруй какую-нибудь штуку и будет тебе счастье. Бывает менее безобидно — зацепи, а бывает совсем не безобидно — взорви релейный шкаф на железной дороге", — подчеркнул эксперт.

Власов считает, что главная обязанность родителей — не запретить ребенку интернет, а регулярно объяснять правила безопасного поведения в сети и контролировать доступ к потенциально опасным ресурсам.

"Постоянно объяснять, как интернетом пользоваться. Мы же объясняем детям, что нельзя совать руку в кастрюлю с кипятком, что это опасно, что нельзя совать пальцы в розетку. Интернет — это то же самое, только почему-то пока мы не пришли к тому, что точно так же надо с детьми разговаривать, объяснять, чем это опасно и что фактически в каких-то случаях родители могут понести ответственность за деяния ребёнка", — подчеркнул эксперт.

