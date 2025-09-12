Депутаты требуют спасать пензенцев от цифровой изоляции: предлагают субсидии и Wi-Fi-точки
На заседании гордумы 11 сентября депутат Алексей Шуварин поднял вопрос о том, что часть жителей Пензы оказались фактически без связи и доступа к интернету.
В чём проблема
-
Без интернета остались целые районы, включая улицу Транспортную (Пенза-III) и Максима Горького.
-
Жители жалуются, что раньше пользовались мобильным интернетом, но теперь он пропал.
-
В результате:
-
невозможен доступ к сайтам банков и госуслуг,
-
дети лишены условий для полноценного обучения,
-
люди чувствуют себя "отрезанными от мира".
-
Особенно остро проблема стоит в частном секторе:
-
провайдеры не спешат прокладывать кабель,
-
мобильный интернет работает с перебоями даже в часы, когда нет угроз беспилотников.
Предложение депутатов
-
Алексей Шуварин инициировал создание рабочей группы, которая займётся вопросами интернет-доступа.
-
В числе идей:
-
субсидии на проведение кабельного интернета,
-
установка временных точек Wi-Fi.
-
Депутат Андрей Жданников поддержал инициативу и предложил подключить к её реализации минцифры региона.
Итог
Если предложение будет принято, в Пензе может появиться рабочая группа, которая разработает реальные меры для обеспечения интернетом жителей обделённых районов. Это позволит решить не только бытовые, но и социальные задачи — от онлайн-обучения до доступа к государственным услугам.
