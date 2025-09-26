Интервальное голодание обещает вечную молодость, но может украсть здоровье в одно мгновение
Интервальное голодание стало одной из самых обсуждаемых тем в мире диет и здорового образа жизни. Его сторонники утверждают, что такой способ питания помогает быстрее худеть, нормализует уровень сахара и продлевает молодость. Однако врачи предупреждают: подобные схемы подходят далеко не каждому и при неправильном подходе могут серьёзно навредить.
"Рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому", — подчеркнула врач-диетолог Людмила Денисенко.
В чём суть интервального голодания
Метод предполагает чередование периодов отказа от пищи и коротких "окон", когда есть можно. Наиболее популярные схемы:
-
16/8 - 16 часов без еды и 8 часов приёмов пищи.
-
18/6 - более жёсткий вариант, когда окно сокращается до 6 часов.
-
20/4 - экстремальный формат: лишь один приём пищи в день.
Существует и полное голодание на 24-48 часов, иногда с разрешением только на воду или соки.
Сравнение популярных схем
|Схема
|Сложность
|Возможные плюсы
|Риски
|16/8
|Умеренная
|Контроль веса, снижение сахара
|Голод, переедание в "окно"
|18/6
|Средняя
|Потенциальное улучшение метаболизма
|Слабость, головные боли
|20/4
|Высокая
|Быстрая потеря веса
|Дефицит питательных веществ
|24-часовое голодание
|Очень высокая
|"перезагрузка" ЖКТ
|Обострение болезней, стресс
Советы шаг за шагом
-
Перед началом проконсультируйтесь с терапевтом или диетологом.
-
Начинайте с мягких схем (например, 12/12 или 14/10), постепенно сокращая окно питания.
-
Следите за питьевым режимом — чистая вода обязательна.
-
Составляйте меню с акцентом на белок, овощи, цельные злаки.
-
Избегайте резких переходов на жёсткие варианты.
-
Контролируйте самочувствие: головокружение, слабость или проблемы с ЖКТ — повод остановиться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Резкий переход на голодание → стресс для организма → плавное сокращение калорий.
-
Длительное голодание без наблюдения → дефицит витаминов и минералов → анализы и контроль у врача.
-
Ставка на соки вместо еды → скачки сахара и нагрузка на поджелудочную → употребление овощей и белковых блюд.
А что если человек активно занимается спортом?
Спортсменам интервальное голодание даётся сложнее. Ограничение калорий может снижать выносливость, мешать росту мышечной массы. В таких случаях лучше совмещать умеренные схемы (например, 14/10) с полноценным рационом, а тренировки планировать на время "окна питания".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru