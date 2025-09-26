Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Интервальное голодание
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:12

Интервальное голодание обещает вечную молодость, но может украсть здоровье в одно мгновение

Диетолог Людмила Денисенко: интервальное голодание подходит не всем

Интервальное голодание стало одной из самых обсуждаемых тем в мире диет и здорового образа жизни. Его сторонники утверждают, что такой способ питания помогает быстрее худеть, нормализует уровень сахара и продлевает молодость. Однако врачи предупреждают: подобные схемы подходят далеко не каждому и при неправильном подходе могут серьёзно навредить.

"Рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому", — подчеркнула врач-диетолог Людмила Денисенко.

В чём суть интервального голодания

Метод предполагает чередование периодов отказа от пищи и коротких "окон", когда есть можно. Наиболее популярные схемы:

  • 16/8 - 16 часов без еды и 8 часов приёмов пищи.

  • 18/6 - более жёсткий вариант, когда окно сокращается до 6 часов.

  • 20/4 - экстремальный формат: лишь один приём пищи в день.

Существует и полное голодание на 24-48 часов, иногда с разрешением только на воду или соки.

Сравнение популярных схем

Схема Сложность Возможные плюсы Риски
16/8 Умеренная Контроль веса, снижение сахара Голод, переедание в "окно"
18/6 Средняя Потенциальное улучшение метаболизма Слабость, головные боли
20/4 Высокая Быстрая потеря веса Дефицит питательных веществ
24-часовое голодание Очень высокая "перезагрузка" ЖКТ Обострение болезней, стресс

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом проконсультируйтесь с терапевтом или диетологом.

  2. Начинайте с мягких схем (например, 12/12 или 14/10), постепенно сокращая окно питания.

  3. Следите за питьевым режимом — чистая вода обязательна.

  4. Составляйте меню с акцентом на белок, овощи, цельные злаки.

  5. Избегайте резких переходов на жёсткие варианты.

  6. Контролируйте самочувствие: головокружение, слабость или проблемы с ЖКТ — повод остановиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Резкий переход на голодание → стресс для организма → плавное сокращение калорий.

  • Длительное голодание без наблюдения → дефицит витаминов и минералов → анализы и контроль у врача.

  • Ставка на соки вместо еды → скачки сахара и нагрузка на поджелудочную → употребление овощей и белковых блюд.

А что если человек активно занимается спортом?

Спортсменам интервальное голодание даётся сложнее. Ограничение калорий может снижать выносливость, мешать росту мышечной массы. В таких случаях лучше совмещать умеренные схемы (например, 14/10) с полноценным рационом, а тренировки планировать на время "окна питания".

