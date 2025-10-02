Челябинск стал центром муниципального диалога: в городе подписали соглашения с тремя регионами

Председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков подписал соглашения о сотрудничестве с представителями дум Якутска, Кургана и Волгограда. Подписание состоялось в Челябинске во время круглого стола, посвящённого вопросам местного самоуправления.

Кто подписал соглашения

Согласно информации корреспондента URA. RU, соглашения заключены с:

Альбертом Семеновым - спикером городской думы Якутска (Дальневосточный федеральный округ),

Любовью Силантьевой - председателем думы Кургана (Уральский федеральный округ),

Владленом Колесниковым - главой думы Волгограда (Южный федеральный округ).

Документы предусматривают обмен опытом законотворчества и участие в совместных проектах и мероприятиях.

О чём говорили на круглом столе

Главная тема форума — обсуждение нового федерального закона № 33 "Об организации местного самоуправления", который пришёл на смену закону № 131.

Особый интерес у участников вызвал вопрос практического применения нововведений. Много обращений и уточнений поступило к эксперту встречи — депутату Госдумы Дмитрию Вяткину.

Участники и программа

В Челябинск приехали спикеры дум Луганска, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, а также депутат городского кенеша Бишкека (Киргизия). Помимо официальной части, гостей познакомят с достопримечательностями города и практиками решения транспортных и других типичных для мегаполисов проблем.