Семейное застолье
Семейное застолье
© freepik.com by gpointstudio is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:06

Пропуск завтрака или ужина: какой выбор тайно меняет метаболизм

Невролог Судхир Кумар: раннее питание с 8:00 до 16:00 даёт больше метаболических преимуществ

Когда речь заходит о прерывистом голодании, ключевым становится не только соотношение часов голода и приёма пищи, но и то, в какое время суток вы едите. Многие практикуют популярную схему 16:8 — 16 часов воздержания от еды и 8-часовое окно для приёмов пищи. Но лучше ли начинать этот промежуток утром и завершать днём, или же пропустить завтрак и есть до позднего вечера?

Именно этот вопрос поднял невролог Судхир Кумар из Хайдарабада. Его мнение основано на анализе данных клинических исследований, где сравнивали два варианта:

  • питание с 8:00 до 16:00 (пропуск ужина);
  • питание с 12:00 до 20:00 (пропуск завтрака).

Преимущества раннего окна (8:00-16:00)

Учёный выделяет целый ряд эффектов, которые чаще проявлялись при раннем ограниченном питании:

  1. Лучшая чувствительность к инсулину и контроль уровня сахара.
  2. Снижение глюкозы натощак.
  3. Более выраженная потеря жировой массы.
  4. Благоприятное влияние на диастолическое давление.
  5. Улучшение ряда метаболических маркеров, включая воспалительные процессы и разнообразие микробиома.

Где результаты остаются спорными

Доктор Кумар честно отмечает, что не все исследования показывают значительные различия:

  • Потеря веса иногда одинакова при раннем и позднем окне.
  • Уровень липидов (холестерина, ЛПНП) реагирует нестабильно.
  • Долгосрочная приверженность и влияние на качество жизни требуют дальнейших исследований.

"Основываясь на современных данных, если выбирать 8-часовое окно, пропуск ужина даёт немного больше метаболических преимуществ, чем отказ от завтрака", — сказал невролог.

Что стоит учитывать дополнительно

  1. Образ жизни и хронотип. Если вы "сова" или работаете вечерами, придерживаться раннего режима трудно.
  2. Качество рациона. Даже при правильном окне важно следить за калорийностью и балансом белков, жиров и углеводов.
  3. Индивидуальное здоровье. Люди с диабетом или посменным графиком могут реагировать иначе, и такие группы редко включают в исследования.

Пропуск ужина в рамках схемы 16:8 действительно может дать метаболическое преимущество, но окончательный выбор зависит от привычек, графика и состояния здоровья.

