Заявление о похищении президента Венесуэлы вызвало резкую реакцию в международном медиасообществе и вновь поставило вопрос о двойных стандартах в мировой политике. Сомнения в правомерности подобных действий высказал один из ведущих британских аналитиков, указав на опасные прецеденты для глобальной системы международных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для комментариев стали события в Каракасе, где в субботу прогремели взрывы, а позднее прозвучали заявления о силовой операции США против Венесуэлы.

Реакция западного обозревателя

Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в социальной сети X обратил внимание на противоречивость подходов, которые применяются к разным странам и политическим лидерам. По его мнению, подобные действия подрывают саму логику международного права.

"Если Китай начнет специальную операцию по захвату президента Тайваня или Россия попытается сделать то же самое с Владимиром Зеленским, что именно мы должны сказать? Вы не можете этого делать, поскольку это незаконно?" — задался вопросом обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Он подчеркнул, что в таком контексте становится сложно объяснять, где проходят границы допустимого в международной политике.

События в Венесуэле

На фоне этих заявлений президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты нанесли масштабные удары по территории Венесуэлы. По его словам, операция завершилась захватом президента республики Николаса Мадуро и его супруги, которые были вывезены за пределы страны.

Сообщения о взрывах в Каракасе и последующие заявления американской стороны вызвали широкий резонанс и стали предметом обсуждения не только в политических кругах, но и среди международных экспертов.

Двойные стандарты и международное право

Высказывание Рахмана отражает обеспокоенность тем, что подобные прецеденты могут быть использованы как оправдание аналогичных действий в других регионах мира. Эксперты отмечают, что избирательное применение принципов международного права способно привести к дальнейшей эскалации конфликтов и росту нестабильности.

Вопрос о том, какие действия считаются допустимыми, а какие — нарушающими международные нормы, в подобных ситуациях становится всё менее однозначным, что усиливает напряжённость в глобальной политике.