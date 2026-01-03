Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
© flikr.com by Carlos Díaz is licensed under Public domain
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:17

Похищение главы государства как норма: мир столкнулся с опасным прецедентом

Похищение лидеров государств разрушает систему правил — обозреватель FT Рахман

Заявление о похищении президента Венесуэлы вызвало резкую реакцию в международном медиасообществе и вновь поставило вопрос о двойных стандартах в мировой политике. Сомнения в правомерности подобных действий высказал один из ведущих британских аналитиков, указав на опасные прецеденты для глобальной системы международных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для комментариев стали события в Каракасе, где в субботу прогремели взрывы, а позднее прозвучали заявления о силовой операции США против Венесуэлы.

Реакция западного обозревателя

Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в социальной сети X обратил внимание на противоречивость подходов, которые применяются к разным странам и политическим лидерам. По его мнению, подобные действия подрывают саму логику международного права.

"Если Китай начнет специальную операцию по захвату президента Тайваня или Россия попытается сделать то же самое с Владимиром Зеленским, что именно мы должны сказать? Вы не можете этого делать, поскольку это незаконно?" — задался вопросом обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Он подчеркнул, что в таком контексте становится сложно объяснять, где проходят границы допустимого в международной политике.

События в Венесуэле

На фоне этих заявлений президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты нанесли масштабные удары по территории Венесуэлы. По его словам, операция завершилась захватом президента республики Николаса Мадуро и его супруги, которые были вывезены за пределы страны.

Сообщения о взрывах в Каракасе и последующие заявления американской стороны вызвали широкий резонанс и стали предметом обсуждения не только в политических кругах, но и среди международных экспертов.

Двойные стандарты и международное право

Высказывание Рахмана отражает обеспокоенность тем, что подобные прецеденты могут быть использованы как оправдание аналогичных действий в других регионах мира. Эксперты отмечают, что избирательное применение принципов международного права способно привести к дальнейшей эскалации конфликтов и росту нестабильности.

Вопрос о том, какие действия считаются допустимыми, а какие — нарушающими международные нормы, в подобных ситуациях становится всё менее однозначным, что усиливает напряжённость в глобальной политике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Операцию США в Венесуэле назвали ударом по суверенной стране — Сергей Миронов сегодня в 14:45
Вмешательство выглядит привычной схемой — но каждый раз ведёт к эскалации: в России осудили операцию США в Каракасе

Заявление Миронова о военной операции США в Венесуэле прозвучало жёстко: он призвал Трампа прекратить курс на новые войны.

Читать полностью » Трамп отказался раскрывать дальнейшие планы США по Венесуэле — The New York Times сегодня в 14:45
Когда президент отвечает обещанием: Трамп свёл реакцию на Венесуэлу к фразе про пресс-конференцию

Трамп дал 50-секундное интервью после заявления о захвате Мадуро, но ушёл от ключевых вопросов и перенёс ответы на пресс-конференцию.

Читать полностью » Посольство США призвало американцев отказаться от поездок в Венесуэлу — ТАСС сегодня в 11:28
Формулировки стали жёстче без пояснений: посольство США опубликовало прямой призыв не посещать Венесуэлу

Посольство США сделало жёсткое заявление по Венесуэле и призвало американцев отказаться от поездок. Что стоит за этой формулировкой?

Читать полностью » В Каракасе вновь прогремели взрывы в нескольких районах города — NBC News сегодня в 11:28
Ночь в столице перестала быть обычной — взрывы в Каракасе продолжаются, в небе заметили девять вертолётов

После взрывов в Каракасе над городом заметили не менее девяти вертолетов, а в воздухе слышны самолеты — напряжение не спадает.

Читать полностью » Опасные инциденты со спутниками отметили в ООН — миссия КНР вчера в 16:50
Орбита трещит по швам: массовый запуск спутников поставил под угрозу безопасность в космосе

Китай на площадке ООН заявил о рисках, связанных с коммерческими спутниками, и призвал выработать глобальные правила для безопасности в космосе.

Читать полностью » Цель смены президента Сербии связали с протестами — посол России Боцан-Харченко вчера в 16:45
Протесты в Сербии перестали быть стихийными: за акциями проступает внешний сценарий

Российский посол в Белграде заявил о признаках цветной революции в Сербии и объяснил, почему протесты выходят за рамки внутреннего недовольства.

Читать полностью » Внешний вид президента Финляндии во время новогоднего обращения вызвал обсуждение — Iltalehti вчера в 9:25
Когда мелочь рушит образ: новогоднее обращение президента Финляндии обсуждают не из-за слов

Новогоднее обращение президента Финляндии обсуждают из-за неожиданной детали во внешнем виде, которая уже не впервые привлекает внимание публики.

Читать полностью » На курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошёл взрыв с жертвами - AFP 01.01.2026 в 9:39
Туристический день закончился трагедией: что скрывает первое сообщение полиции

На швейцарском курорте Кран-Монтана произошёл взрыв с жертвами. Причины инцидента неизвестны, власти пока не раскрывают детали.

Читать полностью »

Новости
Туризм
В Таиланде вас встретит не только море, но и запахи, к которым нужно привыкнуть - ТурПром
Красота и здоровье
Чтобы сбросить 1 килограмм, нужно пройти 154 тысячи шагов — медсестра Коноплёва
Еда
Тунец со шпинатом запекают в домашнем грибном соусе для запеканки — EatingWell
Спорт и фитнес
Грамотное восстановление усилило эффект тренировок — Роберт Форстер
Красота и здоровье
У детей выявляют тяжёлые сердечно-сосудистые болезни — ректор СПбГПМУ Иванов
Общество
В России сформировалась особая цивилизационная модель — патриарх Кирилл
Красота и здоровье
Домашний уход с пилингами и масками улучшает состояние кожи — косметологи
Туризм
Каппадокия собирает маршрут из шаров, долин для хайкинга и парапланов — Euronews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet