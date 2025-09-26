Интервальное голодание обещает вечную молодость, но может украсть здоровье в одно мгновение

Интервальное голодание стало одной из самых обсуждаемых тем в мире диет и здорового образа жизни. Его сторонники утверждают, что такой способ питания помогает быстрее худеть, нормализует уровень сахара и продлевает молодость. Однако врачи предупреждают: подобные схемы подходят далеко не каждому и при неправильном подходе могут серьёзно навредить.

"Рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому", — подчеркнула врач-диетолог Людмила Денисенко.

В чём суть интервального голодания

Метод предполагает чередование периодов отказа от пищи и коротких "окон", когда есть можно. Наиболее популярные схемы:

16/8 - 16 часов без еды и 8 часов приёмов пищи.

18/6 - более жёсткий вариант, когда окно сокращается до 6 часов.

20/4 - экстремальный формат: лишь один приём пищи в день.

Существует и полное голодание на 24-48 часов, иногда с разрешением только на воду или соки.

Сравнение популярных схем