Нижний и Балканы на одной волне: как Сербская республика выходит на цифровой диалог с Россией

В Нижегородской области сформирована рабочая группа по взаимодействию с Республикой Сербской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Решение приняли в ходе рабочей встречи заместителя председателя правительства Нижегородской области Дмитрия Старостина с делегацией во главе с директором Агентства по информационным и коммуникационным технологиям Республики Сербской Драженом Вишничем.

Создание группы соответствует целям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Состав и задачи рабочей группы

В группу вошли представители ключевых министерств Нижегородской области — цифрового развития и связи, сельского хозяйства, образования и науки, международных и межрегиональных связей, а также ведущие отраслевые организации, университеты, ИТ- и медицинские компании.

Её задачи:

формирование стратегии долгосрочного партнёрства,

контроль реализации совместных проектов,

развитие сотрудничества в сферах здравоохранения, образования и высоких технологий.

История контактов

Это уже второй визит делегации Республики Сербской в Нижегородскую область. Первое знакомство состоялось летом на конференции "ЦИПР" и Глобальном цифровом форуме. Позже общение продолжилось в формате видеоконференций. За последние три месяца стороны проводили еженедельные консультации и прорабатывали конкретные предложения.

Наибольшее внимание стороны уделили здравоохранению, образованию и инновациям:

"Нижегородская областная фармация" рассматривает проекты в области онкологии, кардиологии, хирургии и офтальмологии,

АНО "Нижегородский НОЦ" готовит совместные исследовательские проекты.

"Сотрудничество, которое у нас складывается с Нижегородской областью, является наиболее крупным, ярким и эффективным по сравнению с другими регионами России", — отметил Дражен Вишнич.

Вузы и академический обмен

Делегация посетила университет "Неймарк" и обсудила перспективы академического обмена и совместных исследований. Партнёрство активно развивается и с ННГУ им. Н. И. Лобачевского, а также с другими региональными вузами.

"Нижегородская область всегда открыта для диалога и новых идей. Созданная рабочая группа позволит нам повысить эффективность совместной деятельности — в первую очередь, через тщательный контроль выполнения задач", — подчеркнул Дмитрий Старостин.

Следующий шаг — международный форум

Делегация Республики Сербской подтвердила участие в VI Международном форуме внешнеэкономической деятельности "Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик", который пройдёт 21 октября в Нижнем Новгороде.