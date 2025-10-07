Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:27

Офис, танцы и мечты: девушка из Екатеринбурга пробилась в финал мирового конкурса красоты

Екатеринбурженка вышла в финал конкурса "Мисс Офис" и поборется за 3 миллиона рублей

Красота, интеллект и любовь к своей работе — именно эти качества помогли Валерии Карпухиной из Екатеринбурга попасть в финал международного конкурса "Мисс Офис". Девушка вошла в тридцатку лучших участниц из десятков стран мира.

Путь к финалу

Организаторы конкурса отметили, что финалистки прошли один из самых сложных этапов отбора.

"Эти участницы успешно преодолели один из сложнейших этапов конкурса. Теперь их ждет борьба за главный титул, роскошную корону и 3 млн рублей", — сообщили представители проекта.

Кто такая Валерия Карпухина

Валерии 21 год. Она работает специалистом по социальной работе с молодежью в центре "Город молодежи". Девушка помогает подросткам развиваться и искать своё место в жизни.

"С ребятами мы создаем классные проекты и события, которые развивают наш город. Мы проводим профориентационные выезды в лагеря, организуем крупные городские события и помогаем подросткам найти первую работу", — рассказала Валерия.

Помимо этого, Валерия учится в Уральском федеральном университете, увлекается танцами, а раньше пробовала себя в роли модели и репетитора.

Отбор и конкуренция

В полуфинале конкурса участвовали три представительницы Екатеринбурга:

  • Валерия Карпухина,

  • Екатерина Золотарева (маркетолог "УГМК-Застройщик"),

  • Полина Прихожай (ведущий специалист по расчетам с клиентами в ПАО "Трансконтейнер").

Однако в финале оказалась только Валерия — и теперь именно она представит столицу Урала на международной сцене.

Конкурс мирового масштаба

"Мисс Офис" объединяет офисных сотрудниц из разных уголков планеты — России, Таиланда, Китая, Турции и других стран. Финал пройдет в Москве, где победительницу выберет жюри, в состав которого войдут известные политики, актеры, музыканты, дизайнеры, спортсмены, блогеры и руководители крупных компаний.

