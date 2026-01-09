Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:38

Глобальный порядок без правил: отказ от международного права меняет баланс сил

Отказ США от международного права меняет мировую систему — сенатор Клишас

Заявления о ненужности международного права со стороны государства, входящего в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, способны радикально изменить глобальную систему правил и договорённостей. Такой сигнал, по оценке российских законодателей, выходит далеко за рамки политической риторики и затрагивает основы мировой правовой архитектуры. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на позицию председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Новая правовая реальность

Сенатор прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не считает международное право ограничением для своих действий. По мнению Клишаса, подобная позиция со стороны одной из ключевых держав мира формирует принципиально иную правовую ситуацию на международной арене.

"Прямой отказ от международного права одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН создает в мире принципиально новую правовую реальность", — подчеркнул Андрей Клишас.

Парламентарий обратил внимание на то, что именно международное право долгое время служило основой для поддержания баланса интересов между государствами, особенно в условиях глобальных кризисов и конфликтов.

Контекст заявления Трампа

Поводом для реакции российского сенатора стало интервью Дональда Трампа газете The New York Times, опубликованное 8 января. В ходе беседы президент США заявил, что при принятии решений ориентируется прежде всего на собственные моральные принципы, а не на нормы международного права.

Американский лидер отметил, что, по его мнению, ему не требуется опора на международные договорённости, поскольку он "не стремится причинить людям вред". Кроме того, Трамп дал понять, что сознательно использует образ непредсказуемого политика и готовность быстро прибегать к военным действиям как инструмент давления на другие государства.

Риски для мировой системы

По оценке Клишаса, подобный подход подрывает доверие к существующим международным механизмам и может привести к размыванию общепринятых правил. Если ключевые игроки начнут открыто игнорировать международное право, это способно запустить цепную реакцию и привести к росту конфликтности в мире.

Сенатор не стал делать прогнозов о конкретных последствиях, однако подчеркнул, что отказ от правовых норм со стороны постоянного члена Совбеза ООН неизбежно скажется на всей системе международных отношений и потребует переосмысления существующих форматов взаимодействия между государствами.

