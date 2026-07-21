Попытка похудеть оборачивается проблемами: кому интервальное голодание категорически не подходит

Интервальное голодание не является универсальным способом коррекции веса и может спровоцировать серьезные осложнения у людей с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с NewsInfo рассказала член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Ранее в научных кругах обсуждалось, что временные ограничения в еде помогают удерживать вес в долгосрочной перспективе, согласно публикациям в Science Daily. Однако эксперты предупреждают, что следование модным протоколам питания требует учета индивидуальных особенностей без преимущества для организма.

По словам специалиста, существуют группы диагнозов, при которых любые эксперименты с режимом приема пищи категорически противопоказаны. Ограничения могут усугубить состояние пациентов с различными недугами.

"Интервальное голодание подходит не всем, есть ряд заболеваний, которые могут ухудшиться, например, если человек страдает расстройством пищевого поведения, если слишком низкая масса тела, заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит, эзофагит, язва, желчекаменная болезнь", — говорит врач.

Специалист пояснила, что резкая смена привычного регламента питания создает избыточную нагрузку на системы организма.

"Подагра, болезни обмена веществ и метаболические нарушения также могут ухудшиться. А также заболевания печени, щитовидной железы. Категорически запрещено интервальное голодание при сахарном диабете первого типа, а при сахарном диабете второй типа требуется строгий контроль врача", — отметила Русакова.

При проблемах с желчным пузырем вредные для пищеварения привычки могут привести к образованию камней и застою желчи. Существуют и опасные ошибки в выборе продуктов, способные спровоцировать негативные изменения на клеточном уровне.

"Интервальное голодание достаточно стрессовый способ регулирования здоровья, возможно нарушение сердечного ритма, изменение реологических свойств крови. Возможно слишком низкое артериальное давление. Прием некоторых лекарств, например, препараты магния, метформин, препараты железа, аспирин, это тоже надо учитывать, если вы планируете голодать", — пояснила диетолог.

При планировании программы снижения веса важно не разрушить сердечный ритм, действуя без осмотра медиков. Самостоятельные попытки голодания часто приводят к быстрой утомляемости, бессоннице, обморокам, а у предрасположенных лиц — к опасным приступам гипогликемии. Стоит помнить, что низкое давление и головокружение могут указывать на крайне опасные состояния, требующие немедленной корректировки рациона под наблюдением врача.

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