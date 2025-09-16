Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:12

Иногда достаточно переставить диван: квартира заиграет по-новому

Живые растения и белый цвет признаны простыми способами обновить интерьер

Интерьер квартиры со временем начинает казаться однообразным, но это вовсе не означает, что необходим капитальный ремонт. Несколько простых и доступных приёмов помогут подарить пространству свежесть и уют, не требуя больших затрат.

Перестановка мебели и текстиля

Иногда достаточно просто поменять привычные места предметов. Диван, перенесённый к окну, пуфик, отправленный в другую комнату, или стол, поставленный под другим углом, способны изменить восприятие всей квартиры.

Тот же приём работает с текстилем: шторы можно перевесить с одного окна на другое, дополнить их подхватами или кистями, а ковры и подушки поменять местами. В результате помещение приобретает новое настроение.

Декоративные акценты

Маленькие изменения в декоре создают ощущение обновления. Переставьте вазы, статуэтки или картины, объедините их в акцентные группы по цвету или стилю. Такая композиция будет привлекать внимание и оживлять обстановку.

Живые растения

Комнатные цветы — быстрый и эффективный способ добавить интерьеру динамику и свежесть. Они очищают воздух и создают уют. Для тех, кто не хочет тратить много времени на уход, подойдут неприхотливые растения: замиокулькас, хлорофитум, сансевиерия или толстянка. Небольшие цветы можно поставить на полки и подоконники, а крупные экземпляры — на пол в декоративных кашпо.

Сила белого цвета

Белый цвет визуально увеличивает пространство и делает его светлее. Освежить квартиру можно, перекрасив одну стену или добавив светлые элементы — покрывала, подушки, шторы или керамику. Даже небольшие акценты помогут создать ощущение новизны.

Вторая жизнь мебели

Старая мебель не всегда подлежит выбросу. Её можно отреставрировать самостоятельно: перекрасить, заменить ручки или обивку. Ещё один вариант — обратиться в мастерскую. Винтажные вещи, обновлённые с любовью, становятся яркими акцентами и добавляют интерьеру индивидуальности.

Заключение

Чтобы освежить квартиру, не обязательно делать ремонт. Перестановка мебели, новые текстильные решения, живые растения и лёгкий апгрейд старой мебели подарят дому ощущение новизны. Такие перемены займут всего несколько часов, но создадут атмосферу уюта и гармонии.

Counter LiveInternet