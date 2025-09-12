Депутаты требуют спасать пензенцев от цифровой изоляции: предлагают субсидии и Wi-Fi-точки

На заседании гордумы 11 сентября депутат Алексей Шуварин поднял вопрос о том, что часть жителей Пензы оказались фактически без связи и доступа к интернету.

В чём проблема

Без интернета остались целые районы, включая улицу Транспортную (Пенза-III) и Максима Горького .

Жители жалуются, что раньше пользовались мобильным интернетом, но теперь он пропал.

В результате: невозможен доступ к сайтам банков и госуслуг, дети лишены условий для полноценного обучения, люди чувствуют себя "отрезанными от мира".



Особенно остро проблема стоит в частном секторе:

провайдеры не спешат прокладывать кабель,

мобильный интернет работает с перебоями даже в часы, когда нет угроз беспилотников.

Предложение депутатов

Алексей Шуварин инициировал создание рабочей группы, которая займётся вопросами интернет-доступа.

В числе идей: субсидии на проведение кабельного интернета, установка временных точек Wi-Fi .



Депутат Андрей Жданников поддержал инициативу и предложил подключить к её реализации минцифры региона.

Итог

Если предложение будет принято, в Пензе может появиться рабочая группа, которая разработает реальные меры для обеспечения интернетом жителей обделённых районов. Это позволит решить не только бытовые, но и социальные задачи — от онлайн-обучения до доступа к государственным услугам.