Челябинск стал центром муниципального диалога: в городе подписали соглашения с тремя регионами
Председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков подписал соглашения о сотрудничестве с представителями дум Якутска, Кургана и Волгограда. Подписание состоялось в Челябинске во время круглого стола, посвящённого вопросам местного самоуправления.
Кто подписал соглашения
Согласно информации корреспондента URA. RU, соглашения заключены с:
-
Альбертом Семеновым - спикером городской думы Якутска (Дальневосточный федеральный округ),
-
Любовью Силантьевой - председателем думы Кургана (Уральский федеральный округ),
-
Владленом Колесниковым - главой думы Волгограда (Южный федеральный округ).
Документы предусматривают обмен опытом законотворчества и участие в совместных проектах и мероприятиях.
О чём говорили на круглом столе
Главная тема форума — обсуждение нового федерального закона № 33 "Об организации местного самоуправления", который пришёл на смену закону № 131.
Особый интерес у участников вызвал вопрос практического применения нововведений. Много обращений и уточнений поступило к эксперту встречи — депутату Госдумы Дмитрию Вяткину.
Участники и программа
В Челябинск приехали спикеры дум Луганска, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, а также депутат городского кенеша Бишкека (Киргизия). Помимо официальной части, гостей познакомят с достопримечательностями города и практиками решения транспортных и других типичных для мегаполисов проблем.
