Лишний вес сдаётся на время: что происходит с телом при схеме 16/8

Интервальное голодание в последние годы стало одним из самых обсуждаемых способов питания. Его активно используют для снижения веса, поддержания фигуры, замедления процессов старения и сохранения энергии. Научные исследования подтверждают эффективность метода, но врачи напоминают: универсального рациона для всех не существует, а потому важно учитывать особенности организма.

"Для многих людей, особенно женщин 40+, интервальный тип питания будет отличным способом держать вес", — пояснила врач-терапевт Екатерина Ладыгина.

Как работает интервальное голодание

Принцип основан на чередовании периодов приёма пищи и воздержания. Наиболее распространённые схемы:

16/8 (16 часов без еды и 8 часов, когда можно питаться);

14/10;

5:2 (два дня с сильным ограничением калорий и пять дней обычного питания).

Ограничение во времени помогает организму активнее использовать внутренние ресурсы, сжигать жировые запасы и снижать уровень инсулина.

Польза интервального голодания

уменьшение отёков и лишнего веса;

сохранение мышечной ткани при снижении жировой массы;

профилактика диабета 2 типа и инсулинорезистентности;

поддержка работы сердечно-сосудистой системы;

снижение риска гипертонии и высокого уровня холестерина.

Когда метод противопоказан

Несмотря на популярность, голодание подходит не всем. Ограничения касаются людей с заболеваниями ЖКТ, печени и желчного пузыря.

"Если у человека генотип синдрома Жильбера, его организм не рожден, чтобы голодать", — пояснила Ладыгина.

К противопоказаниям относятся:

болезни желудка и кишечника;

удалённый желчный пузырь;

патологии печени и гепатобилиарной системы;

склонность к гормональным сбоям у женщин;

низкий уровень тестостерона у мужчин.

Сравнение: кому подходит, а кому нет