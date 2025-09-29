Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Герб области Свердловск на здании
Герб области Свердловск на здании
© commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

БЕЛАЗы сюда, кибертехнологии — туда: как Урал выстраивает промышленную дружбу с Белоруссией

Свердловская делегация прибыла в Минск на международную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь"

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отправилась в Минск, чтобы представить регион на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". В делегацию также вошли губернатор Денис Паслер, члены правительства и представители бизнеса Среднего Урала.

Сотрудничество с Беларусью

По словам Людмилы Бабушкиной, отношения региона с соседней страной активно развиваются:

"У заксобрания области подписаны соглашения с народными советами всех регионов Беларуси. Сотрудничество выстраивается и в гуманитарной сфере, и в торгово-экономической. Наши предприятия поставляют туда свое оборудование, а мы закупаем и БЕЛАЗы, и троллейбусы, и многое другое. У нас работают 40 магазинов с белорусскими продуктами. Участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" — это возможность для региона вновь представить свой потенциал", — подчеркнула Бабушкина.

Технологии и предприятия

На выставке в комплексе "БелЭКСПО" действует стенд Свердловской области. Среди представленных участников:

  • "Киберсталь"

  • Уральский оптико-механический завод им. Яламова

  • "Прософт-Системы"

  • Уральский завод РТИ

Компании демонстрируют новые разработки и технологии, ориентированные на международное сотрудничество.

Масштаб события

"ИННОПРОМ. Беларусь" проходит впервые. Выставка открылась 29 сентября и завершится 1 октября. Организаторы ожидают около 7 тысяч гостей из 22 стран мира. Главным событием станет пленарная сессия с участием руководителей правительств стран ЕАЭС.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Свердловской области возможны перебои ТВ и радио с 29 сентября по 5 октября — РТРС вчера в 15:34

Экраны погаснут внезапно: в Свердловской области начались массовые отключения ТВ и радио

С 29 сентября по 5 октября в Свердловской области пройдут профилактики: жителей ждут временные отключения ТВ и радио, а также перебои из-за солнца.

Читать полностью » В Свердловской области чаще всего выявляют рак кишечника — главный онколог Демидов вчера в 14:18

Уральская любовь к мясу оборачивается бедой: какие виды рака сегодня лидируют

Почему уральцы чаще болеют раком кишечника и легких, какие привычки повышают риск и какие первые симптомы помогут вовремя заметить болезнь?

Читать полностью » Авито: молодые предприниматели выбирают IT-сервисы, веб-дизайн и маркетинг вчера в 13:18

Не только код и реклама: куда на самом деле уходит молодая энергия в бизнесе

Молодые предприниматели УрФО выбирают диджитал-сферы и строительство: от ИИ-проектов до ремонта фасадов. Что стоит за этим трендом?

Читать полностью » Два вагона петербургского метро передадут в музей техники Верхней Пышмы вчера в 12:18

Из глубин метро — в свет музейных залов: что прячут старые петербургские вагоны

Верхняя Пышма ждёт редкое пополнение: два вагона из Петербургского метро займут место в музее техники рядом с уникальной подлодкой «Нептун».

Читать полностью » Свердловская киностудия получила призы на фестивалях вчера в 11:23

Уральская киностудия играет по-крупному: фильмы, которые берут награды с первой попытки

Фильмы Свердловской киностудии уже взяли первые награды на российских фестивалях. Но это лишь начало: впереди новые премьеры и громкие имена.

Читать полностью » В Екатеринбурге тестируют оплату проезда по геолокации через приложение 28.09.2025 в 7:11

Школьникам — бесплатно, студентам — по 24 рубля: как сэкономить на транспорте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появились новые способы оплаты проезда: школьники ездят бесплатно, льготники получают скидки, а оплатить можно даже по геолокации.

Читать полностью » Вице-премьер Новак допустил продление экспортного запрета на бензин до 2026 года 28.09.2025 в 6:38

Бензиновый занавес: Россия закрывает экспорт до 2025 — что будет с ценами

Правительство продлит запрет на экспорт АИ-92 и АИ-95 до конца 2025 года. Чем объясняют эту меру и как она скажется на ценах и запасах топлива в России?

Читать полностью » Эксперт: перебои с топливом на АЗС связаны с паникой водителей, а не дефицитом 28.09.2025 в 5:23

Паника на пустом баке: как водители сами устроили топливный коллапс

Эксперт объяснил, что перебои с бензином на АЗС вызвал искусственный ажиотаж: водители начали скупать топливо впрок после сообщений о закрытии заправок.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперты "Авто.ру" назвали пять самых распространённых схем обмана при продаже машин
Садоводство

Отвар из луковой шелухи улучшает вкус овощей и защищает растения от болезней
ДФО

Запуск отопления в Приморье откладывается при температуре выше восьми градусов — Сергей Попов
Авто и мото

Автоэксперт: настройку зеркал нужно делать до поездки, а не на ходу
Туризм

Туркомпании: около 5% туристов предпочитают отдыхать без сопровождения
Наука

Старший преподаватель Еврейского университета заявил о редкой находке в алмазах
Спорт и фитнес

Тренер: становая тяга признана ключевым упражнением для набора массы
Питомцы

Учёные Университета Флориды: окрас кошки влияет на её характер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet