Красивый ремонт превращается в хаос: что точно не стоит ставить в квартиру

Иногда бывает так: дом уютный, чистый, обставленный с любовью, но в интерьере что-то явно "не то". Детали, на которые мы редко обращаем внимание, могут испортить общее впечатление. Автор канала "Уютный дом с BLIZKO" делится наблюдениями о том, какие вещи лучше не использовать в оформлении квартиры и чем их заменить.

Предметы, которые портят интерьер

Многие практичные вещи на деле оказываются вовсе не такими удачными. Они дешевят пространство или создают впечатление временности, хотя хозяева могут вкладывать много сил и средств в обустройство дома.

Пластиковые корзины

На первый взгляд они удобные: лёгкие, дешёвые, вместительные. Но со временем пластмассовые корзины быстро трескаются и теряют вид. К тому же, в интерьере они смотрятся слишком просто. Альтернатива — корзинки из ротанга, бамбука, лозы или джута. Такие вещи не только прочные, но и добавляют в интерьер ощущение тепла и натуральности.

Яркая мебель

Иногда кажется, что диван или шкаф в сочных красках станет "изюминкой" квартиры. Но чаще всего слишком яркая мебель быстро утомляет и выбивается из общей палитры. Специалисты советуют использовать цветовые акценты в текстиле: подушках, покрывалах, шторах или коврах. Такой вариант не только эстетичнее, но и практичнее — заменить аксессуары проще, чем покупать новый гарнитур.

Шторы не в тему

Окна всегда привлекают внимание, поэтому шторы играют ключевую роль в оформлении. Если они не гармонируют с общей гаммой комнаты, интерьер выглядит случайным и незавершённым. Идеальные шторы подбираются под тон мебели, стен или декора. Если комната маленькая, лучше использовать светлые ткани, которые визуально расширяют пространство.

Клеёнка на столе

В советское время клеёнка была обязательным атрибутом кухни. Но сегодня она ассоциируется скорее с дачей, чем с современным интерьером. К тому же, клеёнка редко выглядит эстетично. Альтернатива — тканевая скатерть из хлопка или льна, а ещё лучше — ухоженная столешница, которая сама по себе становится украшением.

Пуфики-мешки

Мягкие кресла-груши и пуфики-мешки популярны среди подростков, но в классическом интерьере они смотрятся чужеродно. К тому же, они не всегда удобны для пожилых людей или гостей. Лучше сделать ставку на компактный диван, стильные кресла или классические пуфы на ножках. Такой вариант выглядит солиднее и дольше сохраняет форму.

