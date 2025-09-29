БЕЛАЗы сюда, кибертехнологии — туда: как Урал выстраивает промышленную дружбу с Белоруссией

вчера в 15:34

Экраны погаснут внезапно: в Свердловской области начались массовые отключения ТВ и радио

С 29 сентября по 5 октября в Свердловской области пройдут профилактики: жителей ждут временные отключения ТВ и радио, а также перебои из-за солнца.

вчера в 14:18

Уральская любовь к мясу оборачивается бедой: какие виды рака сегодня лидируют

Почему уральцы чаще болеют раком кишечника и легких, какие привычки повышают риск и какие первые симптомы помогут вовремя заметить болезнь?

вчера в 13:18

Не только код и реклама: куда на самом деле уходит молодая энергия в бизнесе

Молодые предприниматели УрФО выбирают диджитал-сферы и строительство: от ИИ-проектов до ремонта фасадов. Что стоит за этим трендом?

вчера в 12:18

Из глубин метро — в свет музейных залов: что прячут старые петербургские вагоны

Верхняя Пышма ждёт редкое пополнение: два вагона из Петербургского метро займут место в музее техники рядом с уникальной подлодкой «Нептун».

вчера в 11:23

Уральская киностудия играет по-крупному: фильмы, которые берут награды с первой попытки

Фильмы Свердловской киностудии уже взяли первые награды на российских фестивалях. Но это лишь начало: впереди новые премьеры и громкие имена.

28.09.2025 в 7:11

Школьникам — бесплатно, студентам — по 24 рубля: как сэкономить на транспорте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появились новые способы оплаты проезда: школьники ездят бесплатно, льготники получают скидки, а оплатить можно даже по геолокации.

28.09.2025 в 6:38

Бензиновый занавес: Россия закрывает экспорт до 2025 — что будет с ценами

Правительство продлит запрет на экспорт АИ-92 и АИ-95 до конца 2025 года. Чем объясняют эту меру и как она скажется на ценах и запасах топлива в России?

28.09.2025 в 5:23

Паника на пустом баке: как водители сами устроили топливный коллапс

Эксперт объяснил, что перебои с бензином на АЗС вызвал искусственный ажиотаж: водители начали скупать топливо впрок после сообщений о закрытии заправок.

