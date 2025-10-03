Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:11

Турция, Египет, Таиланд — и Челябинск взлетает: международные рейсы рвут статистику

Аэропорт имени Курчатова увеличил пассажиропоток до 1,47 млн человек — Чугунов

За восемь месяцев 2025 года пассажиропоток через аэропорт имени Курчатова в Челябинске увеличился, главным образом за счёт международных рейсов.

Цифры роста

Гендиректор аэропорта Александр Чугунов сообщил:

"На внутренних воздушных линиях обслужено 1,33 млн человек (плюс 0,1%), на международных — 142,67 тысячи (плюс 15,1%)".

В целом рост пассажиропотока составил 1,4%.

Куда чаще летают

Основной вклад в увеличение международных перевозок внесли популярные туристические направления:

  • Турция (Анталья),

  • Египет (Шарм-эш-Шейх, Хургада),

  • Таиланд (Пхукет).

Кроме того, благодаря поддержке региональных властей с Челябинска выполняются два рейса в неделю в Минск (авиакомпания "Ред Вингз").

Общероссийский контекст

По данным холдинга "Новапорт", среди российских авиаперевозчиков лидерами стали:

  • "Аэрофлот",

  • "Победа",

  • "Сибирь" (S7),

  • "Россия",

  • "Уральские авиалинии".

За январь-август 2025 года российские авиакомпании перевезли 144,6 млн пассажиров.

