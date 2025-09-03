Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Диета
Диета
© https://www.freepik.com
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:15

Модная диета обернулась угрозой для сердца: риск смерти вырос вдвое

Прерывистое голодание увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней на 135% — исследование

Прерывистое голодание в последние годы стало модным способом сбросить вес и улучшить метаболизм. Его активно продвигают инфлюенсеры, знаменитости и даже технологические лидеры. Схема выглядит просто: нужно ограничить питание определённым временным окном, отказаться от завтрака или ужина и тем самым снизить калорийность рациона. На первый взгляд метод кажется лёгким и эффективным, однако медики всё чаще напоминают: за популярностью скрываются серьёзные риски.

Что такое прерывистое голодание

Наиболее распространённые схемы — это формат 16:8 (приём пищи в течение 8 часов и 16 часов голодания) и методика 5:2 (пять дней обычного питания и два дня с жёстким ограничением калорий). Несмотря на кажущуюся простоту, эксперты отмечают: экстремальные режимы питания связаны с побочными эффектами и долгосрочными угрозами для здоровья.

Исследования и тревожные выводы

Учёные проанализировали данные более чем 19 тысяч взрослых и выяснили: у тех, кто питался менее 8 часов в сутки, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказалась на 135% выше, чем у тех, кто распределял приёмы пищи на 12-14 часов. Другое исследование с участием свыше 20 тысяч человек показало, что ограничение питания до короткого окна увеличивает риск фатальных осложнений для сердца на 91%. Врачи подчёркивают: людям с уже существующими проблемами сердца такой режим особенно противопоказан.

Какие побочные эффекты вызывает эта практика

  1. Головные боли, упадок сил и раздражительность.
    Организм получает энергию из пищи. Когда приёмы еды резко ограничены, уровень сахара в крови падает, может возникнуть обезвоживание и нарушение баланса электролитов. Люди жалуются на мигрени, головокружения, постоянную усталость и проблемы с концентрацией.
  2. Угроза для сердца.
    Ограничение питания менее чем до 8 часов в сутки увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Медики предупреждают: это может привести к росту смертности от болезней сердца, особенно у тех, кто уже сталкивался с подобными диагнозами.
  3. Дефицит питательных веществ и риски для пожилых.
    Когда калорийность снижается слишком резко, организм недополучает белок, витамины и минералы. У пожилых людей это может вызвать стремительную потерю веса, ослабление мышц, падение иммунитета и хрупкость костей. Кроме того, вместе с жиром часто уходит и мышечная масса, что делает тренировки и восстановление сложнее.
  4. Переедание и сбой обмена веществ.
    После долгого голодания у многих возникает сильное желание компенсировать дефицит еды. Это приводит к перееданию, скачкам гормонов и замедлению обмена веществ. В ряде исследований прерывистое голодание связывали с нарушениями пищевого поведения, чувством вины и тревожностью, особенно у подростков и молодых людей.
  5. Расстройства пищевого поведения и желчные камни.
    Продолжительное голодание (более 16-18 часов) может повышать риск образования камней в желчном пузыре и усиливать метаболический стресс. Канадское исследование с участием более 2700 молодых людей показало: девушки, практиковавшие такие режимы, чаще сталкивались с расстройствами пищевого поведения.
  6. Гормональные сбои и скачки давления.
    Пропуск завтрака способен вызвать стрессовую реакцию организма: уровень кортизола и адреналина повышается, что ведёт к росту артериального давления и дополнительной нагрузке на сердце.
  7. Психологическая нестабильность и высокий риск отказа.
    По данным исследований, до 38% участников бросали практику из-за трудностей с её поддержанием. У людей, склонных к расстройствам пищевого поведения, режим способен усиливать деструктивные привычки и мешать восстановлению. Частые срывы приводят к колебаниям веса и эмоциональному истощению.

Хотя прерывистое голодание выглядит как простой и доступный способ похудения, специалисты предупреждают: его долгосрочные последствия могут быть гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Эксперты советуют рассматривать такую практику только под медицинским контролем и не использовать её как универсальное решение для снижения веса.

