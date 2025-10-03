Турция, Египет, Таиланд — и Челябинск взлетает: международные рейсы рвут статистику
За восемь месяцев 2025 года пассажиропоток через аэропорт имени Курчатова в Челябинске увеличился, главным образом за счёт международных рейсов.
Цифры роста
Гендиректор аэропорта Александр Чугунов сообщил:
"На внутренних воздушных линиях обслужено 1,33 млн человек (плюс 0,1%), на международных — 142,67 тысячи (плюс 15,1%)".
В целом рост пассажиропотока составил 1,4%.
Куда чаще летают
Основной вклад в увеличение международных перевозок внесли популярные туристические направления:
-
Турция (Анталья),
-
Египет (Шарм-эш-Шейх, Хургада),
-
Таиланд (Пхукет).
Кроме того, благодаря поддержке региональных властей с Челябинска выполняются два рейса в неделю в Минск (авиакомпания "Ред Вингз").
Общероссийский контекст
По данным холдинга "Новапорт", среди российских авиаперевозчиков лидерами стали:
-
"Аэрофлот",
-
"Победа",
-
"Сибирь" (S7),
-
"Россия",
-
"Уральские авиалинии".
За январь-август 2025 года российские авиакомпании перевезли 144,6 млн пассажиров.
