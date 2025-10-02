Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:44

Лишний вес сдаётся на время: что происходит с телом при схеме 16/8

Екатерина Ладыгина: интервальное голодание снижает риск диабета и гипертонии

Интервальное голодание в последние годы стало одним из самых обсуждаемых способов питания. Его активно используют для снижения веса, поддержания фигуры, замедления процессов старения и сохранения энергии. Научные исследования подтверждают эффективность метода, но врачи напоминают: универсального рациона для всех не существует, а потому важно учитывать особенности организма.

"Для многих людей, особенно женщин 40+, интервальный тип питания будет отличным способом держать вес", — пояснила врач-терапевт Екатерина Ладыгина.

Как работает интервальное голодание

Принцип основан на чередовании периодов приёма пищи и воздержания. Наиболее распространённые схемы:

  • 16/8 (16 часов без еды и 8 часов, когда можно питаться);

  • 14/10;

  • 5:2 (два дня с сильным ограничением калорий и пять дней обычного питания).

Ограничение во времени помогает организму активнее использовать внутренние ресурсы, сжигать жировые запасы и снижать уровень инсулина.

Польза интервального голодания

  • уменьшение отёков и лишнего веса;

  • сохранение мышечной ткани при снижении жировой массы;

  • профилактика диабета 2 типа и инсулинорезистентности;

  • поддержка работы сердечно-сосудистой системы;

  • снижение риска гипертонии и высокого уровня холестерина.

Когда метод противопоказан

Несмотря на популярность, голодание подходит не всем. Ограничения касаются людей с заболеваниями ЖКТ, печени и желчного пузыря.

"Если у человека генотип синдрома Жильбера, его организм не рожден, чтобы голодать", — пояснила Ладыгина.

К противопоказаниям относятся:

  • болезни желудка и кишечника;

  • удалённый желчный пузырь;

  • патологии печени и гепатобилиарной системы;

  • склонность к гормональным сбоям у женщин;

  • низкий уровень тестостерона у мужчин.

Сравнение: кому подходит, а кому нет

Категория Подходит Не подходит
Женщины 40+ Для снижения веса и контроля калорий При нарушениях цикла
Мужчины Для контроля веса и профилактики метаболизма При низком тестостероне
Люди с лишним весом Для сжигания жира При болезнях ЖКТ
Люди с диабетом 2 типа Может снизить инсулинорезистентность При нестабильном течении болезни

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с мягкой схемы (например, 12/12), постепенно увеличивая интервалы.

  2. Следите за балансом белков, жиров и углеводов.

  3. Добавляйте полезные жиры (рыба, оливковое масло, орехи).

  4. Исключите резкие переходы и "голодные дни".

  5. При необходимости принимайте витамины по назначению врача.

  6. Обязательно консультируйтесь со специалистом перед началом программы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Резко переходить на голодание → головные боли, слабость, срывы → начинать постепенно.

  • Исключить жиры → дефицит холестерина, гормональные сбои → добавить полезные источники жиров.

  • Не учитывать болезни ЖКТ → обострение и ухудшение состояния → подобрать щадящую диету.

  • Игнорировать баланс нутриентов → тяга к сладкому и переедание → продуманное меню.

А что если…

А что если интервальное голодание воспринимается тяжело? В таком случае не стоит мучить организм: можно выбрать другой формат питания — дробное питание, средиземноморскую или низкокалорийную диету. Важно не универсальное правило, а подход, который работает именно для вас.

FAQ

Какой оптимальный режим для новичков?
Лучше начать с 12/12 или 14/10, постепенно увеличивая интервалы.

Можно ли заниматься спортом во время голодания?
Да, но тренировки лучше планировать в период приёма пищи.

Нужно ли принимать витамины при интервальном голодании?
Иногда — по рекомендации врача, чтобы компенсировать возможный дефицит.

