Красивый ремонт превращается в хаос: что точно не стоит ставить в квартиру
Иногда бывает так: дом уютный, чистый, обставленный с любовью, но в интерьере что-то явно "не то". Детали, на которые мы редко обращаем внимание, могут испортить общее впечатление. Автор канала "Уютный дом с BLIZKO" делится наблюдениями о том, какие вещи лучше не использовать в оформлении квартиры и чем их заменить.
Предметы, которые портят интерьер
Многие практичные вещи на деле оказываются вовсе не такими удачными. Они дешевят пространство или создают впечатление временности, хотя хозяева могут вкладывать много сил и средств в обустройство дома.
Пластиковые корзины
На первый взгляд они удобные: лёгкие, дешёвые, вместительные. Но со временем пластмассовые корзины быстро трескаются и теряют вид. К тому же, в интерьере они смотрятся слишком просто. Альтернатива — корзинки из ротанга, бамбука, лозы или джута. Такие вещи не только прочные, но и добавляют в интерьер ощущение тепла и натуральности.
Яркая мебель
Иногда кажется, что диван или шкаф в сочных красках станет "изюминкой" квартиры. Но чаще всего слишком яркая мебель быстро утомляет и выбивается из общей палитры. Специалисты советуют использовать цветовые акценты в текстиле: подушках, покрывалах, шторах или коврах. Такой вариант не только эстетичнее, но и практичнее — заменить аксессуары проще, чем покупать новый гарнитур.
Шторы не в тему
Окна всегда привлекают внимание, поэтому шторы играют ключевую роль в оформлении. Если они не гармонируют с общей гаммой комнаты, интерьер выглядит случайным и незавершённым. Идеальные шторы подбираются под тон мебели, стен или декора. Если комната маленькая, лучше использовать светлые ткани, которые визуально расширяют пространство.
Клеёнка на столе
В советское время клеёнка была обязательным атрибутом кухни. Но сегодня она ассоциируется скорее с дачей, чем с современным интерьером. К тому же, клеёнка редко выглядит эстетично. Альтернатива — тканевая скатерть из хлопка или льна, а ещё лучше — ухоженная столешница, которая сама по себе становится украшением.
Пуфики-мешки
Мягкие кресла-груши и пуфики-мешки популярны среди подростков, но в классическом интерьере они смотрятся чужеродно. К тому же, они не всегда удобны для пожилых людей или гостей. Лучше сделать ставку на компактный диван, стильные кресла или классические пуфы на ножках. Такой вариант выглядит солиднее и дольше сохраняет форму.
Сравнение решений
|Элемент
|Неудачное решение
|Альтернатива
|Корзины
|пластик
|натуральные материалы (ротанг, джут)
|Мебель
|яркая, броская
|нейтральная + акценты в текстиле
|Шторы
|не в тон
|гармония с интерьером
|Столовое покрытие
|клеёнка
|скатерть из ткани, лакированная столешница
|Зона отдыха
|пуфик-мешок
|кресло или диван
Советы шаг за шагом
-
Осмотритесь: обратите внимание на детали, которые визуально "спотыкаются" в интерьере.
-
Замените пластиковые предметы на натуральные — это придаст дому стиль.
-
Используйте цвет в мелочах, а не в крупной мебели.
-
Подберите шторы, которые подчеркнут атмосферу комнаты.
-
Откажитесь от дешёвой клеёнки, выбрав качественный текстиль.
-
Создайте комфортную зону отдыха с помощью дивана или кресел.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Яркая мебель → быстрая усталость от интерьера → нейтральные оттенки и сменный текстиль.
-
Пластиковая корзина → трещины и дешёвый вид → корзины из лозы или джута.
-
Клеёнка на столе → ощущение дачного стиля → тканевая скатерть.
-
Пуфик-мешок → неудобство и неаккуратный вид → компактный диван или кресло.
А что если…
Если бюджет ограничен, можно начать с малого: заменить шторы или добавить новые подушки. Такие изменения не потребуют больших вложений, но заметно преобразят интерьер.
FAQ
Какие материалы выбрать для корзин?
Лучше всего подходят ротанг, лоза, бамбук и джут — они прочные и экологичные.
Как добавить яркости в интерьер без риска?
Использовать декоративные подушки, ковры, картины и текстиль.
Чем заменить клеёнку на кухне, если есть дети?
Выбирайте скатерти с водоотталкивающей пропиткой или моющиеся тканевые варианты.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru