Диета
Диета
© https://www.freepik.com
Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:31

Интервальное голодание работает не для всех: новый эксперимент поставил точку

Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения

Интервальное голодание стало мировой тенденцией в последние годы — его выбирают те, кто стремится похудеть и улучшить здоровье. Однако новое исследование учёных из UBC Okanagan (Канада) показало: эффект голодания сильно зависит от типа телосложения.

Ход исследования

Группа добровольцев с ожирением и с нормальным весом проходила 48-часовое голодание. Учёные брали у них образцы крови до, во время и после голодания, чтобы измерить:

  • гормоны;

  • метаболиты;

  • скорость обмена веществ;

  • уровень воспалительных процессов;

  • активность Т-клеток (лейкоцитов, отвечающих за борьбу с инфекциями, но способных вызывать хроническое воспаление).

Результаты эксперимента

Исследователи обнаружили:

  • У людей с ожирением оставались повышенные показатели воспалительных Т-клеток даже после голодания.

  • У них вырабатывалось меньше кетоновых тел — веществ, которые образуются при расщеплении жиров.

  • Переход организма в более сбалансированное, противовоспалительное состояние был намного слабее, чем у худых участников.

Напротив, у людей с нормальной массой тела клетки лучше адаптировались к голоданию и активнее использовали жир как источник энергии.

Что это значит

По словам руководителя исследования, доктора Хасима Ислама, интервальное голодание может приносить пользу, но:

"Ожирение снижает эффективность голодания как для обмена веществ, так и для иммунной системы".

Работа, опубликованная в журнале iScience, показывает, насколько сложна связь между питанием, метаболизмом и иммунитетом.

Авторы подчёркивают: пока неясно, хорошо это или плохо в долгосрочной перспективе, но очевидно одно — интервальное голодание действует на людей по-разному. Для максимальной пользы, возможно, потребуется более персонализированный подход.

