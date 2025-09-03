Модная диета обернулась угрозой для сердца: риск смерти вырос вдвое

Прерывистое голодание в последние годы стало модным способом сбросить вес и улучшить метаболизм. Его активно продвигают инфлюенсеры, знаменитости и даже технологические лидеры. Схема выглядит просто: нужно ограничить питание определённым временным окном, отказаться от завтрака или ужина и тем самым снизить калорийность рациона. На первый взгляд метод кажется лёгким и эффективным, однако медики всё чаще напоминают: за популярностью скрываются серьёзные риски.

Что такое прерывистое голодание

Наиболее распространённые схемы — это формат 16:8 (приём пищи в течение 8 часов и 16 часов голодания) и методика 5:2 (пять дней обычного питания и два дня с жёстким ограничением калорий). Несмотря на кажущуюся простоту, эксперты отмечают: экстремальные режимы питания связаны с побочными эффектами и долгосрочными угрозами для здоровья.

Исследования и тревожные выводы

Учёные проанализировали данные более чем 19 тысяч взрослых и выяснили: у тех, кто питался менее 8 часов в сутки, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказалась на 135% выше, чем у тех, кто распределял приёмы пищи на 12-14 часов. Другое исследование с участием свыше 20 тысяч человек показало, что ограничение питания до короткого окна увеличивает риск фатальных осложнений для сердца на 91%. Врачи подчёркивают: людям с уже существующими проблемами сердца такой режим особенно противопоказан.

Какие побочные эффекты вызывает эта практика

Головные боли, упадок сил и раздражительность.

Организм получает энергию из пищи. Когда приёмы еды резко ограничены, уровень сахара в крови падает, может возникнуть обезвоживание и нарушение баланса электролитов. Люди жалуются на мигрени, головокружения, постоянную усталость и проблемы с концентрацией. Угроза для сердца.

Ограничение питания менее чем до 8 часов в сутки увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Медики предупреждают: это может привести к росту смертности от болезней сердца, особенно у тех, кто уже сталкивался с подобными диагнозами. Дефицит питательных веществ и риски для пожилых.

Когда калорийность снижается слишком резко, организм недополучает белок, витамины и минералы. У пожилых людей это может вызвать стремительную потерю веса, ослабление мышц, падение иммунитета и хрупкость костей. Кроме того, вместе с жиром часто уходит и мышечная масса, что делает тренировки и восстановление сложнее. Переедание и сбой обмена веществ.

После долгого голодания у многих возникает сильное желание компенсировать дефицит еды. Это приводит к перееданию, скачкам гормонов и замедлению обмена веществ. В ряде исследований прерывистое голодание связывали с нарушениями пищевого поведения, чувством вины и тревожностью, особенно у подростков и молодых людей. Расстройства пищевого поведения и желчные камни.

Продолжительное голодание (более 16-18 часов) может повышать риск образования камней в желчном пузыре и усиливать метаболический стресс. Канадское исследование с участием более 2700 молодых людей показало: девушки, практиковавшие такие режимы, чаще сталкивались с расстройствами пищевого поведения. Гормональные сбои и скачки давления.

Пропуск завтрака способен вызвать стрессовую реакцию организма: уровень кортизола и адреналина повышается, что ведёт к росту артериального давления и дополнительной нагрузке на сердце. Психологическая нестабильность и высокий риск отказа.

По данным исследований, до 38% участников бросали практику из-за трудностей с её поддержанием. У людей, склонных к расстройствам пищевого поведения, режим способен усиливать деструктивные привычки и мешать восстановлению. Частые срывы приводят к колебаниям веса и эмоциональному истощению.

Хотя прерывистое голодание выглядит как простой и доступный способ похудения, специалисты предупреждают: его долгосрочные последствия могут быть гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Эксперты советуют рассматривать такую практику только под медицинским контролем и не использовать её как универсальное решение для снижения веса.