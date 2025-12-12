Лёд действительно тронулся: вокруг возвращения сборных России закрутилась интрига

Рекомендации Международного олимпийского комитета вновь вернули в повестку вопрос участия российских сборных в международных турнирах. На фоне частичного смягчения подходов к молодежному спорту в Госдуме ожидают, что первые изменения затронут футбол и хоккей. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Сигнал для юношеского спорта

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова выразила уверенность, что недавние рекомендации МОК приведут к допуску российских команд на международные соревнования как минимум на юношеском уровне. По ее словам, именно работа с молодежью может стать отправной точкой для возвращения в мировой спорт.

"Проще начать с юниоров, а в дальнейшем, я уверена, начнутся допуски взрослых ребят. Думаю, после таких публичных рекомендаций МОК в футболе и хоккее допустят наши сборные хотя бы на юношеском уровне", — заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Она подчеркнула, что подобная поэтапная модель уже использовалась в международной практике и позволяет снизить политическое давление на спортивные федерации.

Решение МОК и роль федераций

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии при участии в международных соревнованиях. При этом МОК не стал вводить единое определение юношеских турниров, оставив этот вопрос на усмотрение международных спортивных федераций.

Контекст ограничений и текущая позиция МОК

Ограничения для российских и белорусских спортсменов были введены в марте 2022 года, когда МОК рекомендовал международным федерациям отстранить их от соревнований после начала СВО. Позднее позиция организации начала меняться: в декабре 2023 года МОК рекомендовал допустить представителей России к Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

При этом 19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация сохранит прежний подход к участию россиян в Олимпиаде. Таким образом, вопрос полноценного возвращения остается открытым, однако юношеский спорт может стать первым направлением, где ограничения будут сняты.