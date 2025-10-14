Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Голодание
Голодание
© Designed by Freepik by user14908974 is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:05

Минус килограммы без диет и тренировок: эффект, который виден уже через неделю

Учёные: интервальное голодание активирует аутофагию и снижает воспаление

В последние годы всё чаще можно услышать о чудодейственном способе "перезапустить организм" — интервальном голодании. Звёзды и фитнес-гуру называют его простым путём к стройности и долголетию. Но где заканчивается реклама и начинается реальная наука?

Интервальное голодание — это не диета в привычном понимании, а способ организации питания, при котором чередуются периоды еды и воздержания. Смысл — дать телу время "отдохнуть" от постоянного переваривания пищи и запустить внутренние механизмы восстановления.

Как работает интервальное голодание

Когда мы едим, уровень глюкозы в крови растёт, а поджелудочная железа выделяет инсулин, чтобы помочь клеткам усвоить энергию. В это время организм запасает гликоген и жир. Если прекратить приём пищи на 10-12 часов, запасы гликогена истощаются, и тело начинает расходовать жир.

Через 16-18 часов запускается процесс аутофагии — естественного "самоочищения" клеток, за открытие которого японский учёный Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию. Этот механизм помогает обновлять клетки, снижает воспаление и повышает устойчивость к стрессу.

Популярные схемы

  1. 16/8 — 16 часов без еды, 8 часов для приёмов пищи.

  2. 14/10 — мягкий вариант, часто выбирают женщины.

  3. 5:2 — пять обычных дней, два дня с ограничением калорий до 500-600.

  4. 24-часовое голодание — один приём пищи в сутки.

  5. Чередующееся голодание — день еды, день паузы.

Главное правило: никаких крайностей и стрессов для организма.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уменьшает массу тела без строгих диет Возможны слабость и раздражительность в первые дни
Повышает чувствительность к инсулину Может нарушить менструальный цикл у женщин
Поддерживает ясность мышления Не подходит при диабете, язве, гипогликемии
Упрощает контроль калорий При дефиците белка теряется мышечная масса
Потенциально замедляет старение Легко перейти грань между пользой и стрессом

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с мягкого режима 12/12 или 14/10.

  2. Во время голодания пейте воду, зелёный чай, кофе без сахара.

  3. В "окне еды" включайте в рацион белок (курица, рыба, яйца), овощи, цельнозерновые продукты, полезные жиры — оливковое масло, орехи, авокадо.

  4. Исключите быстрые углеводы и фастфуд.

  5. Не пропускайте сон: восстановление ночью усиливает эффект голодания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полный отказ от еды на сутки без подготовки.
    Последствие: Головокружение, упадок сил.
    Альтернатива: Сократить приёмы пищи до трёх в день, постепенно удлиняя перерывы.
  • Ошибка: Переедание в "окне еды".
    Последствие: Отсутствие снижения веса.
    Альтернатива: Сбалансированный рацион с акцентом на овощи и белок.
  • Ошибка: Пренебрежение физической активностью.
    Последствие: Потеря мышц, замедление метаболизма.
    Альтернатива: Добавить лёгкие силовые упражнения 2-3 раза в неделю.

А что если я занимаюсь спортом?

Интервальное голодание не мешает тренировкам, если соблюдать баланс. Оптимально тренироваться ближе к концу периода голода — так активнее сжигаются жиры. Но важно восполнять энергию после занятий: белковый коктейль, куриная грудка, овощи, миндаль.

FAQ

Можно ли пить кофе во время голодания?
Да, если без сахара и молока. Чёрный кофе даже усиливает липолиз — расщепление жиров.

Как понять, что организм адаптировался?
Исчезают приступы голода, повышается концентрация и энергия. Обычно это занимает 5-7 дней.

Подходит ли этот метод женщинам?
Да, но лучше выбирать мягкие схемы 14/10 или 12/12, чтобы не нарушить гормональный баланс.

Сколько длится эффект похудения?
При правильном питании — долго. Если вернуться к прежним привычкам, вес вернётся.

Можно ли совмещать с приёмом витаминов?
Да, но добавки (например, магний или витамин D) стоит принимать во время еды.

Мифы и правда

Миф 1. "Если не есть 24 часа, организм начнёт разрушаться".
Правда: кратковременное голодание не вредит здоровью, наоборот — активирует восстановительные процессы.

Миф 2. "Интервальное голодание подходит всем".
Правда: людям с диабетом, язвой или беременным такой режим противопоказан.

Миф 3. "Можно есть что угодно, если соблюдаешь часы".
Правда: калорийный фастфуд сведёт на нет все усилия.

3 интересных факта

  1. После 12 часов без еды организм начинает активно использовать жир как топливо.

  2. Люди, практикующие интервальное голодание, отмечают улучшение сна и концентрации.

  3. Аутофагия — процесс, который помогает не только очищать клетки, но и замедлять старение.

Исторический контекст

Практика голодания не нова. В разных религиях существовали посты — длительные периоды воздержания от пищи, воспринимавшиеся как очищение тела и духа. Современная наука лишь объяснила, почему эти практики действительно оказывают оздоравливающий эффект.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Городской стресс и изоляция повышают вероятность шизофрении у мужчин — Гулялек Бердыева сегодня в 11:02
Город сходит с ума быстрее деревни: психиатр объяснила, почему мужчины чаще болеют шизофренией

Почему мужчины и жители городов чаще сталкиваются с шизофренией, чем женщины и сельские жители, и как своевременное лечение помогает достичь ремиссии.

Читать полностью » Мороженое содержит до четырёхсот калорий в порции и требует умеренности — Анжелика Дюваль сегодня в 10:47
Сладкий холод без чувства вины: как выбрать мороженое, которое не навредит ни талии, ни желудку

Мороженое — вкус детства и главный десерт лета. Но даже у этого удовольствия есть норма. Диетолог рассказала, сколько можно съедать без вреда и как выбрать полезное мороженое.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Харитонов: тяжесть и изжога после еды часто связаны со стрессом, а не с гастритом сегодня в 10:21
Тревога на голодный желудок: почему после еды болит, хотя анализы в норме

Тяжесть и изжога не всегда связаны с гастритом. Почему желудок реагирует на стресс и как наладить его работу — объясняет гастроэнтеролог.

Читать полностью » Регулярное употребление коричневого риса укрепляет сердце и поддерживает обмен веществ сегодня в 9:47
Польза с побочкой: как не переусердствовать с коричневым рисом и не накопить лишнего мышьяка

Коричневый рис — источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Узнайте, чем он полезен, как его правильно готовить и кому стоит ограничить употребление.

Читать полностью » Врачи объяснили, что запор чаще связан с образом жизни, а не с болезнями сегодня в 9:17
Запор без таблеток: врачи рассказали, как наладить работу кишечника естественным путём

Диетолог рассказала, как наладить работу кишечника без клизм и лекарств. Вода, магний, движение и клетчатка — простые шаги к лёгкости.

Читать полностью » Гречка содержит белок, клетчатку и антиоксиданты, помогая очистить организм от токсинов сегодня в 8:47
Русское суперфуд до того, как это стало модно: чем гречка обошла овсянку и рис

Гречка не зря считается суперфудом — она очищает организм, нормализует обмен веществ и помогает спортсменам восстанавливаться быстрее.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Корнилова: неприятный запах изо рта часто связан с болезнями внутренних органов сегодня в 8:13
Никакая жвачка не спасёт: неприятный запах изо рта может говорить о серьёзной патологии

Неприятный запах изо рта может быть не просто неловкостью, а предупреждением организма. Какие болезни «пахнут» по-разному — объясняет гастроэнтеролог.

Читать полностью » Поздние перекусы возникают из-за стресса, диет и нарушения режима питания человека сегодня в 7:47
Холодильник зовёт по ночам: почему тянет есть перед сном и как остановить этот зов без страданий

Почему к вечеру нас тянет к холодильнику? Учёные объясняют: дело не только в голоде, но и в гормонах, стрессе и нарушении режима питания.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Руководители Ford и Fortescue отметили высокий уровень роботизации на китайских заводах — The Telegraph
Наука
Проживание в съёмном жилье повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей
Наука
Крупнейший кратер Луны образовался в результате удара астероида с севера, а не с юга
УрФО
Илья Обабков: переезд СУНЦ УрФУ в Новокольцовский — шаг к созданию кампуса будущего
Красота и здоровье
Форма парфюма влияет на стойкость и настроение аромата — спрей, ролик или бальзам раскрываются по-разному
Красота и здоровье
Исследователи подтвердили: косточка авокадо пригодна для напитков и ухода за кожей при умеренном использовании
Спорт и фитнес
Прыжки через скакалку: улучшение кардио и координации по мнению экспертов
УрФО
В Свердловской области за неделю выявлено более 29 тысяч случаев ОРВИ — ситуация стабилизируется
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet