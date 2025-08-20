"Интервидение" в Москве: 21 страна готовит главное музыкальное событие года

Кто бы мог подумать, что Москва в 2025 году станет центром международного музыкального внимания? Но именно так: в столице России пройдет "Интервидение", участие в котором уже подтвердили 21 страна, включая США.

География участников

Список стран впечатляет разнообразием. В конкурсе выступят исполнители из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Полный перечень выглядит так: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.

Особенно примечательно, что среди участников есть страны, редко участвующие в музыкальных форумах подобного масштаба, например Мадагаскар или Кения. Это показывает, что интерес к "Интервидению" действительно выходит за пределы традиционных культурных пространств.

Комментарий МИД России

На пресс-конференции в ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов отметил:

"К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которые мы приглашали. Но я должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было. Единственное, учитывались критерии соответствия артиста формату, концепции, высокому музыкальному цензу и какие-то календарные вещи, несовпадения графиков и прочие сюжеты".

По словам дипломата, главный итог уже очевиден: "глобальный интерес к формату налицо", а участие государств из разных регионов мира придает событию по-настоящему универсальный масштаб.

Подготовка к конкурсу

Торжественная жеребьевка, которая определит порядок выступлений, состоится 12 сентября в Национальном центре "Россия". Первые делегации начнут прибывать уже в начале месяца, чтобы пройти аккредитацию и принять участие в репетициях.

Международный конкурс запланирован на 20 сентября 2025 года. В этот день московская сцена примет артистов со всего света. От России выступит Shaman — один из самых популярных исполнителей последних лет.