Интернет кабель
Интернет кабель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:11

Депутаты требуют спасать пензенцев от цифровой изоляции: предлагают субсидии и Wi-Fi-точки

Депутат Шуварин заявил о массовых жалобах жителей Пензы на отсутствие связи и интернета

На заседании гордумы 11 сентября депутат Алексей Шуварин поднял вопрос о том, что часть жителей Пензы оказались фактически без связи и доступа к интернету.

В чём проблема

  • Без интернета остались целые районы, включая улицу Транспортную (Пенза-III) и Максима Горького.

  • Жители жалуются, что раньше пользовались мобильным интернетом, но теперь он пропал.

  • В результате:

    • невозможен доступ к сайтам банков и госуслуг,

    • дети лишены условий для полноценного обучения,

    • люди чувствуют себя "отрезанными от мира".

Особенно остро проблема стоит в частном секторе:

  • провайдеры не спешат прокладывать кабель,

  • мобильный интернет работает с перебоями даже в часы, когда нет угроз беспилотников.

Предложение депутатов

  • Алексей Шуварин инициировал создание рабочей группы, которая займётся вопросами интернет-доступа.

  • В числе идей:

    • субсидии на проведение кабельного интернета,

    • установка временных точек Wi-Fi.

Депутат Андрей Жданников поддержал инициативу и предложил подключить к её реализации минцифры региона.

Итог

Если предложение будет принято, в Пензе может появиться рабочая группа, которая разработает реальные меры для обеспечения интернетом жителей обделённых районов. Это позволит решить не только бытовые, но и социальные задачи — от онлайн-обучения до доступа к государственным услугам.

