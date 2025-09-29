БЕЛАЗы сюда, кибертехнологии — туда: как Урал выстраивает промышленную дружбу с Белоруссией
Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отправилась в Минск, чтобы представить регион на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". В делегацию также вошли губернатор Денис Паслер, члены правительства и представители бизнеса Среднего Урала.
Сотрудничество с Беларусью
По словам Людмилы Бабушкиной, отношения региона с соседней страной активно развиваются:
"У заксобрания области подписаны соглашения с народными советами всех регионов Беларуси. Сотрудничество выстраивается и в гуманитарной сфере, и в торгово-экономической. Наши предприятия поставляют туда свое оборудование, а мы закупаем и БЕЛАЗы, и троллейбусы, и многое другое. У нас работают 40 магазинов с белорусскими продуктами. Участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" — это возможность для региона вновь представить свой потенциал", — подчеркнула Бабушкина.
Технологии и предприятия
На выставке в комплексе "БелЭКСПО" действует стенд Свердловской области. Среди представленных участников:
-
"Киберсталь"
-
Уральский оптико-механический завод им. Яламова
-
"Прософт-Системы"
-
Уральский завод РТИ
Компании демонстрируют новые разработки и технологии, ориентированные на международное сотрудничество.
Масштаб события
"ИННОПРОМ. Беларусь" проходит впервые. Выставка открылась 29 сентября и завершится 1 октября. Организаторы ожидают около 7 тысяч гостей из 22 стран мира. Главным событием станет пленарная сессия с участием руководителей правительств стран ЕАЭС.
